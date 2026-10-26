Νέα οικονομική ενίσχυση μέσω του Market Pass σχεδιάζεται για την υποστήριξη νοικοκυριών, με την πρώτη καταβολή να μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ. Ο σχεδιασμός προβλέπει πληρωμή πριν από τα Χριστούγεννα, ενώ το μέσο μηνιαίο voucher εκτιμάται στα 60 ευρώ.

Σύμφωνα με δηλώσεις της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, η πρώτη καταβολή του νέου Market Pass σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Η συγκεκριμένη πληρωμή αναμένεται να περιλαμβάνει αναδρομικά ποσά για περισσότερους από έναν μήνες, γεγονός που εξηγεί γιατί η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ.

Το μέσο μηνιαίο voucher υπολογίζεται στα 60 ευρώ. Το τελικό ποσό, ωστόσο, δε θα είναι απαραίτητα ίδιο για όλους, καθώς οι λεπτομέρειες για τον υπολογισμό της ενίσχυσης ανά νοικοκυριό δεν έχουν ακόμη καθοριστεί επίσημα.

Το πρόγραμμα προβλέπεται να έχει συνολικό προϋπολογισμό 400 εκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη διετία, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους.

Market Pass: Πώς θα λειτουργούν τα voucher για τρόφιμα

Μία από τις βασικές αλλαγές που περιγράφονται για το νέο Market Pass αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα παρέχεται η στήριξη.

Σε αντίθεση με προηγούμενους κύκλους, οι δικαιούχοι δε θα λαμβάνουν προκαθορισμένα πακέτα προϊόντων, αλλά η στήριξη θα παρέχεται μέσω ψηφιακών ή άλλων προβλεπόμενων voucher.

Με αυτόν τον τρόπο, τα νοικοκυριά θα μπορούν να επιλέγουν τα τρόφιμα και τα βασικά είδη που χρειάζονται, ανάλογα με τις καθημερινές τους ανάγκες.

Η εξαργύρωση των voucher προβλέπεται να γίνεται τόσο σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ όσο και σε μικρότερα καταστήματα και τοπικές επιχειρήσεις.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποσκοπεί στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στους δικαιούχους, ενώ παράλληλα αναμένεται να ενισχύσει την κατανάλωση στην αγορά.

Market Pass: Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι

Το βασικό ερώτημα για τα νοικοκυριά αφορά τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί οριστικά οι δικαιούχοι ούτε τα ακριβή ποσά που θα αντιστοιχούν σε κάθε νοικοκυριό.

Οι λεπτομέρειες αναμένεται να καθοριστούν μέσω επίσημων υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες θα προσδιορίσουν το πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος.

Παράλληλα, δεν έχει διευκρινιστεί αν οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστεί να υποβάλουν νέα αίτηση, ποια δικαιολογητικά θα απαιτούνται ή ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί για την ένταξή τους.