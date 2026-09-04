Θαύμα στο Νεπάλ: Η στιγμή που δύο εργάτες ανασύρονται ζωντανοί 9 μέρες μετά

Είχαν παγιδευτεί σε σήραγγα υδροηλεκτρικού έργου

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Nepal Army via AP

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο εργάτες ανασύρθηκαν ζωντανοί από σήραγγα υδροηλεκτρικού έργου στο Νεπάλ, εννέα ημέρες μετά τις πλημμύρες.
  • Οι Σαντζάι Σαχ και Καμπίρ Μαχαρτζάν ήταν εγκλωβισμένοι 170 μέτρα κάτω από την επιφάνεια.
  • Η διάσωση ήταν δύσκολη λόγω της πρόσβασης που είχε αποκλειστεί από λάσπη και φερτά υλικά.
  • Περίπου 900 εργαζόμενοι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι από 12 υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
  • Οι αρχές εστιάζουν σε περιοχές με πιθανές θύλακες αέρα για την επιβίωση εγκλωβισμένων.

Μια απίστευτη διάσωση ολοκληρώθηκε στο Νεπάλ, καθώς δύο εργάτες εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν ζωντανοί από σήραγγα υδροηλεκτρικού έργου, εννέα ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που είχαν πλήξει την περιοχή. Οι δύο άνδρες, ο Σαντζάι Σαχ και ο Καμπίρ Μαχαρτζάν, είχαν εγκλωβιστεί σε μεγάλο βάθος, περίπου 170 μέτρα κάτω από την επιφάνεια

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Οι δύο εργαζόμενοι βρίσκονταν μέσα στη σήραγγα του υδροηλεκτρικού έργου Trishuli 3A, σε μια περιοχή που βρέθηκε στο επίκεντρο των ισχυρών πλημμυρών. Τεράστιες ποσότητες νερού, λάσπης και υλικών είχαν καλύψει τις εγκαταστάσεις, κάνοντας την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων εξαιρετικά δύσκολη.

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα του Νεπάλ, ένας από τους εργάτες φαίνεται καλυμμένος με λάσπη, την ώρα που μεταφέρεται στους ώμους ενός διασώστη. Αρχικά οδηγήθηκε σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Trishuli, ενώ στη συνέχεια ολοκληρώθηκε και η διάσωση του δεύτερου εργαζομένου.

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Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα του Νεπάλ, ένας από τους εργάτες φαίνεται καλυμμένος με λάσπη, την ώρα που μεταφέρεται στους ώμους ενός διασώστη.

Διασώστες μεταφέρουν άντρα που ανέσυραν από τις λάσπες / Nepal Army via AP 

Νεπάλ: Οι φωνές που έδωσαν ξανά ελπίδα στους διασώστες

Η επιχείρηση δεν ήταν εύκολη. Τα συνεργεία χρειάστηκαν σχεδόν έξι ημέρες μόνο και μόνο για να καταφέρουν να εντοπίσουν τις σήραγγες του υδροηλεκτρικού έργου Upper Trishuli 3A, καθώς η πρόσβαση είχε αποκλειστεί από μεγάλες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών.

Νεπάλ: 616 νεκροί και 2.478 αγνοούμενοι μετά τις φονικές πλημμύρες

Οι διασώστες, ωστόσο, δεν σταμάτησαν την προσπάθεια. Οι αρχές θεωρούν ότι άνθρωποι που έχουν παγιδευτεί σε τέτοιες εγκαταστάσεις μπορεί να καταφέρουν να επιβιώσουν για αρκετές ημέρες, εφόσον έχουν δημιουργηθεί στο εσωτερικό τους σημεία με διαθέσιμο αέρα.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής τα συνεργεία φέρεται να άκουσαν ανθρώπινες φωνές από μεγάλο βάθος μέσα στη σήραγγα. Το στοιχείο αυτό ενίσχυσε την πεποίθηση ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι που εξακολουθούν να βρίσκονται στη ζωή.

Νεπάλ: Περίπου 900 εργαζόμενοι εξακολουθούν να αγνοούνται

Οι έρευνες στο Νεπάλ συνεχίζονται χωρίς διακοπή. Στρατιωτικές μονάδες και εξειδικευμένα συνεργεία εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο, προσπαθώντας να απομακρύνουν λάσπη, πέτρες και άλλα εμπόδια από τις εισόδους των σηράγγων.

Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 270 άνθρωποι έχουν καταφέρει να διασωθούν από υδροηλεκτρικά έργα. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς περίπου 900 εργαζόμενοι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι από συνολικά 12 υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Νεπάλ: Στους 359 οι νεκροί - Συγκλονιστικές εικόνες από διασώσεις στη λάσπη

Θαύμα στο Νεπάλ: Η στιγμή που δύο εργάτες ανασύρονται ζωντανοί 9 μέρες μετά

9 μέρες μετά ανασύρουν ζωντανούς στο Νεπάλ / Nepal Army via AP 

Οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι περίπου 500 από αυτούς ενδέχεται να βρίσκονται παγιδευμένοι μέσα σε σήραγγες. Για τον λόγο αυτό, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στα σημεία όπου υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν δημιουργηθεί θύλακες αέρα, οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν βοηθήσει τους εγκλωβισμένους να επιβιώσουν.

Οι πλημμύρες προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στην περιοχή, καθώς ένας μεγάλος όγκος νερού, λάσπης και υλικών κατέκλυσε την κοιλάδα και έπληξε τις εγκαταστάσεις των υδροηλεκτρικών έργων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το φαινόμενο συνδέεται με την κατάρρευση παγετώνα που έλιωνε σε περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ.

 

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