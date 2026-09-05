SEAT: Τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον

Ανοιχτά όλα τα σενάρια για μετά το 2030

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.09.26 , 19:46 ΔΕΘ: Από λεπτό σε λεπτό η ομιλία Μητσοτάκη
05.09.26 , 19:27 ΔΕΘ: Πορείες και τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη πριν την ομιλία Μητσοτάκη
05.09.26 , 19:15 SEAT: Τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον
05.09.26 , 19:07 Συντριβή Phantom στην Τανάγρα: Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις
05.09.26 , 18:24 Τανάγρα: Δύο τραυματίες από τα θραύσματα του Phantom
05.09.26 , 18:24 Μαρία Τσιώλη: Σκοτώθηκε σε τροχαίο η 29χρονη σκηνοθέτις
05.09.26 , 17:47 GNTM: Το μήνυμα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου μετά την ανακοίνωση της πρεμιέρας
05.09.26 , 17:45 Φωτιά τώρα σε Διάσελλα Ηλείας & Βάλτο Ορεστιάδας- Επιχειρούν εναέρια μέσα
05.09.26 , 17:44 Νέος Κουβαράς Αττικής: Υπό έλεγχο η φωτιά - Εντοπίστηκε σορός σε ΙΧ
05.09.26 , 16:32 Tανάγρα: Νεκροί οι δύο πιλότοι του Phantom που συνετρίβη
05.09.26 , 16:24 Νίκος Πολυδερόπουλος: Το τρυφερό βίντεο με τον 7 μηνών γιο του
05.09.26 , 16:00 Φοβάσαι τις πτήσεις; Κι όμως, υπάρχουν τρόποι για να το ξεπεράσεις
05.09.26 , 15:57 Η στιγμή της συντριβής του Phantom στην Τανάγρα
05.09.26 , 15:34 Οι τρεις ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζει στο ρόστερ ο Μεντιλίμπαρ
05.09.26 , 15:18 Αντώνης Ρέμος: Η συνάντηση με τη μητέρα του Παντελή Παντελίδη & η υπόσχεση
Ζήνα Αρβανιτίδη: Ποιος είναι ο σύζυγός της, Franck Zaragoza
Tανάγρα: Νεκροί οι δύο πιλότοι του Phantom που συνετρίβη
Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
Σπάνια εμφάνιση της εγγονής και της κόρης του Κώστα Σημίτη
Οι τρεις ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζει στο ρόστερ ο Μεντιλίμπαρ
Μαρία Τσιώλη: Σκοτώθηκε σε τροχαίο η 29χρονη σκηνοθέτις
Δανάη Μπάρκα: Το χιουμοριστικό βίντεο και η αποκάλυψη για το φύλο του μωρού
Αναστασιάδης - Θεωνά: Βάφτισαν τους γιους τους με νονό τον Αντίνοο Αλμπάνη
Τανάγρα: Δύο τραυματίες από τα θραύσματα του Phantom
Η στιγμή της συντριβής του Phantom στην Τανάγρα
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
SEAT: Τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η μάρκα SEAT παραμένει σημαντικό μέλος της SEAT S.A. και διαθέτει σαφή προϊοντικό σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια. Η εταιρεία θα προχωρήσει κανονικά στα λανσαρίσματα και τις ανανεώσεις μοντέλων που έχουν ήδη προγραμματιστεί, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης των mild-hybrid εκδόσεων των Ibiza και Arona, η οποία έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Με τα σημερινά δεδομένα, το ολοένα αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο, τα οικονομικά δεδομένα της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, καθώς και οι απαιτούμενες επενδύσεις για την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς μοντέλων, καθιστούν ολοένα και πιο απαιτητική την επένδυση για τη μάρκα SEAT. Έτσι παραμένουν ανοιχτά αρκετά πιθανά σενάρια για την περίοδο μετά το 2030, ανάλογα πάντοτε με την εξέλιξη του ρυθμιστικού πλαισίου, της ζήτησης από τους πελάτες και των συνθηκών της αγοράς. Σε αυτή τη φάση, ωστόσο, δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση.

SEAT: Τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον

Όποιο σενάριο κι αν διαμορφωθεί τελικά, η SEAT S.A. και το δίκτυο των επίσημων συνεργατών της θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο πλευρό των πελατών της SEAT και να τηρούν στο ακέραιο τις δεσμεύσεις τους απέναντί τους. Είναι σημαντικό να διαχωρίζεται η μελλοντική πορεία της μάρκας SEAT από εκείνη της SEAT S.A., της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από τις δύο μάρκες SEAT και CUPRA.

Η SEAT S.A. διαθέτει σαφή προοπτική ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Η εταιρεία μετασχηματίζεται σε έναν σημαντικό πυλώνα της αυτοκινητοβιομηχανίας εντός του Ομίλου Volkswagen, συνδυάζοντας ένα καταξιωμένο χαρτοφυλάκιο, σημαντικές βιομηχανικές δυνατότητες και την ευελιξία να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών και στις συνθήκες της αγοράς.
Ο μετασχηματισμός αυτός ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της SEAT S.A. στον Όμιλο Volkswagen, με την CUPRA να συνεχίζει να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της εταιρείας. Καθώς η SEAT S.A. διευρύνει τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και ευθύνες στο πλαίσιο του Ομίλου, αναμένεται αύξηση της απασχόλησης τα επόμενα χρόνια.

Η προσέγγιση που βασίζεται σε ένα χαρτοφυλάκιο πολλαπλών μαρκών αποτελεί βασικό στοιχείο αυτού του μετασχηματισμού. Η SEAT S.A. έχει αναλάβει την εκβιομηχάνιση της πλατφόρμας MEB21 και την παραγωγή της οικογένειας των ηλεκτρικών μοντέλων πόλης - Electric Urban Car Family στο Martorell, ενισχύοντας τον στρατηγικό ρόλο της εταιρείας εντός του Ομίλου Volkswagen.
Παράλληλα, η δυνατότητα παραγωγής οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης, υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά συστήματα κίνησης προσφέρει στη SEAT S.A. την απαιτούμενη βιομηχανική ευελιξία, ώστε να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές εξελίξεις της αγοράς και στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών.
Ο βιομηχανικός αυτός μετασχηματισμός βασίζεται στη δέσμευση που ανακοινώθηκε το 2022, όταν ο Όμιλος Volkswagen και η SEAT S.A., μαζί με τους εταίρους της πρωτοβουλίας Future: Fast Forward, ανακοίνωσαν επένδυση ύψους 10 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της μετάβασης της Ισπανίας στην ηλεκτροκίνηση.Η δέσμευση αυτή μετατρέπεται πλέον σε πραγματικότητα, μέσα από τον μετασχηματισμό του εργοστασίου στο Martorell και την παραγωγή της οικογένειας ηλεκτρικών μοντέλων πόλης -Electric Urban Car Family, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση του Ομίλου Volkswagen απέναντι στη SEAT S.A., την Καταλονία και την Ισπανία. Και η φιλοδοξία μας δεν σταματά εδώ. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την εξασφάλιση μιας επιπλέον πλατφόρμας παραγωγής για το Martorell, διευρύνοντας το βιομηχανικό αποτύπωμα της εταιρείας και δημιουργώντας νέες προοπτικές για το μέλλον.

SEAT: Τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον

CUPRA: Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΗ SEAT S.A

Πριν από οκτώ χρόνια, η SEAT S.A. έλαβε την απόφαση να δημιουργήσει την CUPRA ως αυτόνομη μάρκα. Από τότε, η CUPRA έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα του μετασχηματισμού της εταιρείας και σε κύριο μοχλό της ανάπτυξής της. Από το λανσάρισμά της το 2018, η CUPRA έχει διαθέσει περισσότερα από ένα εκατομμύριο οχήματα, έχει καθιερωθεί ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μάρκες αυτοκινήτου στην Ευρώπη και έχει διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη γκάμα, με οκτώ μοντέλα να έχουν παρουσιαστεί μέσα σε οκτώ χρόνια. Μέχρι το 2030, το επίκεντρο της στρατηγικής είναι η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων της CUPRA.

Η μάρκα θέτει ως στόχο μερίδιο αγοράς 3% στην Ευρώπη, με την ανανέωση της γκάμας της να συνεχίζεται και την παρουσία της σε διεθνείς αγορές να διευρύνεται περαιτέρω.Η προγραμματισμένη είσοδος της CUPRA στη Μέση Ανατολή, το τρίτο τρίμηνο του 2027, αποτελεί το επόμενο βήμα στη διεθνή της επέκταση. Παράλληλα, η SEAT S.A. συνεχίζει να αξιολογεί ευκαιρίες σε άλλες στρατηγικές αγορές ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της μακροπρόθεσμης προοπτικής εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
SEAT
 |
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ford Puma: Ήρθαν οι νέες εκδόσεις Black Edition
Αυτοκινητο
Ford Puma: Ήρθαν οι νέες εκδόσεις Black Edition
Lepas: Γιατί ξεχωρίζει το εσωτερικό τους
Αυτοκινητο
Lepas: Γιατί ξεχωρίζει το εσωτερικό τους
Chery: Δείτε πόσο αξιόπιστη είναι
Αυτοκινητο
Chery: Δείτε πόσο αξιόπιστη είναι
Citroёn: Κατακτά την κορυφή της ηλεκτροκίνησης
Αυτοκινητο
Citroёn: Κατακτά την κορυφή της ηλεκτροκίνησης
JAECOO 5 SHS-H: Που μπορείτε να δείτε το νέο μοντέλο
Αυτοκινητο
JAECOO 5 SHS-H: Που μπορείτε να δείτε το νέο μοντέλο
BMW Neue Klasse: «Απογειώνει» τις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων
Αυτοκινητο
BMW Neue Klasse: «Απογειώνει» τις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων
MG Motor: Τα μοντέλα που παρουσιάζει στο Athens Flying Week 2026
Αυτοκινητο
MG Motor: Τα μοντέλα που παρουσιάζει στο Athens Flying Week 2026
Toyota Hellas: Τι θα παρουσιάσει στην 90ή ΔΕΘ
Αυτοκινητο
Toyota Hellas: Τι θα παρουσιάσει στην 90ή ΔΕΘ
Mazda: Δίνει δυναμικό «παρών» στη ΔΕΘ
Αυτοκινητο
Mazda: Δίνει δυναμικό «παρών» στη ΔΕΘ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top