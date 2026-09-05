Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις, με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, για την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα.

Η στιγμή της απογείωσης του μοιραίου Phantom/ INTIME ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Από τη συντριβή του F-4 Phantom, κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης στο Athens Flying Week 2026, δύο αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας έχασαν τη ζωή τους.

«Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4E Phantom II, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου.

A HAF F-4 Phantom II just crashed at the Athens Fling Week airshow. We can only hope for the best, but I saw no parachutes. He hit the ground coming out of a turn. pic.twitter.com/JtW4YdPJ5x — Sova🇧🇬 (@sovva1_1) September 5, 2026

Δένδιας: «Οι σκέψεις μας στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πιλότων της Π.Α»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος διέκοψε το πρόγραμμά του στη Θεσσαλονίκη και επέστρεψε στην Αθήνα μετά την πτώση του μοιραίου Phantom, προχώρησε σε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο των δύο πιλότων- αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα… — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 5, 2026

«Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.