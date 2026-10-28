Ημερολόγιο Pirelli 2027: Συλλεκτικό με 36 φωτογραφίες

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Ημερολόγιο Pirelli 2027: Συλλεκτικό με 36 φωτογραφίες
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Το Ημερολόγιο Pirelli 2027, με πρωταγωνίστρια την Ινδία, παρουσιάστηκε στο Νέο Δελχί. Για να αποτυπώσει μια χώρα που διαμορφώνεται τόσο από παραδόσεις αιώνων όσο και από μια ισχυρή ώθηση προς το μέλλον, το έργο - που φτάνει φέτος στην 53η του έκδοση - ενώνει, για πρώτη φορά στην ιστορία του, τρεις φωτογράφους οι οποίοι προσφέρουν διαφορετικές οπτικές γωνίες για τη χώρα. 

Στο όραμα του Sølve Sundsbø, που υπέγραψε και την έκδοση του 2026, προστίθεται εκείνο του Raghu Rai, του μεγάλου δασκάλου της ινδικής φωτογραφίας που έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2026, καθώς και της κόρης του, Avani Rai, η οποία συνέχισε την παρακαταθήκη του πατέρα της και ολοκλήρωσε το έργο μετά τον θάνατό του. Το αποτέλεσμα είναι ένας διάλογος που αφηγείται μια ιστορία ανθρώπων και τόπων, ομορφιάς, μνήμης και σύγχρονης πραγματικότητας. 

Ημερολόγιο Pirelli 2027: Συλλεκτικό με 36 φωτογραφίες
Ο Raghu Rai φωτογράφιζε την Ινδία από το 1965 και μετά, καταγράφοντας τη δημόσια και ιδιωτική ζωή της για περισσότερα από εξήντα χρόνια. Για το Ημερολόγιο Pirelli 2027 είχε επιλέξει να συνδυάσει εικόνες από το προσωπικό του αρχείο με πρόσωπα της σύγχρονης Ινδίας. Ο Rai εργάστηκε πάνω στο έργο έως τον θάνατό του τον Απρίλιο του 2026. Στη συνέχεια, η κόρη του Avani επέλεξε να συνεχίσει το έργο του, ακολουθώντας μια βαθιά προσωπική προσέγγιση. Η Avani μετέφερε τις φωτογραφίες αρχείου του Raghu, δημοσιευμένες και αδημοσίευτες, έξω από το στούντιο και τις επανέφερε στους δρόμους του Δελχί και του Μουμπάι, δίπλα στους ανθρώπους που ζουν σήμερα σε αυτούς τους χώρους. Άνθρωποι, αρχιτεκτονική, κίνηση, φως και τελετουργίες εισέρχονται έτσι στη φωτογραφία, ενώ οι πόλεις αποκτούν μια ζωντανή παρουσία μέσα στις εικόνες. Η Avani επέλεξε φωτογραφίες που είχε τραβήξει ο Raghu πολλά χρόνια νωρίτερα και επέστρεψε σε ορισμένα από τα μέρη όπου είχαν ληφθεί. Τοποθετήθηκε σε διαφορετική γωνία από το αρχικό σημείο λήψης του πατέρα της και φωτογράφισε ταυτόχρονα την εικόνα του Raghu και τον χώρο που την περιβάλλει σήμερα.

Ημερολόγιο Pirelli 2027: Συλλεκτικό με 36 φωτογραφίες
Η αρχική φωτογραφία παραμένει ανέπαφη, αλλά γίνεται μέρος μιας ευρύτερης σύνθεσης μέσα στην οποία συνυπάρχουν διαφορετικές εποχές και πραγματικότητες. «Το παρελθόν θα συνεχίσει πάντα να υπάρχει στο παρόν», λέει η Avani. «Βρίσκεται παντού, μέσα στις αποχρώσεις».
Ο Sundsbø φωτογράφισε εννέα γυναίκες που συνδέονται με την Ινδία, ανάμεσα στο Φρούριο Jaigarh στη Τζαϊπούρ και το Ajabgarh, στο Ρατζαστάν. Το cast περιλαμβάνει τις ηθοποιούς Aditi Rao Hydari και Avantika Vandanapu, την ηθοποιό και παραγωγό Freida Pinto, τη μουσικό και συνθέτρια Anoushka Shankar, την ποιήτρια και performer Rupi Kaur, τα μοντέλα Lakshmi Menon και Bhavitha Mandava, τη συγγραφέα, παραγωγό και τηλεοπτική παρουσιάστρια Padma Lakshmi, καθώς και την ίδια την Avani Rai, η οποία εμφανίζεται τόσο πίσω από την κάμερα όσο και μπροστά από τον φακό του Sundsbø. 

Ημερολόγιο Pirelli 2027: Συλλεκτικό με 36 φωτογραφίες
Το έργο της Avani εξελίσσεται ανάμεσα στην ατμόσφαιρα των δρόμων του Παλαιού Δελχί, όπου οι παραδόσεις εξακολουθούν να ζουν, όπως στην αγορά λουλουδιών, στα πολυσύχναστα σοκάκια και στο σχολείο, και στη πιο σύγχρονη όψη του Μουμπάι, όπου συναντώνται οι βιομηχανίες της μόδας και του κινηματογράφου. Μια πόλη που ορίζεται από τον ορίζοντα της μεγαλούπολης, από τα στέκια των νέων, από τις ταράτσες των ουρανοξυστών έως το ψαροχώρι. Με τη συμμετοχή περίπου 130 ατόμων, ανάμεσά τους απλοί πολίτες, νέοι, χορευτές, performers, μοντέλα, τεχνίτες, η μητέρα της και ο Ranveer Singh, ένας από τους πιο γνωστούς αστέρες της Ινδίας, η Avani Rai μεταφέρει στο παρόν τη ζωή που συνεχίζει να εξελίσσεται γύρω από τις φωτογραφίες του πατέρα της.

Φωτογραφημένο μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου, το Ημερολόγιο Pirelli 2027, το οποίο παρουσιάζεται σε συλλεκτικό κουτί με δύο ξεχωριστές θήκες, περιλαμβάνει συνολικά 36 φωτογραφίες: 18 του Sølve Sundsbø και 18 από το κοινό έργο των Raghu και Avani Rai.
 

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