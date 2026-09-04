Βρετανία: Προειδοποίηση για ακραίο Ελ Νίνιο - «Να έχετε τρόφιμα στο σπίτι»

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για θυελλώδη χειμώνα με έντονες καταιγίδες

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Ivan Valencia)
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)

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Τεράστιες διαστάσεις φαίνεται πως θα λάβει το φαινόμενο Ελ Νίνιο τον ερχόμενο χειμώνα. Η βρετανική κυβέρνηση καλεί τους πολίτες να έχουν στο σπίτι αρκετά τρόφιμα και νερό για μερικές ημέρες, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

Η υπουργός Περιβάλλοντος της Βρετανίας, Άντζελα Ιγκλ, δήλωσε ότι οι πολίτες πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι για πιθανές διακοπές στην ηλεκτροδότηση ή την υδροδότηση. Η κυβέρνηση σχεδιάζει μάλιστα ενημερωτική εκστρατεία, η οποία θα ενθαρρύνει τα νοικοκυριά να διατηρούν βασικά αποθέματα, όπως κονσέρβες και νερό.

ΟΗΕ: Το Ελ Νίνιο θα φτάσει σε πολύ ισχυρή ένταση τους επόμενους 5 μήνες

«Αν έχετε λίγο φαγητό που μπορεί να σας κρατήσει για ένα διάστημα μέχρι να φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, θα είστε σε πολύ καλύτερη θέση», ανέφερε η Ιγκλ.

Βρετανία: Προειδοποίηση για ακραίο Ελ Νίνιο - «Να έχετε τρόφιμα στο σπίτι»

Ανησυχητικές προβλέψεις για το Ελ Νίνιο τον χειμώνα που βρίσκεται προ των πυλών / Reuters

Δύσκολος χειμώνας προ των πυλών για τη Βρετανία

Για τη Βρετανία, οι προβλέψεις δείχνουν έναν θυελλώδη χειμώνα, με αυξημένο κίνδυνο έντονων καταιγίδων. Η χώρα έχει ήδη περάσει το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί.

Η κυβέρνηση δίνει πλέον μεγαλύτερη έμφαση στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Στα σχέδιά της περιλαμβάνονται νέες υποδομές νερού, όπως η κατασκευή ταμιευτήρων, αλλά και αλλαγές στη γεωργία ώστε να γίνει πιο ανθεκτική στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε ότι ο πλανήτης βρίσκεται σε «αχαρτογράφητα νερά», καθώς οι θερμοκρασίες των ωκεανών αυξάνονται. Οι επιστήμονες εκτιμούν επίσης ότι η επιπλέον θερμότητα από το El Niño, σε συνδυασμό με την παγκόσμια υπερθέρμανση, μπορεί να κάνει το 2027 το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Συναγερμός για ισχυρό Ελ Νίνιο - Απειλεί με ακραία φαινόμενα

Η εξέλιξη του Ελ Νίνιο προκαλεί έντονη ανησυχία 

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που συνδέεται με την αύξηση της θερμοκρασίας των νερών στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η σημερινή εξέλιξή του θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητική. Η θερμοκρασία στην περιοχή όπου αναπτύσσεται το φαινόμενο είναι ήδη περίπου 2,6°C πάνω από τον μέσο όρο των τελευταίων 30 ετών. Τα μοντέλα πρόγνωσης δείχνουν ότι μπορεί να φτάσει περίπου τους 4°C πάνω από τον μέσο όρο τον Νοέμβριο.

Ορισμένοι επιστήμονες εκτιμούν ότι ένα τόσο ισχυρό Ελ Νίνιο δεν έχει εμφανιστεί εδώ και τουλάχιστον 1.000 χρόνια. Ταυτόχρονα, η υπερθέρμανση του πλανήτη ενισχύει τις επιπτώσεις του φαινομένου.

Ήδη καταγράφονται επιπτώσεις σε διάφορες περιοχές. Πυρκαγιές επιδεινώνονται στην Ινδονησία, οι μουσώνες στην Ινδία εξασθενούν, ενώ αυξάνεται ο κίνδυνος πλημμυρών στη Νότια Αμερική. Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα έχει προειδοποιήσει ότι περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να οδηγηθούν σε συνθήκες πείνας. 

Ελ Νίνιο: Πιο πιθανή από ποτέ η επιστροφή του - Ο ΟΗΕ προειδοποιεί

ΟΗΕ για Ελ Νίνιο: «Μπροστά στα μάτια μας αποκτά εξαιρετικές διαστάσεις»

«Μπροστά στα μάτια μας το Ελ Νίνιο αποκτά εξαιρετικές διαστάσεις. Η επιστήμη είναι κατηγορηματική: ο πλανήτης εισέρχεται σε αχαρτογράφητα νερά και αυτά τα νερά θερμαίνονται. Η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ, ο υδράργυρος συνεχίζει να ανεβαίνει και βρισκόμαστε σε μια ζώνη υψηλού κινδύνου στην οποία τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα γίνονται η νέα κανονικότητα», προειδοποίησε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο θα ενισχυθεί περαιτέρω και θα αγγίξει «πολύ ισχυρή» ένταση, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα παραταθεί ως τον Φεβρουάριο του 2027, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO).

«Ο Ελ Νίνιο έχει πλέον εδραιωθεί και θα ενταθεί ως ένα φαινόμενο πολύ ισχυρής έντασης τους επόμενους μήνες, με σημαντικές επιπτώσεις στη θερμοκρασία και τις βροχοπτώσεις καθώς και στους κινδύνους πλημμυρών, ξηρασιών και ακραίας ζέστης», τονίζει ο WMO.

Το επεισόδιο «αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο τους επόμενους μήνες φτάνοντας σε πολύ υψηλή ένταση προτού κορυφωθεί προς το τέλος του 2026», πρόσθεσε.

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