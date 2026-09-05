Μαρία Τσιώλη: Σκοτώθηκε σε τροχαίο η 29χρονη σκηνοθέτις

Βαρύ πένθος απλώθηκε στον χώρο του ελληνικού κινηματογράφου μετά την είδηση ότι η 29χρονη κινηματογραφίστρια Μαρία Τσιώλη είναι ανάμεσα στα θύματα του σφοδρού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Η νεαρή δημιουργός είχε ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει με το ταλέντο της εντός και εκτός συνόρων, αφήνοντας τώρα πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή μέσα από το Facebook ο Αλέξης Καρδαμπίκης, αποχαιρετώντας με σπαρακτικά λόγια τη Μαρία και αποκαλύπτοντας πως αυτό το φθινόπωρο ετοιμαζόταν να ξεκινήσει τα γυρίσματα της νέας της ταινίας με τίτλο «Πέρασμα» στα ορεινά χωριά των Αγράφων.

Στην ανάρτησή του, ο Αλέξης Καρδαμπίκης έγραψε: «Η ζωή δυστυχώς είχε άλλα σχέδια και πριν λίγες ημέρες άφησες τη ζωή σου από τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στα 29 σου μόλις χρόνια. Ό,τι και να πεις είναι λίγο… Ο Θεός να σε αναπαύσει και να δώσει δύναμη στην οικογένειά σου και τους φίλους σου».

Η ανάρτηση του Αλέξη Καρδαμπίκη

Ποια ήταν η ταλαντούχα Μαρία Τσιώλη

Γεννημένη στην Αθήνα το 1999, η Μαρία Τσιώλη ερωτεύτηκε την έβδομη τέχνη από πολύ μικρή ηλικία.

Μόλις στα 17 της σκηνοθέτησε τη μικρού μήκους ταινία «Victoria», αποσπώντας το 3ο Βραβείο στο ευρωπαϊκό τμήμα νέων δημιουργών του Camera Zizanio (Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας).

Σπούδασε Σκηνοθεσία στη Σχολή Σταυράκου και παράλληλα Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης στο ΕΚΠΑ, δύο πεδία που διαμόρφωσαν την ιδιαίτερη αισθητική και τη ματιά της.

Η διπλωματική της ταινία «ΑΣΙΣΤ» έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 30ό Φεστιβάλ Σαράγεβο και ταξίδεψε στις «Νύχτες Πρεμιέρας» και στο FEST - New Directors/New Films Festival.

Επιπλέον, είχε επιλεγεί στο Directors Summit του Sarajevo Talents αλλά και στο Berlinale Talents, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε κορυφαία διεθνή ταλέντα.

Η δραστήρια δημιουργός δεν περιοριζόταν μόνο στη σκηνοθεσία. Εργαζόταν στον τομέα του casting, ενώ στο πλούσιο βιογραφικό της καταγράφεται και η συμμετοχή της στην παραγωγή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσεια» του Christopher Nolan.