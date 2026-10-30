Κριστίν Λαγκάρντ: Υποβλήθηκε σε επέβαση αφαίρεσης καρκίνου του δέρματος

Όσα αποκάλυψε η ίδια για την υγεία της

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Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Michael Probst)
Κριστίν Λαγκάρντ: Υποβλήθηκε σε επέβαση αφαίρεσης καρκίνου του δέρματος / ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κριστίν Λαγκάρντ υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης καρκίνου του δέρματος και εξήγησε την κατάσταση της δημόσια.
  • Τόνισε τη σημασία της πρόληψης και της τακτικής εξέτασης του δέρματος.
  • Ενημέρωσε ότι σκοπεύει να παραιτηθεί από την προεδρία της ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου 2027.
  • Η διαδικασία για τον διορισμό διαδόχου θα ξεκινήσει άμεσα.
  • Υπάρχουν φήμες ότι μπορεί να αναλάβει την προεδρία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Η Κριστίν Λαγκάρντ προχώρησε σε διευκρινίσεις μετά τα ερωτήματα που προκάλεσαν τα επιθέματα στο πρόσωπό της στην πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της, αποκαλύπτοντας ότι υποβλήθηκε πρόσφατα σε επέμβαση για αφαίρεση καρκίνου του δέρματος.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έστειλε σχετικό βίντεο στα μέλη της και στους εργαζόμενους, επιχειρώντας να εξηγήσει την εικόνα της. Όπως είπε, «ξέρω ότι φαίνομαι αστεία». Στο ίδιο μήνυμα ανέφερε: «Ήταν ένας μικρός καρκίνος του δέρματος, τον οποίο και αφαίρεσα». Παράλληλα, μίλησε για τη σημασία της πρόληψης, τονίζοντας: «Να ακούτε τους γιατρούς σας και να ελέγχετε συχνά το δέρμα σας».

Η Κριστίν Λαγκάρντ είχε ταξιδέψει πρόσφατα για να συμμετάσχει στη σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μετά την εμφάνισή της, μεγάλο μέρος της συζήτησης στα social media επικεντρώθηκε στα επιθέματα στο πρόσωπό της. Η ίδια επέλεξε να δώσει δημόσια εξήγηση, μετατρέποντας την προσωπική αυτή περιπέτεια σε μήνυμα πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος. 

Παραιτείται η Κριστίν Λαγκάρντ

Η Κριστίν Λαγκάρντ με επιθέματα στο πρόσωπο / AP (Michael Probst)

Η Κριστίν Λαγκάρντ παραιτείται από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε πως ενημερώθηκε από την Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ότι προτίθεται να παραιτηθεί από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027.

Η διαδικασία για τον διορισμό του διαδόχου της Λαγκάρντ θα αρχίσει σήμερα και θα προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση, πρόσθεσε ο Κόστα.

Την ίδια ώρα υπάρχουν σενάρια ότι μπορεί να αναλάβει την προεδρία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, του θεσμού στο Νταβός.

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ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ
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