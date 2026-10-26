Βραζιλία: Ιστορική νίκη και τέταρτη προεδρική θητεία για τον Λούλα

Ο Μπολσονάρου ζητά ακύρωση των εκλογών

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Πηγή: Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: AP (Natacha Pisarenko)
Βραζιλία: Ο Λούλα και πάλι πρόεδρος της χώρας για τέταρτη θητεία - Δεύτερος ο Φλάβιο Μπολσονάρου / ERT

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Ο βραζιλιάνος πρόεδρος της κεντροαριστεράς Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα επανεξελέγη χθες Κυριακή 25/10, εξασφαλίζοντας έτσι κόντρα στις προσδοκίες πολλών άνευ προηγουμένου τέταρτη θητεία στο κορυφαίο αξίωμα, όμως ο αντίπαλός του, ο συντηρητικός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, αρνήθηκε να αναγνωρίσει την ήττα του κι ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την ακύρωση της διαδικασίας.

Βραζιλία: Νικητής ο Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο των εκλογών

Για τέταρτη θητεία εξελέγη ο Λούλα στη Βραζιλία

Διέψευσε όσους τον ήθελαν να ηττάται ο Λούλα στη Βραζιλία / AP (Andre Penner)

Η Βραζιλία εντέλει δεν έκανε στροφή στη δεξιά ακολουθώντας την Αργεντινή, τη Χιλή, ή την Κολομβία, όπου οι υποψήφιοι υποστηρίχθηκαν όλοι σθεναρά από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Παραμένει έτσι ένα από τα λιγοστά προοδευτικά οχυρά στη Λατινική Αμερική.

Με το 51,79% (64,25 εκατ. ψήφους) έναντι 48,21% (59,82 εκατ. ψήφους) του αντιπάλου του Μπολσονάρου, ο βετεράνος της πολιτικής, σχεδόν 81 ετών, διέψευσε τα προγνωστικά που τον ήθελαν να ηττάται, με βάση τα τελικά αποτελέσματα.

Στον πρώτο γύρο, ήταν ο γιος του πρώην προέδρου της άκρας δεξιάς Ζαΐχ Μπολσονάρου (2019-2022) αυτός που είχε καταλάβει την πρώτη θέση.

Οι Βραζιλιάνοι «πήγαν να ψηφίσουν επειδή καταφέραμε να τους πείσουμε ότι η ψήφος ήταν πολύ σημαντική για να εγγυηθούν τη δημοκρατία», τόνισε στην πρώτη του τοποθέτηση αφού ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών ο Λούλα στη μεγαλούπολη Σάου Πάουλο.

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Ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου εκτίει κατ’ οίκον ποινή κάθειρξης 27 ετών διότι αποπειράθηκε να αγκιστρωθεί στην εξουσία, ανατρέποντας με πραξικόπημα τον Λούλα μετά την ήττα του στις προηγούμενες εκλογές το 2022.

Βραζιλία: «Μαϊμουδιά» χαρακτήρισε ο Μπολσονάρου το αποτέλεσμα των εκλογών

Στην τέταρτη θητεία του ωστόσο, τα περιθώρια ελιγμών του αρχηγού του κράτους αναγγέλλονται ωστόσο περιορισμένα, με δεδομένη το τσουνάμι της δεξιάς στις βουλευτικές εκλογές, πριν από τρεις εβδομάδες.

Η εκστρατεία έδειξε πάντως ότι (και) η Βραζιλία παραμένει διχασμένη και πολωμένη και δικαστική διένεξη προκάλεσε σύγχυση και χθες, ημέρα των προεδρικών εκλογών.

Με απόφαση δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η ψηφοφορία παρατάθηκε για δυο ώρες.

Η ομάδα του Λούλα υπέβαλε προσφυγή καταγγέλλοντας πως ψηφοφόροι εμποδίζονταν να πάνε να ψηφίσουν διότι είχαν αποσυρθεί από την κυκλοφορία τα λεωφορεία σε διάφορες πόλεις, ειδικά σε πολιτικά οχυρά του στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Ηττήθηκε ο Μπολσονάρου στη Βραζιλία

«Βρώμικο τέχνασμα» χαρακτήρισε τον τρόπο διεξαγωγής τη ψηφοφορίας για της εκλογές ο Μπολσονάρου / AP (Eraldo Peres)

«Είναι αδύνατο να αναγνωρίσουμε τις εκλογές», είπε στην Μπραζίλια ο Φλάβιο Μπολσονάρου, με το πρόσωπο «πέτρινο». Κατήγγειλε βρόμικο τέχνασμα, «μαϊμουδιά» κατά την έκφραση που επέλεξε να χρησιμοποιήσει, βρίσκοντας «απαράδεκτο» τον τρόπο διεξαγωγής της χθεσινής ψηφοφορίας.

«Είναι αδύνατο να αναγνωρίσουμε τις εκλογές», είπε. Σύμφωνα με τον υποψήφιο, «πολλά πράγματα μένουν να ξεκαθαρίσουν» μετά τη διένεξη στη δικαιοσύνη που οδήγησε σε δίωρη παράταση της ψηφοφορίας χθες.

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Βραζιλία: «Ιστορική νίκη»

Είναι η πρώτη φορά στη Βραζιλία που υποψήφιος καταφέρνει να αντιστρέψει στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών τον άνεμο του πρώτου μετά το τέλος της στρατιωτικής δικτατορίας (1964-1985).

Ο Λούλα εμφανίστηκε σε οπτικό υλικό σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης να πανηγυρίζει με τη δεξιά γροθιά υψωμένη και σφιγμένη και φορώντας κόκκινα γυαλιά σε σχήμα αστεριού.

Επανεξελέγη ο Λούλα στη Βραζιλία

Κατάφερε να επανεκλεγεί ο Λούλα στη Βραζιλία / AP (Natacha Pisarenko)

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, πλήθος υποστηρικτών ξέσπασε σε κραυγές χαράς, ιδίως στην λεωφόρο Παουλίστα στη Σάου Πάουλο και στο κέντρο της μεγαλούπολης Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου τον ουρανό φώτισαν πυροτεχνήματα.

«Είμαι πολύ συγκινημένη. Αυτή είναι ιστορική νίκη για τον πρόεδρο Λούλα. Ο λαός κινητοποιήθηκε, ενώθηκε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μαριάνα Αντράτζι, 33χρονη δικηγόρος, στο Ρίο.

«Είναι σουρεαλιστικό, είναι πιο δυνατό κι από το ποδόσφαιρο. Η ομάδα μου έχασε αυτή την εβδομάδα, αλλά εδώ δεν χωράει καμιά σύγκριση, πρόκειται για τη ζωή μας, όλος ο κόσμος ενώθηκε γι’ αυτή την υπόθεση», είπε ο Πάουλο Νασιμέντου, έμπορος 41 ετών, στην πρωτεύουσα Μπραζίλια.

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Βραζιλία: Η Meta στον κυκεώνα

Από προσωπική σκοπιά, η επανεκλογή του Λούλα αποτελεί το επιστέγασμα μιας πορείας κάθε άλλο παρά συνηθισμένης. Και η τελευταία ανατροπή της μοίρας του άλλοτε φτωχόπαιδου από το Περναμπούκου, στα βορειοανατολικά της Βραζιλίας.

Χαρές για τη νίκη Λούλα στη Βραζιλία

Πανηγυρισμού για την εκλογική νίκη του Λούλα στη Βραζιλία / AP (Lucas Landau)

Κατέχει ήδη ρεκόρ:

  • κανένας άλλος δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος δεν κυβέρνηση τόσα πολλά χρόνια τη Βραζιλία.
  • Θα είναι από τους πιο ηλικιωμένους ηγέτες στον κόσμο, θα έχει πατήσει τα 85, όταν θα φθάσει στο τέλος της η τέταρτη θητεία του, το 2030.
  • Θα κλείσει έτσι 16 χρόνια στην εξουσία, έπειτα από το πρώτο του πέρασμα από την προεδρία (2003-2010).
  • Άντεξε τη φθορά του χρόνου και τη δυσαρέσκεια έναντι του Κόμματος Εργαζομένων (PT), της παράταξής του. Το κόμμα συνδέθηκε με πολλά σκάνδαλα, ιδίως τα χρόνια του 2000.
  • Ο ίδιος ο Λούλα πέρασε από το μαρτύριο της καταδίκης του για υπόθεση διαφθοράς και φυλακίστηκε για 580 ημέρες την περίοδο 2018-2019, προτού η απόφαση σε βάρος του αναιρεθεί για διαδικαστικούς λόγους.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του ο Λούλα επέμεινε στο ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας της Βραζιλίας, αντιμέτωπος με τις εμπορικές και τις διπλωματικές πιέσεις της Ουάσιγκτον.

Ωστόσο ήταν η Meta αυτή που μπήκε στην τελική ευθεία της εκστρατείας στο στόχαστρο επιθέσεων της προεδρικής παράταξης. Η μητρική εταιρεία των Facebook, WhatsApp και Instagram κατηγορήθηκε από την ομάδα του Λούλα για «ανάμιξη» στις εκλογές για προσπάθεια επηρεασμού των ψηφοφόρων υπέρ του υποψήφιου Μπολσονάρου.

Χθες βράδυ, ο Λούλα υποσχέθηκε ότι θα προωθήσει «ρύθμιση» των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο αμερικανικός κολοσσός της τεχνολογίας διέψευσε κατηγορηματικά πως προσπάθησε να παίξει ρόλο στην εκλογική αναμέτρηση. Αναγνώρισε ωστόσο ότι ίσως υπήρξαν «τεχνικά προβλήματα» που έπληξαν την εκστρατεία της βραζιλιάνικης κεντροαριστεράς στις πλατφόρμες του.

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