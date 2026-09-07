Γερονικολού: Η έκπληξη επί σκηνής του Γιάννη Τσιμιτσέλη για τα γενέθλιά της

Η γνωστή ηθοποιός γιόρτασε τα 41α γενέθλιά της

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Γερονικολού γιόρτασε τα 41α γενέθλιά της εν πλω με φίλους και τον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη.
  • Συνεργάτες και φίλοι της ετοίμασαν έκπληξη επί σκηνής με τούρτα γενεθλίων μετά την παράσταση "Του αγοριού απέναντι".
  • Η Γερονικολού και ο Τσιμιτσέλης έχουν σχέση από το 2018, βασισμένη στη διακριτικότητα και την αμοιβαία στήριξη.
  • Η ηθοποιός έδειξε ιδιαίτερα χαρούμενη με την έκπληξη και την γιορτινή ατμόσφαιρα.
  • Η σχέση τους επιβεβαιώθηκε μέσω κοινών δημόσιων εμφανίσεων, παρά την επιθυμία τους να κρατούν χαμηλούς τόνους.

Πριν από λίγες ημέρες, η Κατερίνα Γερονικολού γιόρτασε τα γενέθλιά της εν πλω, εχοντας στο πλευρό της αγαπημένους φίλους και τον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Τη 41χρονη ηθοποιό, η οποία συμμετέχει στη θεατρική παράσταση «Του αγοριού απέναντι», περίμενε μία ακόμη όμορφη έκπληξη, όταν συνεργάτες και φίλοι, της έκαναν ακόμη πιο ξεχωριστά τα φετινά γενέθλιά της. 

Γιάννης Τσιμιτσέλης: Το φωτογραφικό άλμπουμ των 45ων γενεθλίων του

Την Κατερίνα Γερονικολού, η οποία συμμετέχει στη θεατρική παράσταση «Του αγοριού απέναντι», περίμενε μία ακόμη όμορφη έκπληξη, όταν συνεργάτες και φίλοι, της έκαναν ακόμη πιο ξεχωριστά τα φετινά γενέθλιά της / Φωτογραφία: NDP

Την Κατερίνα Γερονικολού, η οποία συμμετέχει στη θεατρική παράσταση «Του αγοριού απέναντι», περίμενε μία ακόμη όμορφη έκπληξη, όταν συνεργάτες και φίλοι, της έκαναν ακόμη πιο ξεχωριστά τα φετινά γενέθλιά της / Φωτογραφία: NDP

Η Κατερίνα Γερονικολού, η οποία συμπρωταγωνιστεί με τον σύντροφό της στο έργο, το οποίο παίζεται στο θέατρο Άλσος, δέχτηκε ευχές επί σκηνής με μία μεγάλη τούρτα γενεθλίων, ενώ η γιορτινή ατμόσφαιρα έδωσε έναν διαφορετικό τόνο στο φινάλε της βραδιάς. Η ηθοποιός, φυσικά, έδειχνε ιδιαίτερα χαρούμενη με την κίνηση των συνεργατών της.

Φυσικά, από τη συγκεκριμένη στιγμή δεν έλειπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο οποίος συμμετείχε στην έκπληξη που ετοίμασαν οι συνάδελφοί τους μετά την ολοκλήρωση της παράστασης.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η Κατερίνα Γερονικολού  / Φωτογραφία: NDP

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η Κατερίνα Γερονικολού  / Φωτογραφία: NDP

Γερονικολού: Η έκπληξη επί σκηνής του Γιάννη Τσιμιτσέλη για τα γενέθλιά της

Γερονικολού: Η έκπληξη επί σκηνής του Γιάννη Τσιμιτσέλη για τα γενέθλιά της

Γερονικολού: Η έκπληξη επί σκηνής του Γιάννη Τσιμιτσέλη για τα γενέθλιά της

Γερονικολού: Η έκπληξη επί σκηνής του Γιάννη Τσιμιτσέλη για τα γενέθλιά της

Γερονικολού: Η έκπληξη επί σκηνής του Γιάννη Τσιμιτσέλη για τα γενέθλιά της

Φωτογραφίες NDP

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η Κατερίνα Γερονικολού μετρούν πλέον αρκετά χρόνια κοινής πορείας, έχοντας χτίσει μια σχέση που βασίζεται στη διακριτικότητα και την αμοιβαία στήριξη.

Κατερίνα Γερονικολού: Γιόρτασε τα γενέθλιά της εν πλω!

Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσα από τη δουλειά τους στον χώρο της υποκριτικής, όμως ο έρωτάς τους γεννήθηκε το 2018. Από την πρώτη στιγμή επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας να εκθέτουν την προσωπική τους ζωή, μέχρι που οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους επιβεβαίωσαν τη σχέση τους.

 

 

 

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