Αγιούμπ Ελ Κααμπί: κοντά του στο νοσοκομείο ο Αζεντίν Ουναΐ

Την ώρα όπου η φίλαθλη Ελλάδα είναι ακόμα σοκαρισμένη από τις συγκλονιστικές εικόνες του τραυματισμού του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στον Βόλο, τα μηνύματα συμπαράστασης στον άτυχο επιθετικό του Ολυμπιακού, έρχονται από ολόκληρο τον κόσμο.

Παίκτες, παράγοντες, ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό βρέθηκαν στο πλευρό του σπουδαίου Μαροκινού φορ, και του ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση, την ώρα που οι προβλέψεις κάνουν λόγο για απώλεια ολόκληρης της σεζόν.

Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Αζεντίν Ουναΐ / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Ξεχώρισε η παρουσία του Αζεντίν Ουναΐ, του συμπατριώτη και συμπαίκτη του Ελ Κααμπί στην Εθνική Ομάδα του Μαρόκου. Ο χαφ του Παναθηναϊκού, ο οποίος επέστρεψε φέτος στην Ελλάδα, βρέθηκε στο νοσκοκομείο παρά το γεγονός ότι είχε υποχρεώσεις με το τριφύλλι και έδωσε από κοντά τις ευχές του στον φίλο του.

Οι δύο τους, μοιράστηκαν το στιγμιότυπο, στα μέσα κοινωνική δικτύωσης και αποθεώθηκαν από τους φιλάθλους όλων των ομάδων, καθώς απέδειξαν ότι οι φιλίες και τα ζητήματα υγείας, δεν γνωρίζουν οπαδικούς διαχωρισμούς.