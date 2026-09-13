Χανιά: Θρήνος για τη 19χρονη Ρενάτα που χάθηκε σε τροχαίο με μηχανή

Πώς έγινε το δυστύχημα

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: flashnews / zarpanews

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Βυθίστηκαν στο πένθος τα Χανιά μετά τον θάνατο της 19χρονης Ρενάτας, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 12/9. Η είδηση του χαμού της νεαρής κοπέλας προκάλεσε βαθιά συγκίνηση. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Χαλέπας, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

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Χανιά: Πώς έγινε το τροχαίο με θύμα τη 19χρονη 

Ήταν περίπου 2:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν η 19χρονη κινούνταν με τη μοτοσικλέτα της στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Στο ύψος των φωτεινών σηματοδοτών, κοντά στο άγαλμα του Ηλιάκη, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της. Ακολούθησε πρόσκρουση σε φωτεινό σηματοδότη και στη συνέχεια στο πεζοδρόμιο. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και αποδείχθηκε μοιραία για τη νεαρή Χανιώτισσα. Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές και διασώστες, όμως για τη 19χρονη ήταν ήδη αργά. 

Χανιά: Θρήνος για τη 19χρονη Ρενάτα που χάθηκε σε τροχαίο με μηχανή

Φωτογραφία: flashnews.gr

Το σημείο του δυστυχήματος δεν άργησε να γεμίσει με λουλούδια και αντικείμενα που άφησαν φίλοι της Ρενάτας στη μνήμη της. Για τους ανθρώπους που τη γνώριζαν, η απώλεια είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτή. Η ηλικία της, μόλις 19 ετών, κάνει ακόμη πιο βαρύ το πένθος και αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το τεράστιο κόστος των τροχαίων δυστυχημάτων στους δρόμους της Κρήτης.

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Συγκίνηση και από τον ΑΟ Χανιά

Η Ρενάτα είχε υπάρξει και μέλος της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΑΟ Χανιά. Η αθλητική οικογένεια της πόλης πληροφορήθηκε με βαθιά οδύνη την είδηση του θανάτου της και εξέφρασε δημόσια τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια και τους ανθρώπους της.

Χανιά: Θρήνος για τη 19χρονη Ρενάτα που χάθηκε σε τροχαίο με μηχανή

Φωτογραφία: zarpanews.gr

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συγγενείς και στους ανθρώπους που τη γνώρισαν και την αγάπησαν.

Καλό ταξίδι, Ρενάτα.

Η μνήμη σου θα μείνει ζωντανή στην οικογένεια του ΑΟ Χανιά».

 

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