Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα φετινά βραβεία θεάτρου. Για τέταρτη χρονιά, η Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών βράβευσε τους υποψηφίους για τη θεατρική περιόδο 2025-2026 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.
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Από τα highlights της λαμπερής βραδιάς ξεχώρισε η βράβευση της παράστασης «Διόρθωση» του Τόμας Μπέρνχαρντ, σε δραματουργική επεξεργασία και σκηνοθεσία του Τάσου Πετρίτση, η οποία βρέθηκε στην κορυφή των θεατρικών διακρίσεων, αποσπώντας το βραβείο Καλύτερης Παράστασης της Χρονιάς.
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Με το βραβείο γυναικείας ερμηνείας τιμήθηκαν οι ηθοποιοί Σοφία Κόκκαλη για το ρόλο της στην παράσταση «I-ONE» του Ιβάν Βιριπάγιεφ, σε σκηνοθεσία Γκαλίν Στόεφο και η Ιώβη Φραγκάτου για τη συμμετοχή της στην «Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι», σε σκηνοθεσία Γιάννη Νταλιάνη.
Το βραβείο ανδρικής ερμηνείας απέσπασε ο Δημήτρης Καταλειφός για την ερμηνεία του στην παράσταση «Barrymore – Ο άνθρωπος πίσω από τον θρύλο», του Ουίλιαμ Λους», σε σκηνοθεσία Φοίβου Σαμαρτζή.
Για τη συνολική του προσφορά στο ελληνικό θέατρο θέατρο, η Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών τίμησε με το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου τον ηθοποιό, συγγραφέα και σκηνοθέτη Θωμά Μοσχόπουλο.
Επιπρόσθετα, το βραβείο της διάκρισης της σκηνοθεσίας απονεμήθηκε στην Ελένη Σκότη για το έργο «Το ψέμα του μυαλού» του Σαμ Σέπαρντ, ενώ τα βραβεία νέων ηθοποιών απονεμήθηκαν στους Νικολάκη Ζεγκίνογλου («Cleansed» της Σάρας Κέιν, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά), Ζωή Μυλωνά («Γιοί και κόρες», του Γιάννη Καλαβριανού) και Ασημένια Βουλιώτη («Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας», του Γιάννη Καλαβριανού).
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Η φετινή εκδήλωση των Βραβείων Θεάτρου της Ελληνικής Ένωσης Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του πρόσφατα εκλιπόντος ιδρυτικού μέλους της Ένωσης, Δημήτρη Τσατσούλη, ενώ οι παρευρισκόμενοι τιμήθηκαν για την καλλιτεχνική συνδρομή τους τη χρονιά που πέρασε με 17 βραβεία συνολικά, το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου και δύο επαίνους.
Οι Νικητές των Βραβείων 2025-2026
- Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου: Θωμάς Μοσχόπουλος (για τη συνολική προσφορά του στο ελληνικό θέατρο)
- Βραβείο Καλύτερης Παράστασης: Διόρθωση του Τόμας Μπέρνχαρντ (δραματουργία/σκηνοθεσία: Τάσος Πετρίτσης, παραγωγή: Αθώο Σώμα, Alberto Tutti, Θέατρο Ροές)
- Βραβείο Σκηνοθεσίας: Ελένη Σκότη (Το ψέμα του μυαλού του Σαμ Σέπαρντ, Σύγχρονο Θέατρο)
- Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας: Δημήτρης Καταλειφός (Barrymore – Ο άνθρωπος πίσω από τον θρύλο του Ουίλιαμ Λους, σκηνοθεσία: Φοίβος Σαμαρτζής, Θέατρο Άνεσις)
- Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας: Σοφία Κόκκαλη (I-ONE του Ιβάν Βιριπάγιεφ, σκηνοθεσία: Γκαλίν Στόεφ, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου) και Ιώβη Φραγκάτου (Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, σκηνοθεσία: Γιάννης Νταλιάνης)
- Βραβείο Νέου Ηθοποιού: Νικολάκης Ζεγκίνογλου (Cleansed της Σάρας Κέιν, σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς) και Στρατής Χατζησταματίου (Τζόνι Μπλε του Γιωργή Τσουρή)
- Βραβείο Νέας Ηθοποιού: Ζωή Μυλωνά (Γιοί και κόρες του Γιάννη Καλαβριανού) και Ασημένια Βουλιώτη (Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας)
- Βραβείο Σύγχρονου Ελληνικού Έργου: Βασίλης Μαγουλιώτης (Η συναρπαστική εξέγερση του Χούλιο Τόγκα, Θέατρο Προσκήνιο)
- Βραβείο Δραματουργίας: Ρούλα Πατεράκη (Ο Ουρανός κατακόκκινος της Λούλας Αναγνωστάκη, Θέατρο Θησείον)
- Βραβείο Επιτελεστικών Τεχνών: Δύο ή τρία πράγματα που ξέρω γι' αυτόν (του Ανέστη Αζά)
- Βραβείο Κίνησης / Χορογραφίας: Αντωνία Οικονόμου (Το φονικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, Φεστιβάλ Αθηνών)
- Βραβείο Μουσικής – Μουσικού Σχεδιασμού: Μπλέιν Λ. Ρέινινγκερ (Ιβάνοφ! του Τσέχοφ, σκηνοθεσία: Γιάννης Χουβαρδάς, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά)
- Βραβείο Ενδυματολογίας: Ελένη Μανωλοπούλου (Ντάμα Πίκα, σκηνοθεσία: Στάθης Λιβαθινός, Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας)
- Βραβείο Σκηνογραφίας: Μαριλένα Καλαϊτζαντωνάκη (ΑΜΛΕΤ (machine), σκηνοθεσία: Σοφία Αντωνίου, Θέατρο Πορεία)
- Βραβείο Φωτιστικού Σχεδιασμού: Στέλλα Κάλτσου (Βάκχες)
- Βραβείο Video Art: Παντελής Μάκκας (Astoria, σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου, Θέατρο Παλλάς)
- Βραβείο Καλύτερης Παράστασης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών (Γη της επαγγελίας της Γεωργίας Μαυραγάνη)
- Α' Τιμητικός Έπαινος: Πέτρος Μάρκαρης (Συγγραφέας – Μεταφραστής) / Β' Έπαινος: Όλγα Φαλεϊ