Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης πέρασαν ένα υπέροχο Σαββακύριακο εκτός Ελλάδας, αφού το αγαπημένο ζευγάρι ταξίδεψε στο Παρίσι όπου πέρασε δύο μέρες γεμάτες όμορφες εικόνες, και οικογενειακές στιγμές.

Η πρόσφατη απόδρασή τους στη γαλλική πρωτεύουσα πραγματοποίηθηκε και για έναν ακόμη ξεχωριστό λόγο, αφού η αδελφή της γνωστής influencer, Ελίνα Μπόμπα, έζησε μια σημαντική στιγμή στην καλλιτεχνική πορεία της, με ένα έργο τέχνης της να παρουσιάζεται στο εμβληματικό Μουσείο του Λούβρου.

Η Χριστίνα Μπόμπα δεν έκρυψε τη χαρά και την υπερηφάνειά της για την αδελφή της, μοιράζοντας με τους followers της, όμορφα στιγμιότυπα από αυτή την ξεχωριστή στιγμή της αδελφής της στο Παρίσι.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην πόλη του φωτός, η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης περιηγήθηκαν στους δρόμους της της γαλλικής πρωτεύουσα, εξερευνώντας τα μυστικά της, είχαν την ευκαιρία να ξανασυναντηθούν με αγαπημένα τους πρόσωπα και απόλαυσαν την υψηλή γαστρονομία και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα του Παρισιού.

Η γνωστή influencer, η οποία είναι ιδιαίτερα κοντά με την αδελφή της, Ελίνα Μπόμπα, δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή την ξεχωριστή περίσταση. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι τους, δίνοντας μια γεύση από τις στιγμές που πέρασαν στην πόλη του φωτός.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Χριστίνα Μπόμπα από το ταξίδι της με τον Σάκη Τανιμανίδη στο Παρίσι:

Φωτογραφίες: Instagram.com