Προπονητής σε ομάδα της Super League ο Τραϊανός Δέλλας;

Πληροφορίες θέλουν γνωστό προπονητή να απολύεται

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Αθλητικα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Τραϊανός Δέλλας: Η διακριτική αλλά συγκλονιστική στήριξη στη Γωγώ Μαστροκώστα / Δελτίο ειδήσεων Star (αρχείου)

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Καθόλου καλά δεν έχει αρχίσει η νέα σεζόν για τον Αστέρα Τρίπολης, με την πίεση να αυξάνεται και τον Γιώργο Αντωνόπουλο να βρίσκεται πλέον σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Οι Αρκάδες έχουν ξεκινήσει το πρωτάθλημα με τρεις ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές, ενώ ούτε η μεσοβδόμαδη υποχρέωση στο Κύπελλο έφερε τη νίκη που τόσο πολύ χρειαζόταν η ομάδα για να αλλάξει ψυχολογία, καθώς ήρθε ακόμη μία ισοπαλία. Το αποτέλεσμα είναι το κλίμα να έχει αρχίσει να βαραίνει επικίνδυνα και το πρόγραμμα μόνο... βοήθεια δεν προσφέρει στον νεαρό τεχνικό.

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