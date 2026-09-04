JAECOO 5 SHS-H: Που μπορείτε να δείτε το νέο μοντέλο

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JAECOO 5 SHS-H: Που μπορείτε να δείτε το νέο μοντέλο
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Το The Mall Athens υποδέχεται το νέο JAECOO 5 SHS-H, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το νέο premium SUV της JAECOO. Το μοντέλο θα βρίσκεται στον 2ο όροφο του εμπορικού κέντρου, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν από κοντά τη δυναμική σχεδίαση, το σύγχρονο, το άνετο, ποιοτικό και pet-friendly εσωτερικό του και τις τεχνολογίες που ενσωματώνει εντάσσοντας την αιχμή της αυτοκίνησης στην καθημερινή εμπειρία ψυχαγωγίας και αγορών. Η παρουσία του JAECOO 5 SHS-H στο The Mall Athens ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει για περίπου δύο μήνες.

JAECOO 5 SHS-H: Που μπορείτε να δείτε το νέο μοντέλο
 

Το νέο JAECOO 5 SHS-H εξοπλίζεται με το προηγμένο Super Hybrid System (SHS), που συνδυάζει έναν turbo κινητήρα βενζίνης 1.5 TGDi με δύο ηλεκτροκινητήρες, μπαταρία 1,8 kWh και υβριδικό κιβώτιο DHT προσφέροντας απόδοση και οικονομία χωρίς περιορισμούς. Το σύστημα αποδίδει συνολικά 224 ίππους (165 kW) και προσφέρει επιτάχυνση 0-100 km/h σε 7,9 δευτερόλεπτα, ενώ η μέση κατανάλωση ανέρχεται σε μόλις 5,3 lt/100 km. Η συνδυαστική αυτονομία ξεπερνάει τα 900 χλμ. (WLTP), προσφέροντας ελευθερία στις καθημερινές αλλά και στις μεγαλύτερες διαδρομές.

Παράλληλα, το JAECOO 5 SHS-H διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό άνεσης, συνδεσιμότητας και συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, ενώ συνοδεύεται από 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, 8 χρόνια εγγύηση για την μπαταρία και το σύστημα υψηλής τάσης και 7 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια. Το JAECOO 5 SHS-H είναι διαθέσιμο από 26.200 στην έκδοση Select ενώ προσφέρεται και μέσω ευέλικτων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

JAECOO 5 SHS-H: Που μπορείτε να δείτε το νέο μοντέλο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γνωρίσουν το μοντέλο από κοντά στο The Mall Athens, αλλά και να το οδηγήσουν μέσω του εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργατών της μάρκας σε όλη την Ελλάδα, κλείνοντας test drive εύκολα και γρήγορα μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας test drive σε 10 εξουσιοδοτημένα σημεία σε όλη την Ελλάδα: Νέα Κηφισιά, Μαρούσι, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης.

JAECOO 5 SHS-H: Που μπορείτε να δείτε το νέο μοντέλο

Στην Ελλάδα, η OMODA & JAECOO εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον Όμιλο Emil Frey, έναν από τους κορυφαίους παρόχους κινητικότητας στην Ευρώπη και εισαγωγέα της Mercedes-Benz και smart στην Ελλάδα. Η εμπορική δραστηριότητα της μάρκας υποστηρίζεται από επίσημο δίκτυο διανομής και τεχνικής εξυπηρέτησης, με έμφαση στην άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και το υψηλό επίπεδο aftersales υπηρεσιών.

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