Κηδεία Μαζωνάκη: Συντετριμμένη η Μπεκατώρου - Στο πλευρό της ο σύζυγός της

Δεν μπορούσε να κρύψει τα δάκρυά της

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: NDP PHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Με δάκρυα στα μάτια και φορώντας γυαλιά ηλίου, η Μαρία Μπεκατώρου δε θα μπορούσε να λείπει από το τελευταίο «αντίο» στον καλό της φίλο Γιώργο Μαζωνάκη. Οι δυο τους συνεργάστηκαν στο παρελθόν, ενώ του ενώνε και μια στενή φιλική σχέση αγάπης και σεβασμού. 

Κηδεία Μαζωνάκη: Συντετριμμένη η Μπεκατώρου - Στο πλευρό της ο σύζυγός της

Βίντεο Star.gr

Κηδεία Μαζωνάκη: Υποβασταζόμενη η μητέρα του - Στο νεκροταφείο η σορός του

Κηδεία Μαζωνάκη: Συντετριμμένη η Μπεκατώρου - Στο πλευρό της ο σύζυγός της

NDP PHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η γνωστή παρουσιάστρια βρέθηκε στη Νίκαια, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, πολύ συγκινημένη. Λίγο αργότερα, μη μπορώντας να κρύψει τη στεναχώρια της, «βυθίστηκε» απαρηγόρητη στην αγκαλιά του συζύγου της Αντώνη Αλεβιζόπουλου. 

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Ξέσπασε σε λυγμούς η Νατάσα Θεοδωρίδου

Κηδεία Μαζωνάκη: Συντετριμμένη η Μπεκατώρου - Στο πλευρό της ο σύζυγός της

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Κηδεία Μαζωνάκη: Συντετριμμένη η Μπεκατώρου - Στο πλευρό της ο σύζυγός της

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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ΚΗΔΕΙΑ
 |
ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ
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ΝΙΚΑΙΑ
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