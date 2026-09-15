Market Pass 2026: Νέα ανατροπή στο χρονοδιάγραμμα - Το 2027 οι πληρωμές

Δε συμπεριλήφθηκε στις εξαγγελίες της ΔΕΘ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.09.26 , 14:15 Φαίη Σκορδά: Η σκυλίτσα της έγινε… φύλακας – Το απρόοπτο στον κήπο
15.09.26 , 14:00 Θάνατος Μαζωνάκη: «Πέντε φορές χτύπησε το alarm κατά την πλασμαφαίρεση»
15.09.26 , 14:00 Σε κουράζουν οι πολλές ώρες στο γραφείο; Κάνε αυτές τις απλές ασκήσεις
15.09.26 , 13:56 Βarbie: «Είμαι σίγουρη πως θα υπάρξει σίκουελ» δήλωσε η παραγωγός
15.09.26 , 13:53 Ιζαμπέλλα Φούλοπ: «Ο σύζυγός μου είναι πάρα πολύ υποστηρικτικός»
15.09.26 , 13:43 Volvo XC60 και XC90 plug-in: Με ηλεκτρική αυτονομία έως 200 χιλιόμετρα
15.09.26 , 13:32 Ιωάννα Τούνη: Το μαγαζί στο Παρίσι και οι δυσκολίες που αντιμετώπισε
15.09.26 , 13:30 Χανιά: Ομολόγησε η 18χρονη μητέρα ότι χτύπησε το βρέφος της
15.09.26 , 13:23 Ελληνική Ακτινολογική Εταιρία:Εξετάσεις & επεμβάσεις που δε γίνονται νόμιμα
15.09.26 , 13:12 Στον ανακριτή με χειροπέδες οι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
15.09.26 , 13:00 KARD: Το διάσημο συγκρότημα της K-pop σκηνής για πρώτη φορά στην Αθήνα
15.09.26 , 12:55 Market Pass 2026: Νέα ανατροπή στο χρονοδιάγραμμα - Το 2027 οι πληρωμές
15.09.26 , 12:41 «Ντροπή, είναι νεκρός!»:Έξαλλος ο Στραβελάκης με την Αφροδίτη Μάνου
15.09.26 , 12:40 Επίδομα 400 ευρώ: Έκλεισε η ημερομηνία που θα το πάρουν οι συνταξιούχοι
15.09.26 , 12:28 Φεστιβάλ Βενετίας: Βραβείο σκηνοθεσίας για την Ελληνίδα Ζακλίν Λέντζου
Όλγα Φαρμάκη: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 32χρονου αδερφού της Μανούσου
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε γνωστό εστιατόριο για την ψαρόσουπα η οικογένειά του
Στον ανακριτή με χειροπέδες οι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Χασαπόπουλος για κηδεία Μαζωνάκη: «Θα το πω, ο Σάκης γιατί δεν πήγε;»
ΔΥΠΑ: Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας
«Ντροπή, είναι νεκρός!»:Έξαλλος ο Στραβελάκης με την Αφροδίτη Μάνου
Θάνατος Μαζωνάκη: «Απατεώνες. Όταν ακούτε κβαντική ιατρική να τρέχετε»
Χανιά: Ομολόγησε η 18χρονη μητέρα ότι χτύπησε το βρέφος της
Θάνατος Μαζωνάκη: «Πέντε φορές χτύπησε το alarm κατά την πλασμαφαίρεση»
Ιωάννα Τούνη: Το μαγαζί στο Παρίσι και οι δυσκολίες που αντιμετώπισε
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Market Pass 2026: Νέα Ανατροπή Στο Χρονοδιάγραμμα
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το νέο Market Pass 2026 υπήρξε αντικείμενο συνεχών μεταθέσεων στο χρονοδιάγραμμα.
  • Δεν συμπεριλήφθηκε στις εξαγγελίες της ΔΕΘ, προκαλώντας ανησυχίες για την έναρξή του.
  • Οι πληρωμές στους δικαιούχους ενδέχεται να μετατεθούν για το 2027.
  • Οι καθυστερήσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέες ανατροπές στο πρόγραμμα.

Σε διαρκείς μεταθέσεις οδηγείται το νέο Market Pass 2026, καθώς το αρχικό χρονοδιάγραμμα για την έναρξη του μέτρου έχει ήδη αλλάξει. Το πρόγραμμα δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στις εξαγγελίες της ΔΕΘ, γεγονός που ενισχύει τα ερωτήματα για το πότε θα προχωρήσει και πότε θα φτάσει τελικά στους δικαιούχους.

Η απουσία του από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, σε συνδυασμό με τις συνεχείς καθυστερήσεις, αφήνει πλέον ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο νέας μετάθεσης, με το 2027 να βρίσκεται πλέον στο τραπέζι - και βλέπουμε.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
MARKET PASS
 |
MARKET PASS 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

400 ευρώ στους συνταξιούχους στις 30 Νοεμβρίου
Οικονομια
Επίδομα 400 ευρώ: Έκλεισε η ημερομηνία που θα το πάρουν οι συνταξιούχοι
ακίνητα
Οικονομια
Ανακαίνιση Κατοικίας: Μεγάλη «τρύπα» μεταξύ επιλέξιμων και δικαιούχων
Κυριάκος Πιερρακάκης
Οικονομια
Πιερρακάκης για πετρέλαιο θέρμανσης: Στήριξη των πολιτών με κάθε τρόπο
ΔΥΠΑ
Οικονομια
ΔΥΠΑ: Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας
Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι
Οικονομια
Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Η υπουργική απόφαση για αυτοκατανάλωση
Επίδομα Στους Συνταξιούχους: Ποιοι Θα Πάρουν Ως Και 400 Ευρώ
Οικονομια
Επίδομα στους συνταξιούχους: Ποιοι και πότε θα πάρουν έως και 400 ευρώ
Επίδομα Ανεργίας
Οικονομια
Ποιοι δικαιούνται επίδομα ανεργίας, πόσα παίρνουν
ακίνητα
Οικονομια
Ακίνητα: Στον «πάγο» ΦΠΑ και φόρος υπεραξίας
Ένστολοι: Ποιοι Κερδίζουν Από Το Νέο Μισθολόγιο
Οικονομια
Ένστολοι: Ποιοι κερδίζουν από το νέο μισθολόγιο- Οι αυξήσεις στις συντάξεις
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top