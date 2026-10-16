Ανατροπή με το Market Pass: 60 ευρώ τον μήνα

Aκόμα και 1.000 ευρώ με την πρώτη πληρωμή

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Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση
Νέο market pass (βίντεο αρχείου Mega)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου ανακοίνωσε αύξηση του Market Pass σε 60 ευρώ τον μήνα, από 40 ευρώ που είχε αναφερθεί προηγουμένως.
  • Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Πρόεδρο της ΕΣΕΕ, Σταύρο Καφούνη.
  • Προβλέπεται αυξημένη πρώτη δόση για δικαιούχους αναδρομικών.
  • Το νέο ποσό αφορά τους δικαιούχους του Market Pass.
  • Η αλλαγή αυτή αναμένεται να επηρεάσει θετικά τους καταναλωτές.

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το Market Pass μετά την συνάντηση Δόμνας Μιχαηλίδου με με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Σταύρο Καφούνη.

Αν και η ίδια η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου μιλούσε προ μηνών για μέσο μηνιαίο voucher 40 ευρώ, εντούτοις, σήμερα κατά την διάρκεια της συνάντησης με τον κ. Καφούνη έκανε λόγο για επιταγή 60 ευρώ τον μήνα. Παράλληλα, προανήγγειλε αυξημένη πρώτη δόση για όσους δικαιούνται αναδρομικά.

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ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
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