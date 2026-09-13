Ένα σημαντικό επιπλέον ποσό θα δουν τον Νοέμβριο οι συνταξιούχοι, καθώς η ετήσια οικονομική ενίσχυση αυξάνεται στα 400 ευρώ, από 250 ευρώ που ήταν πέρυσι και από 300 ευρώ που είχε αρχικά προβλεφθεί για το 2026. Η πληρωμή έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Η μεγάλη αλλαγή φέτος είναι ότι διευρύνεται σημαντικά ο αριθμός των δικαιούχων. Για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, επομένως το ύψος της σύνταξης, το εισόδημα από άλλες πηγές ή η ακίνητη περιουσία δεν αποτελούν πλέον λόγο αποκλεισμού από την ενίσχυση.

Ποιοι δικαιούνται τα 400 ευρώ

Το μέτρο αφορά συνολικά περίπου 2,2 εκατομμύρια πολίτες. Για τους συνταξιούχους, βασική προϋπόθεση είναι η ηλικία των 65 ετών.

Το ποσό είναι καθαρό και αφορολόγητο και αποτελεί ετήσια οικονομική ενίσχυση. Δεν προστίθεται δηλαδή στη μηνιαία σύνταξη ούτε μετατρέπεται σε μόνιμη αύξηση της σύνταξης.

Για ένα ζευγάρι συνταξιούχων που πληροί τις προϋποθέσεις, η συνολική ενίσχυση μπορεί να φτάσει τα 800 ευρώ, καθώς το ποσό καταβάλλεται ανά δικαιούχο.

Η αλλαγή των κριτηρίων αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των πολιτών που θα λάβουν την ενίσχυση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι δικαιούχοι αυξάνονται από περίπου 1,45 εκατομμύρια το 2025 σε 2.196.751 το 2026.

Άρα, για έναν συνταξιούχο που έλαβε πέρυσι 250 ευρώ, η φετινή ενίσχυση είναι 150 ευρώ υψηλότερη. Παράλληλα, εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι που δεν πληρούσαν τα προηγούμενα οικονομικά κριτήρια εντάσσονται πλέον στους δικαιούχους.

Σημαντικό είναι επίσης ότι η συγκεκριμένη παροχή έχει μόνιμο χαρακτήρα και προβλέπεται να καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.

Επιπλέον, από τον Ιανουάριο του 2027 προβλέπεται νέα αύξηση των συντάξεων με βάση τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς. Το τελικό ποσοστό της αύξησης θα οριστικοποιηθεί με τον προϋπολογισμό του 2027.