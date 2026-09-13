Βυθίστηκαν στο πένθος τα Χανιά μετά τον θάνατο της 19χρονης Ρενάτας, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 12/9. Η είδηση του χαμού της νεαρής κοπέλας προκάλεσε βαθιά συγκίνηση. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Χαλέπας, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Χανιά: Πώς έγινε το τροχαίο με θύμα τη 19χρονη

Ήταν περίπου 2:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν η 19χρονη κινούνταν με τη μοτοσικλέτα της στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Στο ύψος των φωτεινών σηματοδοτών, κοντά στο άγαλμα του Ηλιάκη, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της. Ακολούθησε πρόσκρουση σε φωτεινό σηματοδότη και στη συνέχεια στο πεζοδρόμιο. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και αποδείχθηκε μοιραία για τη νεαρή Χανιώτισσα. Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές και διασώστες, όμως για τη 19χρονη ήταν ήδη αργά.

Το σημείο του δυστυχήματος δεν άργησε να γεμίσει με λουλούδια και αντικείμενα που άφησαν φίλοι της Ρενάτας στη μνήμη της. Για τους ανθρώπους που τη γνώριζαν, η απώλεια είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτή. Η ηλικία της, μόλις 19 ετών, κάνει ακόμη πιο βαρύ το πένθος και αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το τεράστιο κόστος των τροχαίων δυστυχημάτων στους δρόμους της Κρήτης.

Συγκίνηση και από τον ΑΟ Χανιά

Η Ρενάτα είχε υπάρξει και μέλος της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΑΟ Χανιά. Η αθλητική οικογένεια της πόλης πληροφορήθηκε με βαθιά οδύνη την είδηση του θανάτου της και εξέφρασε δημόσια τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια και τους ανθρώπους της.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συγγενείς και στους ανθρώπους που τη γνώρισαν και την αγάπησαν.

Καλό ταξίδι, Ρενάτα.

Η μνήμη σου θα μείνει ζωντανή στην οικογένεια του ΑΟ Χανιά».