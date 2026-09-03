Αγωγή-μαμούθ από τον Σταύρο Φλώρο: Ζητά 100 εκ. δολάρια από την Acun Medya!

Όσα αναφέρει το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του TMZ

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Δείτε τον Σταύρο Φλώρο να κάνει τα πρώτα του βήματα μετά τον ακρωτηριασμό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σταύρος Φλώρος καταθέτει αγωγή κατά της Acun Medya ζητώντας 100 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση.
  • Η αγωγή προήλθε από σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια γυρισμάτων του Survivor, όπου έχασε το αριστερό του πόδι.
  • Το ατύχημα συνέβη στις 11 Μαΐου 2026, όταν χτυπήθηκε από την προπέλα τουριστικού σκάφους.
  • Κατηγορεί τους παραγωγούς για βαριά αμέλεια, καθώς δεν υπήρχαν μέτρα ασφαλείας στην περιοχή γυρισμάτων.
  • Ο Φλώρος νοσηλεύτηκε 61 ημέρες και ζητά δικαιοσύνη για την ανατροπή της ζωής του.

Στα δικαστήρια προσφεύγει ο Σταύρος Φλώρος κατά της εταιρείας παραγωγής του Survivor, Acun Medya, διεκδικώντας αποζημίωση-μαμούθ που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια, μετά το σοκαριστικό ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και του κόστισε το αριστερό του πόδι!

Σταύρος Φλώρος: Το συγκινητικό του βίντεο μέσα από το νοσοκομείο

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του TMZ, το οποίο φέρνει στο φως της δημοσιότητας τα δικαστικά έγγραφα αλλά και αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό, το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στις 11 Μαΐου 2026. Ο παίκτης είχε βγει για ψαροντούφεκο προκειμένου να εξασφαλίσει τροφή για την ομάδα του, όταν χτυπήθηκε με σφοδρότητα από την προπέλα τουριστικού σκάφους.

Στην αγωγή του, ο Σταύρος Φλώρος καταγγέλλει βαριά αμέλεια των παραγωγών, υποστηρίζοντας πως επέλεξαν να πραγματοποιήσουν γυρίσματα σε περιοχή με αυξημένη κίνηση τουριστικών σκαφών, χωρίς να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Όπως επισημαίνει στα δικαστικά έγγραφα, στο σημείο δεν υπήρχαν σκάφη ασφαλείας ή οριοθετημένες ζώνες, ενώ έλειπε η απαραίτητη σήμανση που θα προειδοποιούσε τα διερχόμενα σκάφη για την παρουσία των διαγωνιζομένων. Παράλληλα, τονίζει ότι αγνοήθηκαν προηγούμενα επικίνδυνα περιστατικά που έπρεπε να είχαν χτυπήσει «καμπανάκι» στους υπευθύνους.

Το μήνυμα του Σταύρου Φλώρου από το Μαϊάμι

Η σφοδρότητα του τραυματισμού ήταν τέτοια που ο παίκτης έχασε το μέλος του μέσα στη θάλασσα. Ο ίδιος αποδίδει τη σωτηρία της ζωής του σε έναν άγνωστο άνδρα που επέβαινε στο τουριστικό σκάφος, ο οποίος του τοποθέτησε άμεσα τουρνικέ, συγκρατώντας την ακατάσχετη αιμορραγία μέχρι να φτάσει η ιατρική βοήθεια.

Σταύρος Φλώρος: Η σοβαρή επιπλοκή μετά το χειρουργείο

Ακολούθησε η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο του Μαϊάμι, όπου υποβλήθηκε σε μια σειρά από εξαιρετικά σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις, παραμένοντας νοσηλευμένος για συνολικά 61 ημέρες. Πλέον, ο ίδιος περνά στην αντεπίθεση, ζητώντας δικαιοσύνη και μια τεράστια χρηματική αποζημίωση για την ολική ανατροπή της ζωής του.

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ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
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