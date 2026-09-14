Με δάκρυα στα μάτια και φορώντας γυαλιά ηλίου, η Μαρία Μπεκατώρου δε θα μπορούσε να λείπει από το τελευταίο «αντίο» στον καλό της φίλο Γιώργο Μαζωνάκη. Οι δυο τους συνεργάστηκαν στο παρελθόν, ενώ του ενώνε και μια στενή φιλική σχέση αγάπης και σεβασμού.

Βίντεο Star.gr

NDP PHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η γνωστή παρουσιάστρια βρέθηκε στη Νίκαια, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, πολύ συγκινημένη. Λίγο αργότερα, μη μπορώντας να κρύψει τη στεναχώρια της, «βυθίστηκε» απαρηγόρητη στην αγκαλιά του συζύγου της Αντώνη Αλεβιζόπουλου.

Η Μαρία Μπεκατώρου με τον σύζυγό της, Αντώνη Αλεβιζόπουλο / Βίντεο MEGA

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI