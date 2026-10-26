Market Pass 2026: Έως 1.000 ευρώ στην πρώτη πληρωμή - Πότε θα δοθούν

Ποιοι είναι δικαιούχοι;

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Νέο market pass (βίντεο αρχείου Mega)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα οικονομική ενίσχυση μέσω του Market Pass σχεδιάζεται, με πρώτη πληρωμή έως 1.000 ευρώ πριν από τα Χριστούγεννα.
  • Το μέσο μηνιαίο voucher εκτιμάται στα 60 ευρώ, με αναδρομικά ποσά για περισσότερους από έναν μήνες.
  • Η στήριξη θα παρέχεται μέσω ψηφιακών voucher, επιτρέποντας στους δικαιούχους να επιλέγουν τα τρόφιμα που χρειάζονται.
  • Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 400 εκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη διετία, χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκούς πόρους.
  • Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Νέα οικονομική ενίσχυση μέσω του Market Pass σχεδιάζεται για την υποστήριξη νοικοκυριών, με την πρώτη καταβολή να μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ. Ο σχεδιασμός προβλέπει πληρωμή πριν από τα Χριστούγεννα, ενώ το μέσο μηνιαίο voucher εκτιμάται στα 60 ευρώ.

Σύμφωνα με δηλώσεις της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, η πρώτη καταβολή του νέου Market Pass σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Ανατροπή με το Market Pass: 60 ευρώ τον μήνα

Η συγκεκριμένη πληρωμή αναμένεται να περιλαμβάνει αναδρομικά ποσά για περισσότερους από έναν μήνες, γεγονός που εξηγεί γιατί η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ.

Το μέσο μηνιαίο voucher υπολογίζεται στα 60 ευρώ. Το τελικό ποσό, ωστόσο, δε θα είναι απαραίτητα ίδιο για όλους, καθώς οι λεπτομέρειες για τον υπολογισμό της ενίσχυσης ανά νοικοκυριό δεν έχουν ακόμη καθοριστεί επίσημα.

Market Pass: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά έως και 1.426 ευρώ

Το πρόγραμμα προβλέπεται να έχει συνολικό προϋπολογισμό 400 εκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη διετία, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους.

Market Pass: Πώς θα λειτουργούν τα voucher για τρόφιμα

Μία από τις βασικές αλλαγές που περιγράφονται για το νέο Market Pass αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα παρέχεται η στήριξη.

Market Pass: Εφάπαξ η ενίσχυση για έξι μήνες

Σε αντίθεση με προηγούμενους κύκλους, οι δικαιούχοι δε θα λαμβάνουν προκαθορισμένα πακέτα προϊόντων, αλλά η στήριξη θα παρέχεται μέσω ψηφιακών ή άλλων προβλεπόμενων voucher.

Με αυτόν τον τρόπο, τα νοικοκυριά θα μπορούν να επιλέγουν τα τρόφιμα και τα βασικά είδη που χρειάζονται, ανάλογα με τις καθημερινές τους ανάγκες.

Η εξαργύρωση των voucher προβλέπεται να γίνεται τόσο σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ όσο και σε μικρότερα καταστήματα και τοπικές επιχειρήσεις.

Market Pass 2026: Νέα ανατροπή στο χρονοδιάγραμμα - Το 2027 οι πληρωμές

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποσκοπεί στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στους δικαιούχους, ενώ παράλληλα αναμένεται να ενισχύσει την κατανάλωση στην αγορά.

Market Pass: Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι

Το βασικό ερώτημα για τα νοικοκυριά αφορά τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί οριστικά οι δικαιούχοι ούτε τα ακριβή ποσά που θα αντιστοιχούν σε κάθε νοικοκυριό.

Οι λεπτομέρειες αναμένεται να καθοριστούν μέσω επίσημων υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες θα προσδιορίσουν το πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος.

Παράλληλα, δεν έχει διευκρινιστεί αν οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστεί να υποβάλουν νέα αίτηση, ποια δικαιολογητικά θα απαιτούνται ή ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί για την ένταξή τους.

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