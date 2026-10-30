Οι χώρες που ζητούν αποθέματα τροφίμων για 10 μέρες

Ένα νέο πλαίσιο πολιτικής προστασίας διαμορφώνεται σε δεκάδες χώρες, με τις κυβερνήσεις να καλούν τους πολίτες να προετοιμαστούν για ενδεχόμενες έκτακτες κρίσεις, διατηρώντας στο σπίτι τρόφιμα, νερό, φάρμακα και άλλα βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Οι συστάσεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα, με τη διάρκεια των προμηθειών να κυμαίνεται από 72 ώρες έως και 10 ημέρες.

Η προετοιμασία των νοικοκυριών αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι αρχές θέλουν να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες θα μπορούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής της καθημερινότητας.

Χώρες σε όλο τον κόσμο καλούν τους πολίτες τους να ετοιμάσουν προμήθειες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Newsweek, η πιο συνηθισμένη σύσταση διεθνώς είναι η διατήρηση αποθεμάτων για τουλάχιστον τρεις ημέρες.

@InsiderWN Another one 👀 — Pacific Wire (@JMChyno) October 28, 2026

Τι πρέπει να περιλαμβάνει το κιτ έκτακτης ανάγκης

Ένα κιτ έκτακτης ανάγκης για το σπίτι πρέπει να περιλαμβάνει:

Πόσιμο νερό σε επαρκή ποσότητα

Τρόφιμα μακράς διάρκειας και εύκολης συντήρησης

Απαραίτητα φάρμακα και βασικό φαρμακευτικό υλικό

Φακό και εφεδρικές μπαταρίες

Φορητό ραδιόφωνο

Είδη προσωπικής υγιεινής

Βασικά είδη πρώτης ανάγκης για κάθε μέλος της οικογένειας.

Η ποσότητα των προμηθειών εξαρτάται από τον αριθμό των ατόμων που διαμένουν στο σπίτι, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και το χρονικό διάστημα για το οποίο συστήνεται να μπορούν να παραμείνουν αυτάρκεις.

Οι προμήθειες πρέπει να είναι αρκετές για 72 ώρες έως 10 μέρες

Από τη Γαλλία έως τη Βρετανία: Οι οδηγίες για τις 72 ώρες

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Γαλλία, όπου οι τοπικές αρχές προτρέπουν τους κατοίκους να μην περιμένουν να εκδηλωθεί μια κρίση για να προετοιμαστούν.

«Μην περιμένετε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης: προετοιμαστείτε τώρα!», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ κυβερνητικός λογαριασμός της περιφέρειας της Νορμανδίας.

Ανάμεσα στις προμήθειες θα πρέπει επίσης να υπάρχουν φάρμακα, φακός, ραδιόφωνο με μπαταρίες, κ.α.

Αντίστοιχη κατεύθυνση ακολουθεί και το Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω της ενημερωτικής εκστρατείας «Be Ready». Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενημέρωση των πολιτών για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, κυβερνοεπιθέσεις και ενέργειες εχθρικών κρατών.

Η σύσταση είναι τα νοικοκυριά να διαθέτουν βασικές προμήθειες που θα επαρκούν για 72 ώρες.

Παρόμοιες οδηγίες έχουν υιοθετήσει η Ιαπωνία, το Μεξικό και η Ολλανδία, προτείνοντας τη δημιουργία κιτ έκτακτης ανάγκης για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Ποιες χώρες ζητούν προμήθειες για έως 10 ημέρες

Δεν ακολουθούν όλες οι χώρες το ίδιο μοντέλο προετοιμασίας. Ορισμένες κυβερνήσεις θεωρούν ότι τα νοικοκυριά πρέπει να έχουν μεγαλύτερη αυτονομία, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν ακόμη και σε παρατεταμένες έκτακτες συνθήκες.

Η ποσότητα των προμηθειών εξαρτάται από το πόσα άτομα μένουν στο ίδιο σπίτι

Ειδικότερα:

Γερμανία: Οι συστάσεις προβλέπουν αποθέματα τροφίμων και βασικών ειδών για περίπου 10 ημέρες.

Οι συστάσεις προβλέπουν αποθέματα τροφίμων και βασικών ειδών για περίπου 10 ημέρες. Σουηδία και Νορβηγία: Οι πολίτες καλούνται να διατηρούν προμήθειες που θα επαρκούν για περίπου μία εβδομάδα.

Οι πολίτες καλούνται να διατηρούν προμήθειες που θα επαρκούν για περίπου μία εβδομάδα. Ηνωμένο Βασίλειο: Η επίσημη ενημερωτική καμπάνια εστιάζει στην αυτάρκεια των νοικοκυριών για 72 ώρες.

Η επίσημη ενημερωτική καμπάνια εστιάζει στην αυτάρκεια των νοικοκυριών για 72 ώρες. ΗΠΑ και Καναδάς: Οι οδηγίες περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση τροφίμων, νερού και άλλων απαραίτητων ειδών για αρκετές ημέρες.

Στις ΗΠΑ, ο ιστότοπος Ready.gov, που συνδέεται με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, υπογραμμίζει τη σημασία της προσωπικής ετοιμότητας και της ύπαρξης βασικών προμηθειών.

«Το να είστε προετοιμασμένοι σημαίνει να έχετε τα δικά σας τρόφιμα, νερό και άλλες προμήθειες για αρκετές ημέρες», αναφέρουν οι σχετικές οδηγίες.

Οι χώρες συστήνουν στους πολίτες να προετοιμαστούν όχι μόνο σε περίπτωση πολέμου, αλλά και κάποιας φυσικής καταστροφής

Από την άλλη πλευρά, η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών της Ινδίας συνιστά τη δημιουργία κιτ έκτακτης ανάγκης, χωρίς να καθορίζει συγκεκριμένο αριθμό ημερών για την αποθήκευση των προμηθειών.

Η Ευρώπη ενισχύει την προετοιμασία για κρίσεις

Η αυξημένη έμφαση στην ετοιμότητα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

Τον Μάρτιο του 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη Στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Προετοιμασίας, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη καλύτερης αντιμετώπισης πιθανών κρίσεων.

Περίπου 33 χώρες έχουν εκδώσει συστάσεις ετοιμότητας προς τους πολίτες τους

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι ένοπλες συγκρούσεις, οι φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, αλλά και άλλες απειλές που μπορούν να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία των κοινωνιών.

Στη σχετική λίστα χωρών που έχουν εκδώσει συστάσεις ετοιμότητας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Ιρλανδία, η Δανία, η Φινλανδία, η Εσθονία, η Πολωνία, η Αυστρία και η Ελβετία.

Στόχος η προετοιμασία σε περίπτωση μιας έκτακτης ανάγκης

Ανάλογες πρωτοβουλίες καταγράφονται, επίσης, στη Χιλή, την Κολομβία, την Αργεντινή, τη Βραζιλία, τη Νότια Αφρική, τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία.

Το βασικό μήνυμα των οδηγιών είναι κοινό∙ η προετοιμασία δεν αφορά μόνο στην αντιμετώπιση μιας μεγάλης φυσικής καταστροφής ή μιας πολεμικής σύγκρουσης. Αφορά και καθημερινές υποδομές, όπως η ηλεκτροδότηση και οι επικοινωνίες, που μπορεί να διαταραχθούν από μια σοβαρή κρίση.