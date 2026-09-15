Μια ιδιαίτερα συναισθηματική ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη έκανε η φετινή νικήτρια της Eurovision, Dara, λίγες ημέρες μετά την είδηση του θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή.

Η 28χρονη τραγουδίστρια, που εκπροσώπησε τη Βουλγαρία στον φετινό διαγωνισμό και κατέκτησε την πρώτη θέση, θέλησε να αποτίσει τον δικό της φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από τα social media.

Η Dara δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα απόσπασμα από τη γνωστή επιτυχία του τραγουδιστή «Gucci Φόρεμα», αποκαλύπτοντας πως το συγκεκριμένο τραγούδι έχει ξεχωριστή θέση στις αναμνήσεις της. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το τραγούδι ήταν άμεσα συνδεδεμένο με τα παιδικά της χρόνια, καθώς το άκουγε συχνά μαζί με τον αδερφό της και αποτελούσε μία από τις αγαπημένες τους μουσικές επιλογές.

Στο μήνυμά της, η Dara μίλησε για τη δύναμη που μπορεί να έχει ένα τραγούδι, καθώς είναι ικανό να ξυπνήσει εικόνες, πρόσωπα και συναισθήματα από διαφορετικές περιόδους της ζωής μας.

«Αχ φίλε, αυτό είναι τόσο στενάχωρο. Αυτό το τραγούδι ήταν το soundtrack των παιδικών μου χρόνων. Ήταν ένα από τα αγαπημένα του αδερφού μου και το δικό μου απόλυτα αγαπημένο τραγούδι όσο μεγαλώναμε.

Είναι απίστευτο πώς ένα τραγούδι μπορεί να κρατά μέσα του τόσες πολλές αναμνήσεις: την παιδική ηλικία, το σπίτι μας, μια ολόκληρη εποχή της ζωής μας. Κάθε φορά που το ακούω, όλες αυτές οι στιγμές επιστρέφουν στο μυαλό μου. Σε ευχαριστώ για τη μουσική και για το γεγονός ότι αποτέλεσες ένα τόσο όμορφο μέρος των αναμνήσεών μου», έγραψε η Dara, αποχαιρετώντας με τον δικό της τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η ανάρτηση της Dara:

