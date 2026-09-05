SEAT: Τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον

Η μάρκα SEAT παραμένει σημαντικό μέλος της SEAT S.A. και διαθέτει σαφή προϊοντικό σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια. Η εταιρεία θα προχωρήσει κανονικά στα λανσαρίσματα και τις ανανεώσεις μοντέλων που έχουν ήδη προγραμματιστεί, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης των mild-hybrid εκδόσεων των Ibiza και Arona, η οποία έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Με τα σημερινά δεδομένα, το ολοένα αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο, τα οικονομικά δεδομένα της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, καθώς και οι απαιτούμενες επενδύσεις για την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς μοντέλων, καθιστούν ολοένα και πιο απαιτητική την επένδυση για τη μάρκα SEAT. Έτσι παραμένουν ανοιχτά αρκετά πιθανά σενάρια για την περίοδο μετά το 2030, ανάλογα πάντοτε με την εξέλιξη του ρυθμιστικού πλαισίου, της ζήτησης από τους πελάτες και των συνθηκών της αγοράς. Σε αυτή τη φάση, ωστόσο, δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση.

Όποιο σενάριο κι αν διαμορφωθεί τελικά, η SEAT S.A. και το δίκτυο των επίσημων συνεργατών της θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο πλευρό των πελατών της SEAT και να τηρούν στο ακέραιο τις δεσμεύσεις τους απέναντί τους. Είναι σημαντικό να διαχωρίζεται η μελλοντική πορεία της μάρκας SEAT από εκείνη της SEAT S.A., της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από τις δύο μάρκες SEAT και CUPRA.

Η SEAT S.A. διαθέτει σαφή προοπτική ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Η εταιρεία μετασχηματίζεται σε έναν σημαντικό πυλώνα της αυτοκινητοβιομηχανίας εντός του Ομίλου Volkswagen, συνδυάζοντας ένα καταξιωμένο χαρτοφυλάκιο, σημαντικές βιομηχανικές δυνατότητες και την ευελιξία να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών και στις συνθήκες της αγοράς.

Ο μετασχηματισμός αυτός ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της SEAT S.A. στον Όμιλο Volkswagen, με την CUPRA να συνεχίζει να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της εταιρείας. Καθώς η SEAT S.A. διευρύνει τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και ευθύνες στο πλαίσιο του Ομίλου, αναμένεται αύξηση της απασχόλησης τα επόμενα χρόνια.

Η προσέγγιση που βασίζεται σε ένα χαρτοφυλάκιο πολλαπλών μαρκών αποτελεί βασικό στοιχείο αυτού του μετασχηματισμού. Η SEAT S.A. έχει αναλάβει την εκβιομηχάνιση της πλατφόρμας MEB21 και την παραγωγή της οικογένειας των ηλεκτρικών μοντέλων πόλης - Electric Urban Car Family στο Martorell, ενισχύοντας τον στρατηγικό ρόλο της εταιρείας εντός του Ομίλου Volkswagen.

Παράλληλα, η δυνατότητα παραγωγής οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης, υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά συστήματα κίνησης προσφέρει στη SEAT S.A. την απαιτούμενη βιομηχανική ευελιξία, ώστε να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές εξελίξεις της αγοράς και στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών.

Ο βιομηχανικός αυτός μετασχηματισμός βασίζεται στη δέσμευση που ανακοινώθηκε το 2022, όταν ο Όμιλος Volkswagen και η SEAT S.A., μαζί με τους εταίρους της πρωτοβουλίας Future: Fast Forward, ανακοίνωσαν επένδυση ύψους 10 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της μετάβασης της Ισπανίας στην ηλεκτροκίνηση.Η δέσμευση αυτή μετατρέπεται πλέον σε πραγματικότητα, μέσα από τον μετασχηματισμό του εργοστασίου στο Martorell και την παραγωγή της οικογένειας ηλεκτρικών μοντέλων πόλης -Electric Urban Car Family, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση του Ομίλου Volkswagen απέναντι στη SEAT S.A., την Καταλονία και την Ισπανία. Και η φιλοδοξία μας δεν σταματά εδώ. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την εξασφάλιση μιας επιπλέον πλατφόρμας παραγωγής για το Martorell, διευρύνοντας το βιομηχανικό αποτύπωμα της εταιρείας και δημιουργώντας νέες προοπτικές για το μέλλον.

CUPRA: Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΗ SEAT S.A

Πριν από οκτώ χρόνια, η SEAT S.A. έλαβε την απόφαση να δημιουργήσει την CUPRA ως αυτόνομη μάρκα. Από τότε, η CUPRA έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα του μετασχηματισμού της εταιρείας και σε κύριο μοχλό της ανάπτυξής της. Από το λανσάρισμά της το 2018, η CUPRA έχει διαθέσει περισσότερα από ένα εκατομμύριο οχήματα, έχει καθιερωθεί ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μάρκες αυτοκινήτου στην Ευρώπη και έχει διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη γκάμα, με οκτώ μοντέλα να έχουν παρουσιαστεί μέσα σε οκτώ χρόνια. Μέχρι το 2030, το επίκεντρο της στρατηγικής είναι η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων της CUPRA.

Η μάρκα θέτει ως στόχο μερίδιο αγοράς 3% στην Ευρώπη, με την ανανέωση της γκάμας της να συνεχίζεται και την παρουσία της σε διεθνείς αγορές να διευρύνεται περαιτέρω.Η προγραμματισμένη είσοδος της CUPRA στη Μέση Ανατολή, το τρίτο τρίμηνο του 2027, αποτελεί το επόμενο βήμα στη διεθνή της επέκταση. Παράλληλα, η SEAT S.A. συνεχίζει να αξιολογεί ευκαιρίες σε άλλες στρατηγικές αγορές ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της μακροπρόθεσμης προοπτικής εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.