«Μπλόκο» σε μεγάλο φορτίο ακατάλληλου τόνου σε κονσέρβα από την Τουρκία

Εντοπίστηκαν ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις ισταμίνης

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Ελλαδα
Κατάσχεση 19,4 τόνων τόνου στην Αττική λόγω ισταμίνης
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Σχεδόν 20 τόνοι κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία κατασχέθηκαν και οδηγήθηκαν προς καταστροφή στην Αττική, μετά τον εντοπισμό ιδιαίτερα υψηλών συγκεντρώσεων ισταμίνης σε εργαστηριακούς ελέγχους.

Συνολικά πρόκειται για 19.448,04 κιλά, δηλαδή 1.903 χαρτοκιβώτια τόνου σε ηλιέλαιο, τα οποία χαρακτηρίστηκαν «Μη Ασφαλή» και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Η διάθεσή τους απαγορεύτηκε και ολόκληρο το φορτίο οδηγήθηκε σε εγκεκριμένη μονάδα αποτέφρωσης.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κανένα προϊόν του συγκεκριμένου φορτίου δεν έφτασε στον καταναλωτή.

Κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής κατάσχεσαν περίπου 20 τόνους ακατάλληλου τόνου από την Τουρκία

Κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής κατάσχεσαν περίπου 20 τόνους ακατάλληλου τόνου από την Τουρκία

Πώς εντοπίστηκε ο ακατάλληλος τόνος

Η διαδικασία ξεκίνησε από δειγματοληψία που πραγματοποίησε ο αρμόδιος Συνοριακός Σταθμός Ελέγχου Πειραιά στο φορτίο κονσερβοποιημένου τόνου προέλευσης Τουρκίας.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσημος εργαστηριακός έλεγχος από τη Χημική Υπηρεσία Πειραιά του Γενικού Χημείου του Κράτους.

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Τα αποτελέσματα έδειξαν ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις ισταμίνης. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σε πέντε από τις εννέα μονάδες δειγματοληψίας η περιεκτικότητα των επιμέρους δειγμάτων ξεπέρασε τα 200 mg/kg, ενώ η μέση τιμή αναφέρθηκε στα 574,1 mg/kg.

Το φορτίο τόνου που κατασχέθηκε

Το φορτίο τόνου που κατασχέθηκε

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τα σχετικά αλιευτικά προϊόντα προβλέπει σχέδιο δειγματοληψίας εννέα δειγμάτων και όρια ισταμίνης 100 mg/kg ως τιμή m και 200 mg/kg ως τιμή M για την αξιολόγηση του κριτηρίου.

Μετά την ενημέρωση για τα μη ικανοποιητικά εργαστηριακά αποτελέσματα, κλιμάκιο κτηνιάτρων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής προχώρησε στην κατάσχεση του συνόλου του φορτίου.

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Τα 19.448,04 κιλά αποκλείστηκαν από κάθε δυνατότητα διάθεσης στην αγορά και οδηγήθηκαν, υπό την εποπτεία των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών, για οριστική καταστροφή.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η υπόθεση εντοπίστηκε στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων και όχι μετά από καταγγελία ή αφού το προϊόν είχε ήδη διοχετευθεί στην αγορά.

Χαρδαλιάς: «Απέναντι σε όσα ακούγονται, εμείς απαντάμε με γεγονότα»

Με αφορμή την κατάσχεση, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε:

«Άλλη μια επιχείρηση των ελεγκτών μας ολοκληρώθηκε. Σχεδόν 20 τόνοι ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία, με εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις ισταμίνης κατασχέθηκαν. Ένα ολόκληρο φορτίο από το οποίο δεν έφτασε ούτε ένα κουτί στον καταναλωτή.

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Δεν περιμένουμε την όποια καταγγελία για να δράσουμε. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται καθημερινά και συστηματικά. Και οι υπηρεσίες μας κάνουν τη δουλειά τους, με συνέπεια και κυρίως αίσθημα ευθύνης. Αδιαπραγμάτευτα και όπως ακριβώς πρέπει.

Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις των τελευταίων ετών που έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων μεγάλων επιχειρήσεων των υπηρεσιών μας από τον Δεκέμβριο του 2024, αποτελώντας μια ξεκάθαρη απόδειξη ότι δεν σταματάμε ποτέ τους ελέγχους.

Παρά τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, οι άνθρωποι της Περιφέρειας βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή.

Απέναντι σε όσα ακούγονται, εμείς απαντάμε με γεγονότα. Με ελέγχους. Με αποτελέσματα. Γιατί στη δημόσια υγεία δεν κάνουμε εκπτώσεις».

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