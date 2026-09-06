Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η ηθοποιός

Η συγκινητική ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.09.26 , 16:00 Τα παπούτσια της μεταβατικής σεζόν που πρέπει να φορέσεις από τώρα
06.09.26 , 15:34 Φωτιά στην Κόνιτσα: Ανεξέλεγκτο το μέτωπο - Επιχειρούν 170 πυροσβέστές
06.09.26 , 14:56 Γιαννιτσά: Πέθανε ο 27χρονος μετά τον ξυλοδαρμό σε κλαμπ
06.09.26 , 14:44 Τουρκία: Πατέρας τριών παιδιών πέθανε μετά από βουτιά
06.09.26 , 14:20 Θρήνος στη Ζαχάρω: Άνδρας πέθανε από ηλεκτροπληξία μπροστά στον γιο του
06.09.26 , 14:13 Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η ηθοποιός
06.09.26 , 14:01 Φωτιά τώρα στο Κλειδί Βοιωτίας - Μήνυμα από το 112
06.09.26 , 14:00 Anti-pollution skincare: Η ασπίδα του δέρματος σου, στην καθημερινή ρύπανση
06.09.26 , 13:48 Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στις Αφίδνες
06.09.26 , 13:36 Woke ατζέντα: Τι είναι και γιατί προκαλεί πλέον μεγάλες αντιδράσεις
06.09.26 , 13:20 Μητσοτάκης: «ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ διαγωνίζονται για την εξαπάτηση»
06.09.26 , 13:15 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 07/09/2026 - 13/09/2026
06.09.26 , 13:02 Μαριάννα Πολυχρονίδη: Οι σπάνιες φωτογραφίες με τη δύο μηνών κόρη της
06.09.26 , 12:00 Ποια είναι τα 5 σημάδια ότι ο σύντροφός σου σε χειραγωγεί συναισθηματικά
06.09.26 , 11:46 Χειρουργήθηκε με επιτυχία ο Ελ Κααμπί - Το διάστημα της απουσίας του
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η ηθοποιός
Ζήνα Αρβανιτίδη: Ποιος είναι ο σύζυγός της, Franck Zaragoza
Γιαννιτσά: Πέθανε ο 27χρονος μετά τον ξυλοδαρμό σε κλαμπ
Κυβέλη Αδριανού: Ο παράνομος έρωτας και ο γάμος με τον Γιώργο Παπανδρέου
Αντώνης Τσαπατάκης - Διαμαντία Λόμι: Ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας!
Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
Οι τρεις ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζει στο ρόστερ ο Μεντιλίμπαρ
Τουρκία: Πατέρας τριών παιδιών πέθανε μετά από βουτιά
Σπάνια εμφάνιση της εγγονής και της κόρης του Κώστα Σημίτη
Στικούδη: «Τα παιδιά είναι 5 και 2,5. Το μεγαλύτερο παιδί είναι ο Βαγγέλης»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ηθοποιός Καίτη Φούτση απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών στις 2 Σεπτεμβρίου.
  • Ο Σπύρος Μπιμπίλας ανακοίνωσε τον θάνατό της μέσω Instagram, αποχαιρετώντας την με συγκίνηση.
  • Η Φούτση είχε 50χρονη καριέρα στο θέατρο και την τηλεόραση, χωρίς να επιδιώκει τη δημοσιότητα.
  • Σημαντικές συνεργασίες της περιλαμβάνουν έργα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και συμμετοχή στον πρώτο «Γιούγκερμαν».
  • Γεννήθηκε στις 1 Φεβρουαρίου 1941 και αφήνει πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική κληρονομιά.

Θλίψη στον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης προκάλεσε η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Καίτης Φούτση, σε ηλικία 85 ετών.

Η αγαπημένη ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή αθόρυβα στις 2 Σεπτεμβρίου. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Σπύρος Μπιμπίλας, αποχαιρετώντας τη με βαθιά συγκίνηση.

Η Καίτη Φούτση υπηρέτησε για σχεδόν πέντε δεκαετίες την υποκριτική με συνέπεια και αφοσίωση, χωρίς να επιδιώκει ποτέ τα φώτα της δημοσιότητας. Αφήνει πίσω της μια σπουδαία και μακρά παρουσία στο ελληνικό θέατρο και την τηλεόραση, έχοντας παράλληλα δημιουργήσει τη δική της οικογένεια.

Στην ανάρτησή του, ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε μια συγκινητική αναδρομή στη διαδρομή της, ενθυμούμενος πως την είχε γνωρίσει προσωπικά το μακρινό 1982. Τότε, οι δυο τους είχαν συνεργαστεί με τον θίασο «Νέα Πορεία» στη μεγάλη επιτυχία του Γιώργου Χαραλαμπίδη «Έχω στόχο κύριε Πρόεδρε». 

Ο γνωστός ηθοποιός και βουλευτής μοιράστηκε επίσης σπάνια φωτογραφικά στιγμιότυπα από την καλλιτεχνική πορεία της εκλιπούσης, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει η συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στη θεατρική παράσταση «Χτυποκάρδια στο θρανίο», αλλά και η συμμετοχή της στον ιστορικό πρώτο «Γιούγκερμαν» της ΕΡΤ.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

«Αθόρυβα έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες, στις 2/9, μια αγαπημένη συνάδελφος ηθοποιός, που σε όλη την καριέρα της ήταν πολύ εργατική και αθόρυβη. Η Καίτη Φούτση δεν είναι πια κοντά μας. Γεννημένη την 1η Φεβρουαρίου του 1941, δούλευε για 50 σχεδόν χρόνια στο θέατρο και την τηλεόραση, με πολλούς χαρακτηριστικούς ρόλους, ενώ ταυτόχρονα δημιούργησε οικογένεια. Πάντα ευγενική και με διάθεση αλληλεγγύης.

Την πρωτοσυνάντησα το μακρινό 1982, όταν με τον θίασο ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ παίζαμε τη μεγάλη επιτυχία του Γιώργου Χαραλαμπίδη "ΕΧΩ ΣΤΟΧΟ ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ" στην Αθήνα και σε περιοδεία. Η δεύτερη φωτογραφία είναι από το "ΧΤΥΠΟΚΑΡΔΙΑ ΣΤΟ ΘΡΑΝΙΟ" στο θέατρο, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η τρίτη είναι από την τηλεοπτική της εμφάνιση στον πρώτο "ΓΙΟΥΓΚΕΡΜΑΝ" για την ΕΡΤ. Καλό σου ταξίδι, αγαπημένη Καιτούλα… Θα σε θυμόμαστε με αγάπη».

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΤΗ ΦΟΥΤΣΗ
 |
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαριάννα Πολυχρονίδη
Celebrities & Gossip Νεα
Μαριάννα Πολυχρονίδη: Οι σπάνιες φωτογραφίες με τη δύο μηνών κόρη της
Αντώνης Τσαπατάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Αντώνης Τσαπατάκης - Διαμαντία Λόμι: Ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας!
Νίκος Μουτσινάς
Celebrities & Gossip Νεα
Πολύχρωμα γενέθλια για τον Νίκο Μουτσινά: Οι φωτογραφίες και ο απολογισμός!
Μαρία Τσιώλη: Σκοτώθηκε Σε Τροχαίο Η 29χρονη Σκηνοθέτις
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Τσιώλη: Σκοτώθηκε σε τροχαίο η 29χρονη σκηνοθέτις
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Celebrities & Gossip Νεα
GNTM: Το μήνυμα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου μετά την ανακοίνωση της πρεμιέρας
Νίκος Πολυδερόπουλος
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκος Πολυδερόπουλος: Το τρυφερό βίντεο με τον 7 μηνών γιο του
Αντώνης Ρέμος - Παντελής Παντελίδης
Celebrities & Gossip Νεα
Αντώνης Ρέμος: Η συνάντηση με τη μητέρα του Παντελή Παντελίδη & η υπόσχεση
Αθηνά Οικονομάκου
Celebrities & Gossip Νεα
Αθηνά Οικονομάκου: Το νοσταλγικό throwback από τον γάμο της στην Πάρο
Δήμος Αναστασιάδης - Τζένη Θεωνά: Βάφτισαν Τους Γιους Τους
Celebrities & Gossip Νεα
Αναστασιάδης - Θεωνά: Βάφτισαν τους γιους τους με νονό τον Αντίνοο Αλμπάνη
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top