Citroen 2 CV Concept: Έτσι γεννήθηκε το πρωτότυπο ρετρό μοντέλο

Αναμνήσεις και σύγχρονη αισθητική στα πρώτα σκίτσα

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Αυτοκινητο
Citroen 2 CV Concept: Έτσι γεννήθηκε το πρωτότυπο ρετρό μοντέλο
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Μετά την μεγάλη αποδοχή που είχε στο σαλόνι αυτοκινήτου του Παρισιού 2026, η Citroën αποκάλυψε  τα σκίτσα αλλά και τα σχέδια που ενέπνευσαν το 2 CV Concept. Υπήρξε σχεδόν έναν χρόνο έρευνας και πειραματισμού, με στόχο να δώσει νέα ζωή σε ένα από τα εμβληματικά αυτοκίνητα της μάρκας, χωρίς να το αντιγράψει, επαναφέροντας το πνεύμα του στη σημερινή εποχή.

Όμως πως δίνεις νέα ζωή σε ένα αυτοκίνητο τόσο βαθιά ριζωμένο στη συλλογική μνήμη; Πώς αναδεικνύεις ξανά τα στοιχεία που το κάνουν άμεσα αναγνωρίσιμο, διαμορφώνοντας παράλληλα έναν απόλυτα σύγχρονο σχεδιασμό; Αυτή ήταν η πρόκληση στην οποία αφιερώθηκαν οι ομάδες σχεδιασμού της Citroën.Τα σκίτσα και τα σχέδια που παρουσιάζονται αποτυπώνουν το βάθος της έρευνας, από τις πρώτες ιδέες μέχρι τις επιλογές που διαμόρφωσαν το τελικό πρωτότυπο. Αφηγούνται μια διαδικασία κατά την οποία κάθε γραμμή, κάθε καμπύλη και κάθε λεπτομέρεια εξετάστηκαν προσεκτικά, ώστε να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην κληρονομιά και τη σύγχρονη αισθητική. Αυτό επισημαίνουν σε δηλώσεις τους οι άνθρωποι οι οποίοι κρύβονται πίσω από την σχεδίαση του πρωτότυπου αυτοκινήτου.

Citroen 2 CV Concept: Έτσι γεννήθηκε το πρωτότυπο ρετρό μοντέλο

«Το να αναλάβεις τον σχεδιασμό ενός νέου 2 CV είναι το όνειρο κάθε σχεδιαστή, αλλά και μια τεράστια πρόκληση. Το 2 CV είναι το αγαπημένο αυτοκίνητο των Γάλλων και, παράλληλα, το μοντέλο με τη μεγαλύτερη παρουσία σε συλλογές παγκοσμίως. Στη συνείδηση των τουριστών, είναι το αυτοκίνητο που συναντά κανείς στους δρόμους, στις πόλεις και στα χωριά της Γαλλίας. Κανένας άλλος κατασκευαστής αυτοκινήτων δεν έχει ένα 2 CV στην ιστορία του, οπότε δεν είχαμε περιθώριο να κάνουμε λάθος».

Pierre LECLERCQ – Citroën Design Director

«Το 2 CV Concept σχεδιάστηκε για να παρερμηνεύσει έναν προπολεμικό σχεδιασμό, διατηρώντας ακόμη και τις προεκτάσεις των φτερών, με σεβασμό στις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις. Για να μην κινηθούμε υπερβολικά προς το ρετρό ύφος —αλλά και για πρακτικούς λόγους που αφορούν τους πελάτες— αποφασίσαμε να μη χρησιμοποιήσουμε καλύμματα στους πίσω τροχούς. Το εμπρός μέρος του πρωτοτύπου έπρεπε να είναι ελκυστικό, χωρίς να θυμίζει παιδικό παιχνίδι».

Antoine GAILLOT–DREVON – Επικεφαλής προηγμένου σχεδιασμού της Citroën

Citroen 2 CV Concept: Έτσι γεννήθηκε το πρωτότυπο ρετρό μοντέλο

«Η πρόκληση του νεορετρό σχεδιασμού είναι να αποδώσεις με απλότητα τις γραμμές ενός υπάρχοντος αυτοκινήτου, επανασχεδιάζοντας ταυτόχρονα κάθε λεπτομέρεια. Δώσαμε μια πιο ανθρώπινη διάσταση στον σχεδιασμό του 2 CV Concept, για παράδειγμα με την υφασμάτινη οροφή που ανοίγει χειροκίνητα, ώστε το κοινό να ξαναβρεί τον αυθόρμητο ενθουσιασμό της παιδικής ηλικίας».

Pierre ICARD – Σχεδιαστής εξωτερικού

«Ο σχεδιασμός του εσωτερικού είχε ως οδηγό τη λειτουργικότητα και τον μινιμαλισμό της καμπίνας του αρχικού 2 CV. Στο 2 CV Concept, αυτή η εστίαση στα ουσιώδη συναντά την άνεση και το χαρούμενο πνεύμα των σημερινών μοντέλων της Citroën».

Citroen 2 CV Concept: Έτσι γεννήθηκε το πρωτότυπο ρετρό μοντέλο

Andreas STUMP – Σχεδιαστής εσωτερικού

«Στο εσωτερικό του 2 CV Concept υπάρχει μια πραγματική αίσθηση ευρυχωρίας και ελευθερίας: οι κίτρινες αποχρώσεις και τα υλικά προσδίδουν ζεστασιά και φως. Αξιοποιήσαμε τη δύναμη της συναισθηματικής μνήμης, με μπεζ πινελιές που θυμίζουν τα χειριστήρια από βακελίτη του 2 CV. Η πλέξη των υλικών αποτελεί αναφορά στην παραδοσιακή ψάθινη πλέξη, μια δημοφιλή γαλλική χειροτεχνία».

Madeleine TERNISIEN – Σχεδιάστρια χρωμάτων, υλικών και φινιρισμάτων

Citroen 2 CV Concept: Έτσι γεννήθηκε το πρωτότυπο ρετρό μοντέλο
Η γοητεία του 2 CV δεν βρίσκεται μόνο στον σχεδιασμό του, αλλά και στο συναίσθημα που προκαλεί, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αποτέλεσε κομμάτι της ζωής πολλών γενεών. Αυτήν ακριβώς τη βαθιά ανθρώπινη διάσταση επιδίωξαν να διατηρήσουν οι σχεδιαστές σε κάθε καμπύλη και κάθε λεπτομέρεια.Στόχος, επομένως, είναι οι αναμνήσεις αυτές να αποκτήσουν νέο νόημα στον σημερινό τρόπο ζωής. Η υφασμάτινη οροφή που ανοίγει χειροκίνητα, τα αναπαυτικά καθίσματα τύπου καναπέ και η διακριτική παρουσία της τεχνολογίας αποτελούν επιλογές που εκφράζουν ένα όραμα για το αυτοκίνητο στο οποίο η ευρηματικότητα υπηρετεί την καθημερινότητα και ο σχεδιασμός δημιουργεί έναν συναισθηματικό δεσμό με το όχημα.

Η υποδοχή που επιφύλαξε το κοινό στο 2 CV Concept στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού επιβεβαίωσε την ικανότητα αυτού του μοντέλου να αγγίζει τον κόσμο, πολύ πέρα από την απλή νοσταλγία. Δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στη μνήμη και την καινοτομία, η Citroën αποδεικνύει ότι ένας εμβληματικός σχεδιασμός μπορεί να συνεχίζει να εμπνέει, να εκπλήσσει και να γεννά νέα συναισθήματα.Το να δίνεις ξανά ζωή στο 2 CV σημαίνει να κρατάς το πνεύμα του ζωντανό στο σήμερα.

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