Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα φετινά βραβεία θεάτρου. Για τέταρτη χρονιά, η Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών βράβευσε τους υποψηφίους για τη θεατρική περιόδο 2025-2026 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Βράβευση για την Παράσταση της Χρονιάς, «Διόρθωση» - Ο Τάσος Πετρίτσης / Φωτογραφία: NDP

Από τα highlights της λαμπερής βραδιάς ξεχώρισε η βράβευση της παράστασης «Διόρθωση» του Τόμας Μπέρνχαρντ, σε δραματουργική επεξεργασία και σκηνοθεσία του Τάσου Πετρίτση, η οποία βρέθηκε στην κορυφή των θεατρικών διακρίσεων, αποσπώντας το βραβείο Καλύτερης Παράστασης της Χρονιάς.

Η Ιώβη Φραγκάτου και η Σοφία Κόκκαλη / Φωτογραφία: NDP

Με το βραβείο γυναικείας ερμηνείας τιμήθηκαν οι ηθοποιοί Σοφία Κόκκαλη για το ρόλο της στην παράσταση «I-ONE» του Ιβάν Βιριπάγιεφ, σε σκηνοθεσία Γκαλίν Στόεφο και η Ιώβη Φραγκάτου για τη συμμετοχή της στην «Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι», σε σκηνοθεσία Γιάννη Νταλιάνη.

Το βραβείο ανδρικής ερμηνείας απέσπασε ο Δημήτρης Καταλειφός για την ερμηνεία του στην παράσταση «Barrymore – Ο άνθρωπος πίσω από τον θρύλο», του Ουίλιαμ Λους», σε σκηνοθεσία Φοίβου Σαμαρτζή.

Ο Δημήτρης Καταλειφός / Φωτογραφία: NDP

Για τη συνολική του προσφορά στο ελληνικό θέατρο θέατρο, η Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών τίμησε με το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου τον ηθοποιό, συγγραφέα και σκηνοθέτη Θωμά Μοσχόπουλο.

Ο Θωμάς Μοσχόπουλος / Φωτογραφία: NDP

Επιπρόσθετα, το βραβείο της διάκρισης της σκηνοθεσίας απονεμήθηκε στην Ελένη Σκότη για το έργο «Το ψέμα του μυαλού» του Σαμ Σέπαρντ, ενώ τα βραβεία νέων ηθοποιών απονεμήθηκαν στους Νικολάκη Ζεγκίνογλου («Cleansed» της Σάρας Κέιν, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά), Ζωή Μυλωνά («Γιοί και κόρες», του Γιάννη Καλαβριανού) και Ασημένια Βουλιώτη («Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας», του Γιάννη Καλαβριανού).

Η Ελένη Σκότη / Φωτογραφία: NDP

Η φετινή εκδήλωση των Βραβείων Θεάτρου της Ελληνικής Ένωσης Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του πρόσφατα εκλιπόντος ιδρυτικού μέλους της Ένωσης, Δημήτρη Τσατσούλη, ενώ οι παρευρισκόμενοι τιμήθηκαν για την καλλιτεχνική συνδρομή τους τη χρονιά που πέρασε με 17 βραβεία συνολικά, το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου και δύο επαίνους.

Οι Νικητές των Βραβείων 2025-2026