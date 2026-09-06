Θλίψη στον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης προκάλεσε η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Καίτης Φούτση, σε ηλικία 85 ετών.

Η αγαπημένη ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή αθόρυβα στις 2 Σεπτεμβρίου. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Σπύρος Μπιμπίλας, αποχαιρετώντας τη με βαθιά συγκίνηση.

Η Καίτη Φούτση υπηρέτησε για σχεδόν πέντε δεκαετίες την υποκριτική με συνέπεια και αφοσίωση, χωρίς να επιδιώκει ποτέ τα φώτα της δημοσιότητας. Αφήνει πίσω της μια σπουδαία και μακρά παρουσία στο ελληνικό θέατρο και την τηλεόραση, έχοντας παράλληλα δημιουργήσει τη δική της οικογένεια.

Στην ανάρτησή του, ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε μια συγκινητική αναδρομή στη διαδρομή της, ενθυμούμενος πως την είχε γνωρίσει προσωπικά το μακρινό 1982. Τότε, οι δυο τους είχαν συνεργαστεί με τον θίασο «Νέα Πορεία» στη μεγάλη επιτυχία του Γιώργου Χαραλαμπίδη «Έχω στόχο κύριε Πρόεδρε».

Ο γνωστός ηθοποιός και βουλευτής μοιράστηκε επίσης σπάνια φωτογραφικά στιγμιότυπα από την καλλιτεχνική πορεία της εκλιπούσης, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει η συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στη θεατρική παράσταση «Χτυποκάρδια στο θρανίο», αλλά και η συμμετοχή της στον ιστορικό πρώτο «Γιούγκερμαν» της ΕΡΤ.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

«Αθόρυβα έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες, στις 2/9, μια αγαπημένη συνάδελφος ηθοποιός, που σε όλη την καριέρα της ήταν πολύ εργατική και αθόρυβη. Η Καίτη Φούτση δεν είναι πια κοντά μας. Γεννημένη την 1η Φεβρουαρίου του 1941, δούλευε για 50 σχεδόν χρόνια στο θέατρο και την τηλεόραση, με πολλούς χαρακτηριστικούς ρόλους, ενώ ταυτόχρονα δημιούργησε οικογένεια. Πάντα ευγενική και με διάθεση αλληλεγγύης.

Την πρωτοσυνάντησα το μακρινό 1982, όταν με τον θίασο ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ παίζαμε τη μεγάλη επιτυχία του Γιώργου Χαραλαμπίδη "ΕΧΩ ΣΤΟΧΟ ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ" στην Αθήνα και σε περιοδεία. Η δεύτερη φωτογραφία είναι από το "ΧΤΥΠΟΚΑΡΔΙΑ ΣΤΟ ΘΡΑΝΙΟ" στο θέατρο, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η τρίτη είναι από την τηλεοπτική της εμφάνιση στον πρώτο "ΓΙΟΥΓΚΕΡΜΑΝ" για την ΕΡΤ. Καλό σου ταξίδι, αγαπημένη Καιτούλα… Θα σε θυμόμαστε με αγάπη».