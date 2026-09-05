Με διαδοχικές συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εξελίχθηκε το σκηνικό, το απόγευμα του Σαββάτου, πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο, στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αγρότες, εργαζόμενοι, συνδικάτα, φοιτητικοί σύλλογοι, οργανώσεις της Αριστεράς και συλλογικότητες βρέθηκαν σε διαφορετικά σημεία της πόλης, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε 12 προσαγωγές, από τις οποίες οι 6 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Οι πρώτες συγκεντρώσεις ξεκίνησαν γύρω στις 17:00. Από νωρίς το απόγευμα, το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης τέθηκε υπό αυξημένη επιτήρηση, με ισχυρή αστυνομική παρουσία και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Η αστυνομία πραγματοποίησε ελέγχους για την πρόληψη επεισοδίων, ενώ στον επιχειρησιακό σχεδιασμό εντάχθηκαν και drones. Παράλληλα, εκτός λειτουργίας τέθηκαν οκτώ σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Τα σημεία των συγκεντρώσεων στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ

Στον Λευκό Πύργο συγκεντρώθηκαν πρώτοι οι αγρότες, πραγματοποιώντας αγροτικό συλλαλητήριο με παρουσία τρακτέρ μέσα στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στο κέντρο της πόλης έφτασαν 15 τρακτέρ από τα Μάλγαρα και την Πέλλα, ενώ συμμετείχαν και δεκάδες αγρότες από διάφορες περιοχές.

Στην κινητοποίηση έδωσαν το «παρών» αγρότες από νομούς της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Στο πλευρό τους βρέθηκαν κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι. Το συλλαλητήριο έγινε έπειτα από κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, μετά από σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί τις προηγούμενες ημέρες στα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν συνεννόησης με την Αστυνομία, αποφασίστηκε να εισέλθουν 20 τρακτέρ στο κέντρο της πόλης, τα οποία οι αγρότες στάθμευσαν στον Λευκό Πύργο. Μετά τις ομιλίες, οι διαδηλωτές κινήθηκαν με πορεία προς την πλατεία ΧΑΝΘ, ώστε να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ.

Στην πλατεία ΧΑΝΘ πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση των Εργατικών Σωματείων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, με παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Στο ίδιο σημείο ήταν προγραμματισμένη και η συγκέντρωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιουχικών οργανώσεων.

Στο Άγαλμα Βενιζέλου είχε προγραμματιστεί για τις 18:00 η συγκέντρωση της ΓΣΕΕ, του ΕΚΘ και της ΑΔΕΔΥ. Εκεί βρέθηκαν ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, μέλη της διοίκησης της ΓΣΕΕ, του ΕΚΘ και μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ.

Στην Καμάρα συγκεντρώθηκαν οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, εργατικά συνδικάτα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και φοιτητικοί σύλλογοι και αριστερές οργανώσεις. Κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Από την Καμάρα ξεκίνησε πορεία που αναμενόταν να καταλήξει στη ΧΑΝΘ.

ΕΛ.ΑΣ: Μέτρα ασφαλείας και κλειστοί σταθμοί Μετρό

Η ΕΛ.ΑΣ. είχε θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας ενόψει των εγκαινίων της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί βρίσκονταν επί ποδός, με προληπτικούς ελέγχους, έντονη παρουσία δυνάμεων στο κέντρο και εκτεταμένες παρεμβάσεις στην κυκλοφορία.

Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων έγιναν τουλάχιστον 12 προσαγωγές, ενώ 6 από αυτές μετατράπηκαν σε συλλήψεις.