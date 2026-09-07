Πριν από λίγες ημέρες, η Κατερίνα Γερονικολού γιόρτασε τα γενέθλιά της εν πλω, εχοντας στο πλευρό της αγαπημένους φίλους και τον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Τη 41χρονη ηθοποιό, η οποία συμμετέχει στη θεατρική παράσταση «Του αγοριού απέναντι», περίμενε μία ακόμη όμορφη έκπληξη, όταν συνεργάτες και φίλοι, της έκαναν ακόμη πιο ξεχωριστά τα φετινά γενέθλιά της.

Την Κατερίνα Γερονικολού, η οποία συμμετέχει στη θεατρική παράσταση «Του αγοριού απέναντι», περίμενε μία ακόμη όμορφη έκπληξη, όταν συνεργάτες και φίλοι, της έκαναν ακόμη πιο ξεχωριστά τα φετινά γενέθλιά της / Φωτογραφία: NDP

Η Κατερίνα Γερονικολού, η οποία συμπρωταγωνιστεί με τον σύντροφό της στο έργο, το οποίο παίζεται στο θέατρο Άλσος, δέχτηκε ευχές επί σκηνής με μία μεγάλη τούρτα γενεθλίων, ενώ η γιορτινή ατμόσφαιρα έδωσε έναν διαφορετικό τόνο στο φινάλε της βραδιάς. Η ηθοποιός, φυσικά, έδειχνε ιδιαίτερα χαρούμενη με την κίνηση των συνεργατών της.

Φυσικά, από τη συγκεκριμένη στιγμή δεν έλειπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο οποίος συμμετείχε στην έκπληξη που ετοίμασαν οι συνάδελφοί τους μετά την ολοκλήρωση της παράστασης.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η Κατερίνα Γερονικολού / Φωτογραφία: NDP

Φωτογραφίες NDP

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η Κατερίνα Γερονικολού μετρούν πλέον αρκετά χρόνια κοινής πορείας, έχοντας χτίσει μια σχέση που βασίζεται στη διακριτικότητα και την αμοιβαία στήριξη.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσα από τη δουλειά τους στον χώρο της υποκριτικής, όμως ο έρωτάς τους γεννήθηκε το 2018. Από την πρώτη στιγμή επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας να εκθέτουν την προσωπική τους ζωή, μέχρι που οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους επιβεβαίωσαν τη σχέση τους.