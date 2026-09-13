Το καρό επιστρέφει και κάνει το πέρασμα στο φθινόπωρο πιο stylish

Αν υπάρχει ένα print που συνδέει το καλοκαίρι με τον Σεπτέμβριο, είναι αυτό

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Το καρό πουκάμισο επιστρέφει στο επίκεντριο της φθινοπωρινής μόδας

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Δεν είμαι ακόμη έτοιμη να αποχαιρετήσω τα ανάλαφρα καλοκαιρινά φορέματα και τα σανδάλια, όμως η νέα σεζόν έχει ήδη αρχίσει να κάνει αισθητή την παρουσία της. Και αν υπάρχει ένας εύκολος τρόπος να ανανεώσουμε την γκαρνταρόμπα μας χωρίς να περάσουμε απότομα στα βαριά πλεκτά και τα χειμωνιάτικα παντελόνια, είναι να αφήσουμε τα prints να δώσουν τον φθινοπωρινό τόνο στην γκαρνταρόμπα μας. Ανάμεσά τους, το καρό ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο δυνατά μοτίβα της σεζόν.

Το καρό επιστρέφει και κάνει το πέρασμα στο φθινόπωρο πιο stylish

Από τα κλασικά μοτίβα Prince of Wales και tartan μέχρι τα vintage gingham και windowpane, το καρό επιστρέφει σε διαφορετικές εκδοχές και αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πόσο ευέλικτο μπορεί να γίνει. Ένα καρό σακάκι πάνω από ένα καλοκαιρινό φόρεμα, ένα oversized πουκάμισο με tailored παντελόνι ή μια statement φούστα με ένα απλό λευκό T-shirt είναι αρκετά για να φέρουν το look πιο κοντά στο φθινόπωρο, χωρίς να χάσει την ανάλαφρη διάθεσή του.

Βελούδο: 5 classy τρόποι για να το ενσωματώσεις στις εμφανίσεις σου

Δες παρακάτω τις εκδοχές του καρό που μπορείς να υιοθετήσεις στη μεταβατική σου γκαρνταρόμπα.

Βρετανική κομψότητα

Το καρό επιστρέφει και κάνει το πέρασμα στο φθινόπωρο πιο stylish

Κλασικά μοτίβα όπως το Prince of Wales και το tartan αποκτούν ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο, κυρίως μέσα από καλοραμμένα σακάκια και tailored κομμάτια. Αναβάθμισε το look με θηλυκό twist και συνδύασέ το με ένα διάφανο top ή πάνω από ένα slip dress.

Western vibes

Τα καρό που παραπέμπουν στη, αισθητική της άγριας δύσης αποκτούν πιο refined χαρακτήρα. Η γνώριμη εικόνα του καρό πουκαμίσου απομακρύνεται από το αυστηρά country ύφος και αποκτά μια πιο σύγχρονη, αστική διάσταση, κρατώντας μόνο εκείνη τη χαρακτηριστική ανεπιτήδευτη γοητεία που το κάνει τόσο διαχρονικό.

Grunge ’90s

Το καρό επιστρέφει και κάνει το πέρασμα στο φθινόπωρο πιο stylish

Το καρό πουκάμισο επιστρέφει στο επίκεντριο της φθινοπωρινής μόδας για να την εμπλουτίσει με την cool ’90s διάθεση της Winona Ryder, της Courtney Love και του Kurt Cobain που το ανέδειξαν σε σύμβολο του κινήματος grunge. Στη νέα τους εκδοχή αφήνουν πίσω το αναμενόμενο combo με το σκισμένο τζιν και τα sneakers και αποκτούν επίκαιρο χαρακτήρα.

Punk attitude

Με έντονη παρουσία στην punk σκηνή των ’70s το καρό απέκτησε μια πιο επαναστατική ταυτότητα που παραμένει μέχρι σήμερα μέρος της γοητείας του. Αυτή τη σεζόν επιστρέφει πιο refined με studs, μεταλλικές λεπτομέρειες και ξεφτισμένες λεπτομέρειες να διατηρούν ζωντανό τον ανατρεπτικό χαρακτήρα του.

Μόνο καρό

Το καρό επιστρέφει και κάνει το πέρασμα στο φθινόπωρο πιο stylish

Αυτή τη σεζόν το καρό δεν είναι αυστηρό ή προβλέψιμο. Αν αγαπάς το διαχρονικό print και θέλεις να μονοπωλήσει την εμφάνισή σου, τόλμησε ένα total look και παίξε με τους όγκους, τις χρωματικές αντιθέσεις και τους αναπάντεχους συνδυασμούς που θα δώσουν ένταση και χαρακτήρα στη σιλουέτα.

Πηγή Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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