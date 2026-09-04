Μια απίστευτη διάσωση ολοκληρώθηκε στο Νεπάλ, καθώς δύο εργάτες εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν ζωντανοί από σήραγγα υδροηλεκτρικού έργου, εννέα ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που είχαν πλήξει την περιοχή. Οι δύο άνδρες, ο Σαντζάι Σαχ και ο Καμπίρ Μαχαρτζάν, είχαν εγκλωβιστεί σε μεγάλο βάθος, περίπου 170 μέτρα κάτω από την επιφάνεια.

Οι δύο εργαζόμενοι βρίσκονταν μέσα στη σήραγγα του υδροηλεκτρικού έργου Trishuli 3A, σε μια περιοχή που βρέθηκε στο επίκεντρο των ισχυρών πλημμυρών. Τεράστιες ποσότητες νερού, λάσπης και υλικών είχαν καλύψει τις εγκαταστάσεις, κάνοντας την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων εξαιρετικά δύσκολη.

Today marks the eighth day since the devastating floods hit Rasuwa, Nepal. 🙏



A person trapped inside the tunnel of the Upper Trishuli 3A Hydropower Project has been rescued alive, while efforts to rescue the others are still ongoing.



Hats off to the rescuers. 🙏 pic.twitter.com/Z8wndBFRVz — Shiva Wagle (@aseemshiva78) September 4, 2026

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα του Νεπάλ, ένας από τους εργάτες φαίνεται καλυμμένος με λάσπη, την ώρα που μεταφέρεται στους ώμους ενός διασώστη. Αρχικά οδηγήθηκε σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Trishuli, ενώ στη συνέχεια ολοκληρώθηκε και η διάσωση του δεύτερου εργαζομένου.

Διασώστες μεταφέρουν άντρα που ανέσυραν από τις λάσπες / Nepal Army via AP

Νεπάλ: Οι φωνές που έδωσαν ξανά ελπίδα στους διασώστες

Η επιχείρηση δεν ήταν εύκολη. Τα συνεργεία χρειάστηκαν σχεδόν έξι ημέρες μόνο και μόνο για να καταφέρουν να εντοπίσουν τις σήραγγες του υδροηλεκτρικού έργου Upper Trishuli 3A, καθώς η πρόσβαση είχε αποκλειστεί από μεγάλες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών.

Οι διασώστες, ωστόσο, δεν σταμάτησαν την προσπάθεια. Οι αρχές θεωρούν ότι άνθρωποι που έχουν παγιδευτεί σε τέτοιες εγκαταστάσεις μπορεί να καταφέρουν να επιβιώσουν για αρκετές ημέρες, εφόσον έχουν δημιουργηθεί στο εσωτερικό τους σημεία με διαθέσιμο αέρα.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής τα συνεργεία φέρεται να άκουσαν ανθρώπινες φωνές από μεγάλο βάθος μέσα στη σήραγγα. Το στοιχείο αυτό ενίσχυσε την πεποίθηση ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι που εξακολουθούν να βρίσκονται στη ζωή.

Over 5,000 people are still missing after the devastating floods in Nepal, including scores of workers feared trapped inside hydropower tunnels. Here's the latest on the teams racing against time to find them. pic.twitter.com/xieuYjtXDv — Anderson Cooper 360° (@AC360) September 4, 2026

Νεπάλ: Περίπου 900 εργαζόμενοι εξακολουθούν να αγνοούνται

Οι έρευνες στο Νεπάλ συνεχίζονται χωρίς διακοπή. Στρατιωτικές μονάδες και εξειδικευμένα συνεργεία εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο, προσπαθώντας να απομακρύνουν λάσπη, πέτρες και άλλα εμπόδια από τις εισόδους των σηράγγων.

Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 270 άνθρωποι έχουν καταφέρει να διασωθούν από υδροηλεκτρικά έργα. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς περίπου 900 εργαζόμενοι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι από συνολικά 12 υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

9 μέρες μετά ανασύρουν ζωντανούς στο Νεπάλ / Nepal Army via AP

Οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι περίπου 500 από αυτούς ενδέχεται να βρίσκονται παγιδευμένοι μέσα σε σήραγγες. Για τον λόγο αυτό, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στα σημεία όπου υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν δημιουργηθεί θύλακες αέρα, οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν βοηθήσει τους εγκλωβισμένους να επιβιώσουν.

Οι πλημμύρες προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στην περιοχή, καθώς ένας μεγάλος όγκος νερού, λάσπης και υλικών κατέκλυσε την κοιλάδα και έπληξε τις εγκαταστάσεις των υδροηλεκτρικών έργων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το φαινόμενο συνδέεται με την κατάρρευση παγετώνα που έλιωνε σε περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ.