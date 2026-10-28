Το 56ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου

30, 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2026 στην Καλαμπάκα, ανοικτό για όλους

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Η Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου θα πραγματοποιήσει το 56ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριό της με τίτλο «Δημοσιογραφία στην Περιφέρεια: Εργασιακό Περιβάλλον - Τοπική Ενημέρωση - Τοπική Ανάπτυξη», στην Καλαμπάκα 30, 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2026, στην αίθουσα «Νίτσα Λιάπη».

Το συνέδριο πραγματοποιείται με τη στήριξη της Βουλής των Ελλήνων. 

Το 56ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου

Τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Τουρισμού και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας - Π.Ε. Τρικάλων και το Επιμελητήριο Τρικάλων. 

Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει μέσα από εισηγήσεις έγκριτων επιστημόνων, πανεπιστημιακών και δημοσιογράφων αλλά και μέσα από γόνιμο διάλογο, το ρόλο και την αξία του επαγγελματία δημοσιογράφου και των Περιφερειακών Μέσων Ενημέρωσης, στην ενημέρωση των πολιτών της Περιφέρειας. 

Το συνέδριο αποτελεί ειδησεογραφικό γεγονός για όλα τα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους - μέλη της Ένωσης σε όλη την Ελλάδα και ως εκ τούτου έχει ευρύτατη προβολή πανελλαδικά και προσδίδει πολλαπλά οφέλη στον τόπο διεξαγωγής του. 

Είναι ανοιχτό για τους δημοσιογράφους, τους φοιτητές - μαθητές και τους πολίτες.  

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι: 

1. «Τα ΜΜΕ της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Προκλήσεις και Προοπτικές»
2. «Τοπικά μέσα και τοπική ενημέρωση ως πυλώνας δημοκρατικού διαλόγου και συμβολής στην τοπική ανάπτυξη (πολιτισμός - τουρισμός – επιχειρηματικότητα)»
3. «Μ.Μ.Ε. και Ένοπλες Δυνάμεις»

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα καθώς και παρουσίαση εργασιών από μαθητές Σχολείων της Καλαμπάκας.

Επίσης καθιερωμένη επιλογή της Ε.Σ.Ε.Τ. είναι στη διάρκεια του συνεδρίου να δίνεται λόγος και βήμα σε φορείς της περιοχής όπου διεξάγεται το συνέδριο, για την ενημέρωση, την ανάδειξη και την προβολή τοπικών θεμάτων, έργων, προοπτικών και δυνατοτήτων στον οικονομικό - επιχειρηματικό τομέα, τον πολιτισμό και τον τουρισμό με σκοπό να αναδείξει κάθε ιδιαίτερο τοπικό έργο και δράση, που χαρακτηρίζει την φυσιογνωμία και την ταυτότητα της περιοχής.


 

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