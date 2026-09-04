Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης έχουν βρεθεί δύο νέα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού, λόγω του τρόπου με τον οποίο αναφέρονται στην οικογένεια και τις διαφορετικές μορφές της. Οι σχετικές εικόνες και αναφορές που δημοσιοποιήθηκαν προκάλεσαν αντιδράσεις, με το υπουργείο Παιδείας να απαντά ότι δεν επιλέχθηκαν από την πολιτική ηγεσία.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Παιδείας σε ανακοίνωσή του, ξεκαθαρίζει ότι τα συγκεκριμένα βιβλία δεν επιλέχθηκαν από την υπουργό ή την πολιτική ηγεσία, αλλά αξιολογήθηκαν από επιστημονικές επιτροπές του ΙΕΠ με παιδαγωγικά και επιστημονικά κριτήρια.

Για τις επίμαχες εικόνες του βιβλίου της Β΄ Δημοτικού, παραπέμπει στις διευκρινίσεις του εκδοτικού οίκου, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι εικόνες δε δείχνουν αυτό που τους αποδόθηκε. Παράλληλα, επισημαίνει ότι τα βιβλία μπορούν να διορθώνονται και να επικαιροποιούνται, ενώ το ΙΕΠ έχει δημιουργήσει πλατφόρμα για την καταγραφή λαθών και παρατηρήσεων.

Τέλος, το Υπουργείο χρησιμοποιεί την υπόθεση για να τονίσει τη σημασία του «Πολλαπλού Βιβλίου», δηλαδή να υπάρχουν περισσότερα εγκεκριμένα βιβλία και επιλογές αντί για ένα και μοναδικό εγχειρίδιο για όλα τα σχολεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας:

«Αναφορικά με τη συζήτηση που έχει προκύψει για το περιεχόμενο βιβλίων του νέου Μητρώου Διδακτικών Βιβλίων, επισημαίνεται ότι για τις συγκεκριμένες εικόνες του βιβλίου της Γλώσσας Β΄ Δημοτικού έχουν ήδη δοθεί δημόσιες διευκρινίσεις από τον εκδοτικό οίκο, σύμφωνα με τις οποίες δεν απεικονίζουν όσα τους αποδόθηκαν σε σχετικά δημοσιεύματα.

Από το Υπουργείο διευκρινίζεται ότι τα βιβλία δεν αποτελούν επιλογές της πολιτικής ηγεσίας ως προς το περιεχόμενό τους. Αξιολογούνται από επιστημονικές επιτροπές και ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ακριβώς ώστε η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού να πραγματοποιείται με επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια και να μην εξαρτάται από την προσωπική κρίση του εκάστοτε υπουργού.

Παράλληλα, η διαδικασία δεν σταματά με την ένταξη ενός βιβλίου στο Μητρώο. Πέρα από τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις για διορθώσεις και επικαιροποιήσεις, με πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας έχει ήδη δημιουργηθεί από το ΙΕΠ πλατφόρμα καταγραφής επισημάνσεων και λαθών, ώστε παρατηρήσεις που προκύπτουν να καταγράφονται και να εξετάζονται με τον προβλεπόμενο θεσμικό τρόπο.

Τέλος σημειώνεται, ότι η συγκεκριμένη συζήτηση αναδεικνύει στην πράξη τη σημασία του Πολλαπλού Βιβλίου. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση εγκαταλείπει τη λογική του ενός και μοναδικού εγχειριδίου που χρησιμοποιείται οριζόντια σε όλα τα σχολεία και εισάγει περισσότερες επιστημονικά αξιολογημένες επιλογές και μεγαλύτερο χώρο για την παιδαγωγική κρίση και τις ανάγκες κάθε σχολικής τάξης.

Αυτή είναι η ουσία του Πολλαπλού Βιβλίου: περισσότερες επιλογές, περισσότερα παιδαγωγικά εργαλεία και όχι μία μοναδική επιλογή για όλους».

«Παραποιήθηκε το περιεχόμενο»: Η απάντηση των εκδόσεων Νήσος για το βιβλίο της Β' Δημοτικού

Τη δική του εκδοχή μετά το κύμα αντιδράσεων για το βιβλίο της Β' Δημοτικού και το πώς παρουσιάζει την έννοια της οικογένειας έδωσαν οι εκδόσεις «Νήσος».

Σε ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για «σκόπιμη, ψευδή και παραπλανητική επίθεση», υποστηρίζοντας ότι το περιεχόμενο του βιβλίου έχει παραποιηθεί.

Όπως εξηγούν, στην ενότητα με τίτλο «Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας;», το βιβλίο παρουσιάζει διάφορες μορφές κοινωνικών και οικογενειακών σχέσεων (γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, φίλους) που μπορεί να συναντήσει ένα παιδί στην καθημερινότητά του.

Οι εκδόσεις διευκρινίζουν τα εξής σχετικά με τις επίμαχες εικόνες:

Εικόνα 1: Απεικονίζει μια μονογονεϊκή οικογένεια — δηλαδή μία μητέρα με τα δύο της παιδιά (ένα αγόρι κι ένα κορίτσι). Παρά τις αναφορές που διακινήθηκαν ότι δείχνει «δύο γυναίκες με ένα παιδί», ο εκδοτικός οίκος ξεκαθαρίζει πως αυτό είναι λανθασμένο.

Εικόνα 4: Απεικονίζει μια παραδοσιακή οικογένεια ετερόφυλων γονέων (μητέρα και πατέρα) με δύο παιδιά. Η σύγχυση ή οι ισχυρισμοί ότι πρόκειται για «δύο μπαμπάδες» οφείλονται —όπως σχολιάζουν καυστικά— στο γεγονός ότι η μητέρα στην εικόνα έχει κοντά μαλλιά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των εκδόσεων «Νήσος»

«Τις τελευταίες μέρες ανακινείται από μερίδα του τύπου κακόβουλη και ενορχηστρωμένη επίθεση συντηρητικών κύκλων στο βιβλίο της Γλώσσας Β΄ δημοτικού των εκδόσεών μας. Επίθεση που επιπροσθέτως είναι ψευδής και παραπλανητική καθώς ερμηνεύει μέρος της εικονογράφησης του βιβλίου με κριτήριο τα δικά της ιδεοληπτικά και αντιδημοκρατικά μέτρα και σταθμά. Παραποιείται το περιεχόμενο δύο εικόνων και παραπληροφορείται σκόπιμα το κοινό καταγγέλλοντας θέσεις θεσμοθετημένες από το ελληνικό κοινοβούλιο.

Στην ενότητα του βιβλίου «Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας;» παρουσιάζονται εικονογραφήσεις διαφορετικών κοινωνικών σχέσεων που δύνανται να αφορούν τη ζωή ενός παιδιού, π.χ. γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, φίλοι κ.ο.κ. Η εικόνα με αριθμό 1 παρουσιάζει μια μονογονεϊκή οικογένεια (μία μητέρα) με δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, το οποίο παίζει με ένα κουνέλι. Εδώ παραπλανητικά αναφέρεται ότι απεικονίζεται οικογένεια «με δύο γυναίκες και ένα παιδί. Η εικόνα 4, απεικονίζει οικογένεια ετερόφυλων ατόμων (πατέρας και μητέρα) με δύο παιδιά και όχι δύο μπαμπάδες με δύο παιδιά, όπως παραπλανητικά διακινείται. Από ότι φαίνεται μια γυναίκα δεν μπορεί να έχει κοντά μαλλιά, πόσο μάλλον μια μητέρα.

Είναι προφανές ότι ως δημοκρατικοί πολίτες αποδεχόμαστε πλήρως τις αρχές της συμπερίληψης, την ισοτιμίας και του σεβασμού της διαφοράς, επομένως και των διαφορετικά δομημένων οικογενειών, τις οποίες κάθε σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία αποδέχεται και έχει θεσμοθετήσει και νομικά. Φυσικά αποδεχόμαστε την έκφραση αντίθετων απόψεων καθώς πάντα στην ιστορία υπάρχουν πρόσωπα που αντιστέκονται (μάταια βέβαια) στην δημοκρατική πρόοδο. Δεν θα ανεχτούμε όμως την σκόπιμη παραποίηση του περιεχομένου και συκοφάντηση του βιβλίου, των συγγραφέων και των εκδόσεών μας. Και για τον λόγο αυτό έχουμε προβεί στις αναγκαίες νομικές ενέργειες, ώστε να προστατεύσουμε και την προσωπικότητά μας και το θεσμό του πολλαπλού βιβλίου».