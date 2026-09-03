Δείτε τον Σταύρο Φλώρο να κάνει τα πρώτα του βήματα μετά τον ακρωτηριασμό

Στα δικαστήρια προσφεύγει ο Σταύρος Φλώρος κατά της εταιρείας παραγωγής του Survivor, Acun Medya, διεκδικώντας αποζημίωση-μαμούθ που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια, μετά το σοκαριστικό ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και του κόστισε το αριστερό του πόδι!

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του TMZ, το οποίο φέρνει στο φως της δημοσιότητας τα δικαστικά έγγραφα αλλά και αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό, το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στις 11 Μαΐου 2026. Ο παίκτης είχε βγει για ψαροντούφεκο προκειμένου να εξασφαλίσει τροφή για την ομάδα του, όταν χτυπήθηκε με σφοδρότητα από την προπέλα τουριστικού σκάφους.

Στην αγωγή του, ο Σταύρος Φλώρος καταγγέλλει βαριά αμέλεια των παραγωγών, υποστηρίζοντας πως επέλεξαν να πραγματοποιήσουν γυρίσματα σε περιοχή με αυξημένη κίνηση τουριστικών σκαφών, χωρίς να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Όπως επισημαίνει στα δικαστικά έγγραφα, στο σημείο δεν υπήρχαν σκάφη ασφαλείας ή οριοθετημένες ζώνες, ενώ έλειπε η απαραίτητη σήμανση που θα προειδοποιούσε τα διερχόμενα σκάφη για την παρουσία των διαγωνιζομένων. Παράλληλα, τονίζει ότι αγνοήθηκαν προηγούμενα επικίνδυνα περιστατικά που έπρεπε να είχαν χτυπήσει «καμπανάκι» στους υπευθύνους.

Το μήνυμα του Σταύρου Φλώρου από το Μαϊάμι

Η σφοδρότητα του τραυματισμού ήταν τέτοια που ο παίκτης έχασε το μέλος του μέσα στη θάλασσα. Ο ίδιος αποδίδει τη σωτηρία της ζωής του σε έναν άγνωστο άνδρα που επέβαινε στο τουριστικό σκάφος, ο οποίος του τοποθέτησε άμεσα τουρνικέ, συγκρατώντας την ακατάσχετη αιμορραγία μέχρι να φτάσει η ιατρική βοήθεια.

Ακολούθησε η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο του Μαϊάμι, όπου υποβλήθηκε σε μια σειρά από εξαιρετικά σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις, παραμένοντας νοσηλευμένος για συνολικά 61 ημέρες. Πλέον, ο ίδιος περνά στην αντεπίθεση, ζητώντας δικαιοσύνη και μια τεράστια χρηματική αποζημίωση για την ολική ανατροπή της ζωής του.