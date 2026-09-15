Market Pass 2026: Νέα Ανατροπή Στο Χρονοδιάγραμμα

Σε διαρκείς μεταθέσεις οδηγείται το νέο Market Pass 2026, καθώς το αρχικό χρονοδιάγραμμα για την έναρξη του μέτρου έχει ήδη αλλάξει. Το πρόγραμμα δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στις εξαγγελίες της ΔΕΘ, γεγονός που ενισχύει τα ερωτήματα για το πότε θα προχωρήσει και πότε θα φτάσει τελικά στους δικαιούχους.

Η απουσία του από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, σε συνδυασμό με τις συνεχείς καθυστερήσεις, αφήνει πλέον ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο νέας μετάθεσης, με το 2027 να βρίσκεται πλέον στο τραπέζι - και βλέπουμε.

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