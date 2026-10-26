Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο του Φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Νοεμβρίου στο Ελληνικό. Κινηματογράφος και διαφήμιση ενσωματώνουν ήδη το AI για το καλύτερο αποτέλεσμα.

Κορυφαίοι δημιουργοί θα έρθουν στην Ελλάδα για να μιλήσουν για την τεχνητή νοημοσύνη στον κινηματογράφο και τη διαφήμιση. Θα αναλυθεί η σημερινή πραγματικότητα και θα παρουσιαστούν οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να την αξιοποιούμε για να δημιουργούμε.

Ο κόσμος αλλάζει και, μαζί του, ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε και δημιουργούμε. Το Φόρουμ εξερευνά πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει την ανθρωπότητα και όχι να την υποκαταστήσει.

Το Φόρουμ θα εγκαινιάσει ο Κωνσταντίνος Αγραπίδας, Γενικός Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας, Ασφάλειας και Αγοράς Εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στη συνέχεια, κορυφαίοι δημιουργοί τεχνητής νοημοσύνης από όλο τον κόσμο θα ανέβουν στη σκηνή για να μιλήσουν για τη χρησιμότητά της και για το πώς μπορεί να γίνει ένα πραγματικά χρήσιμο εργαλείο στον κινηματογράφο και στη διαφήμιση. Πώς διαγράφεται το μέλλον και ποιες καινοτομίες έρχονται σε παγκόσμιο επίπεδο; Οι ομιλητές θα μοιραστούν με το κοινό πρακτικές συμβουλές και τεχνικές για το τέλειο κλιπ.

Ιδιαίτερη στιγμή θα είναι η συζήτηση για την ηθική και τα δικαιώματα, με τη συμμετοχή ειδικών του χώρου. Πώς χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη υπεύθυνα και σε ποιον ανήκει αυτό που δημιουργείται;

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουμε τους δημιουργούς των διαφημιστικών της Coca-Cola και της Fanta. Θα μας μιλήσουν για τις διαφημίσεις, για τα brands και για την εμπειρία τους ως δημιουργοί, προσφέροντας στο κοινό μια σπάνια ματιά στο πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει σήμερα στον κόσμο της διαφήμισης.

Στο πλαίσιο του Φόρουμ θα προβληθούν 8 ταινίες μικρού μήκους, οι οποίες επιλέχθηκαν ανάμεσα σε 155 συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Τρεις από αυτές θα τιμηθούν με το AI Filmfest Award. Πολλές εκπλήξεις περιμένουν το κοινό.

Η εμπνευστής και δημιουργός του φεστιβάλ, Χριστίνα Ντούξα, με πολυετή εμπειρία σε μεγάλες εκδηλώσεις, εξηγεί γιατί η διοργάνωση ονομάζεται Myths Meet Machine: «Όλα ξεκίνησαν από την Ελλάδα. Από το Πυθαγόρειο θεώρημα, από το θέατρο που έγινε κινηματογράφος, από τον Τάλω, το πρώτο ρομπότ της ιστορίας. Σήμερα γράφουμε εδώ μια νέα ιστορία, ίσως αυτή που θα λέγεται ακόμη και σε χίλια χρόνια. Myths Meet Machine.»

Στις 6 Νοεμβρίου η καρδιά της τεχνητής νοημοσύνης χτυπά στην Ελλάδα. Εκεί όπου όλα άρχισαν και συνεχίζονται.

