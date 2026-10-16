Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το Market Pass μετά την συνάντηση Δόμνας Μιχαηλίδου με με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Σταύρο Καφούνη.

Αν και η ίδια η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου μιλούσε προ μηνών για μέσο μηνιαίο voucher 40 ευρώ, εντούτοις, σήμερα κατά την διάρκεια της συνάντησης με τον κ. Καφούνη έκανε λόγο για επιταγή 60 ευρώ τον μήνα. Παράλληλα, προανήγγειλε αυξημένη πρώτη δόση για όσους δικαιούνται αναδρομικά.

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