Κηδεία Μαζωνάκη: Απαρηγόρητη η Πάολα - Δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει

Στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας μαζί με τον Φώτη Ζογλοπίτη

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«Λύγισε» η Πάολα στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη / Βίντεο star.gr

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, μετά τον θάνατό του από ανακοπή καρδιάς στα 54 του χρόνια.
  • Καλλιτέχνες όπως η Άννα Βίσση και η Άντζελα Δημητρίου παρευρέθηκαν στη λαϊκή αγρυπνία.
  • Η Πάολα, εμφανώς συντετριμμένη, λύγισε στην αγκαλιά των δικών της ανθρώπων κατά την Εξόδιο Ακολουθία.
  • Ο πρώην σύζυγός της, Φώτης Ζογλοπίτης, την στήριξε στην δύσκολη αυτή μέρα, παρά τον χωρισμό τους.
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης αφήνει πίσω του ένα μεγάλο κενό στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Πλήθος κόσμου συρρέει από χθες το απόγευμα (13/9) στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος «έσβησε» στα 54 του χρόνια από ανακοπή καρδιάς. 

Καλλιτέχνες που είχαν την τιμή να συνεργαστούν ή να μοιραστούν τη σκηνή μαζί του βρέθηκαν διακριτικά στη λαϊκή αγρυπνία. Ανάμεσά τους η Άννα Βίσση, η Άντζελα Δημητρίου, ο Θοδωρής Φέρρης, ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Νίκος Βουρλιώτης, ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη. 

Η Πάολα με τον Φώτη Ζογλοπίτη στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη / NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Η Πάολα με τον Φώτη Ζογλοπίτη στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη / NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Η Πάολα με τον Φώτη Ζογλοπίτη στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη / NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες πριν από την Εξόδιο Ακολουθία, στην εκκλησία κατέφθασε η Πάολα φορώντας μαύρα και εμφανώς συντετριμμένη.

Μάλιστα, η τραγουδίστρια δεν άντεξε τη συγκίνηση και «λύγισε» στην αγκαλιά των ανθρώπων της. Νωρίτερα, είχε πραγματοποιήσει μια άκρως συγκινητική ανάρτηση στα social media για τον συνάδελφο και φίλο της, με τον οποίο έζησαν πολύ δυνατές στιγμές.

Πάολα: Αποχαιρετά τον φίλο της, Γιώργο Μαζωνάκη / NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Πάολα: Αποχαιρετά τον φίλο της, Γιώργο Μαζωνάκη / NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Στο πλευρό της στεκόταν ο πρώην σύζυγός της και πατέρας της κόρης της, Παολίνας, Φώτης Ζογλοπίτης. Παρά το γεγονός ότι έχουν χωρίσει, διατηρούν άριστες σχέσεις, βάζοντας ως προτεραιότητα την ευτυχία της κόρης τους.

Σε μια τόσο δύσκολη μέρα σαν τη σημερινή, επέλεξαν να πουν από κοινού το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο και δυσαναπλήρωτο κενό.

 

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