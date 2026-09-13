Δεν είμαι ακόμη έτοιμη να αποχαιρετήσω τα ανάλαφρα καλοκαιρινά φορέματα και τα σανδάλια, όμως η νέα σεζόν έχει ήδη αρχίσει να κάνει αισθητή την παρουσία της. Και αν υπάρχει ένας εύκολος τρόπος να ανανεώσουμε την γκαρνταρόμπα μας χωρίς να περάσουμε απότομα στα βαριά πλεκτά και τα χειμωνιάτικα παντελόνια, είναι να αφήσουμε τα prints να δώσουν τον φθινοπωρινό τόνο στην γκαρνταρόμπα μας. Ανάμεσά τους, το καρό ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο δυνατά μοτίβα της σεζόν.

Από τα κλασικά μοτίβα Prince of Wales και tartan μέχρι τα vintage gingham και windowpane, το καρό επιστρέφει σε διαφορετικές εκδοχές και αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πόσο ευέλικτο μπορεί να γίνει. Ένα καρό σακάκι πάνω από ένα καλοκαιρινό φόρεμα, ένα oversized πουκάμισο με tailored παντελόνι ή μια statement φούστα με ένα απλό λευκό T-shirt είναι αρκετά για να φέρουν το look πιο κοντά στο φθινόπωρο, χωρίς να χάσει την ανάλαφρη διάθεσή του.

Δες παρακάτω τις εκδοχές του καρό που μπορείς να υιοθετήσεις στη μεταβατική σου γκαρνταρόμπα.

Βρετανική κομψότητα

Κλασικά μοτίβα όπως το Prince of Wales και το tartan αποκτούν ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο, κυρίως μέσα από καλοραμμένα σακάκια και tailored κομμάτια. Αναβάθμισε το look με θηλυκό twist και συνδύασέ το με ένα διάφανο top ή πάνω από ένα slip dress.

Western vibes

Τα καρό που παραπέμπουν στη, αισθητική της άγριας δύσης αποκτούν πιο refined χαρακτήρα. Η γνώριμη εικόνα του καρό πουκαμίσου απομακρύνεται από το αυστηρά country ύφος και αποκτά μια πιο σύγχρονη, αστική διάσταση, κρατώντας μόνο εκείνη τη χαρακτηριστική ανεπιτήδευτη γοητεία που το κάνει τόσο διαχρονικό.

Grunge ’90s

Το καρό πουκάμισο επιστρέφει στο επίκεντριο της φθινοπωρινής μόδας για να την εμπλουτίσει με την cool ’90s διάθεση της Winona Ryder, της Courtney Love και του Kurt Cobain που το ανέδειξαν σε σύμβολο του κινήματος grunge. Στη νέα τους εκδοχή αφήνουν πίσω το αναμενόμενο combo με το σκισμένο τζιν και τα sneakers και αποκτούν επίκαιρο χαρακτήρα.

Punk attitude

Με έντονη παρουσία στην punk σκηνή των ’70s το καρό απέκτησε μια πιο επαναστατική ταυτότητα που παραμένει μέχρι σήμερα μέρος της γοητείας του. Αυτή τη σεζόν επιστρέφει πιο refined με studs, μεταλλικές λεπτομέρειες και ξεφτισμένες λεπτομέρειες να διατηρούν ζωντανό τον ανατρεπτικό χαρακτήρα του.

Μόνο καρό

Αυτή τη σεζόν το καρό δεν είναι αυστηρό ή προβλέψιμο. Αν αγαπάς το διαχρονικό print και θέλεις να μονοπωλήσει την εμφάνισή σου, τόλμησε ένα total look και παίξε με τους όγκους, τις χρωματικές αντιθέσεις και τους αναπάντεχους συνδυασμούς που θα δώσουν ένταση και χαρακτήρα στη σιλουέτα.

Πηγή Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου