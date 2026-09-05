Συντριβή Phantom στην Τανάγρα: Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

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Συντριβή Phantom στην Τανάγρα - Νεκροί οι δύο πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας/ βίντεο ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα.
  • Δύο αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή του F-4 Phantom κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week 2026.
  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους συναδέλφους των θυμάτων.
  • Η πτώση του αεροσκάφους συνέβη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Ο Δένδιας διέκοψε το πρόγραμμά του στη Θεσσαλονίκη για να επιστρέψει στην Αθήνα μετά το δυστύχημα.

Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις, με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, για την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα

Η στιγμή της απογείωσης του μοιραίου Phantom/ INTIME ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Η στιγμή της απογείωσης του μοιραίου Phantom/ INTIME ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Από τη συντριβή του F-4 Phantom, κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης στο Athens Flying Week 2026, δύο αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας έχασαν τη ζωή τους. 

Tανάγρα: Νεκροί οι δύο πιλότοι του Phantom που συνετρίβη

«Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4E Phantom II, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου. 

Συντριβή Phantom στην Τανάγρα: Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Δένδιας: «Οι σκέψεις μας στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πιλότων της Π.Α»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος διέκοψε το πρόγραμμά του στη Θεσσαλονίκη και επέστρεψε στην Αθήνα μετά την πτώση του μοιραίου Phantom, προχώρησε σε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο των δύο πιλότων- αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας. 

«Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. 

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