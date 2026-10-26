Μπόμπα - Τανιμανίδης: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στο Παρίσι

Ο πίνακας ζωγραφικής και οι όμορφες βόλτες στην πόλη του φωτός

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Xριστίνα Μπόμπα: Το βίντεο από το ταξίδι της με τον Σάκη Τανιμανίδη στο Παρίσι / Instagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης ταξίδεψαν στο Παρίσι για ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο οικογενειακές στιγμές.
  • Η αδελφή της Χριστίνας, Ελίνα Μπόμπα, παρουσίασε έργο της στο Μουσείο του Λούβρου.
  • Η Χριστίνα μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι και εξέφρασε τη χαρά της για την αδελφή της.
  • Το ζευγάρι εξερεύνησε την πόλη, συναντήθηκε με αγαπημένα πρόσωπα και απόλαυσε την γαστρονομία του Παρισιού.

Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης πέρασαν ένα υπέροχο Σαββακύριακο εκτός Ελλάδας, αφού το αγαπημένο ζευγάρι ταξίδεψε στο Παρίσι όπου πέρασε δύο μέρες γεμάτες όμορφες εικόνες, και οικογενειακές στιγμές. 

Χριστίνα Μπόμπα: Περήφανη για την αδελφή της, Ελίνα - Το ταξίδι στο Παρίσι

Η πρόσφατη απόδρασή τους στη γαλλική πρωτεύουσα πραγματοποίηθηκε και για έναν ακόμη ξεχωριστό λόγο, αφού η αδελφή της γνωστής influencer, Ελίνα Μπόμπα, έζησε μια σημαντική στιγμή στην καλλιτεχνική πορεία της, με ένα έργο τέχνης της να παρουσιάζεται στο εμβληματικό Μουσείο του Λούβρου. 

Η Χριστίνα Μπόμπα δεν έκρυψε τη χαρά και την υπερηφάνειά της για την αδελφή της, μοιράζοντας με τους followers της, όμορφα στιγμιότυπα από αυτή την ξεχωριστή στιγμή της αδελφής της στο Παρίσι.

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Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην πόλη του φωτός, η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης περιηγήθηκαν στους δρόμους της της γαλλικής πρωτεύουσα, εξερευνώντας τα μυστικά της, είχαν την ευκαιρία να ξανασυναντηθούν με αγαπημένα τους πρόσωπα και απόλαυσαν την υψηλή γαστρονομία και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα του Παρισιού.

Η γνωστή influencer, η οποία είναι ιδιαίτερα κοντά με την αδελφή της, Ελίνα Μπόμπα, δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή την ξεχωριστή περίσταση. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι τους, δίνοντας μια γεύση από τις στιγμές που πέρασαν στην πόλη του φωτός.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Χριστίνα Μπόμπα από το ταξίδι της με τον Σάκη Τανιμανίδη στο Παρίσι:

Μπόμπα - Τανιμανίδης: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στο Παρίσι

Μπόμπα - Τανιμανίδης: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στο Παρίσι

Μπόμπα - Τανιμανίδης: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στο Παρίσι

Μπόμπα - Τανιμανίδης: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στο Παρίσι

Μπόμπα - Τανιμανίδης: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στο Παρίσι

Μπόμπα - Τανιμανίδης: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στο Παρίσι

Μπόμπα - Τανιμανίδης: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στο Παρίσι

Μπόμπα - Τανιμανίδης: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στο Παρίσι

Μπόμπα - Τανιμανίδης: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στο Παρίσι

Μπόμπα - Τανιμανίδης: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στο Παρίσι

Μπόμπα - Τανιμανίδης: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στο Παρίσι

Φωτογραφίες: Instagram.com
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