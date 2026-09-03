Ύστερα από ένα καλοκαίρι σε Πάρο, Μύκονο και Κρήτη, η Κατερίνα Καινούργιου αποφάσισε να ταξιδέψει στο ρομαντικό Παρίσι.
Η γνωστή παρουσιάστρια έχει βρεθεί και στο παρελθόν την «Πόλη του Φωτός», ωστόσο η τωρινή της επίσκεψη είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς στο πλευρό της βρισκόταν η κόρη της.
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Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στιγμές από την οικογενειακή της απόδραση, εξηγώντας στη λεζάντα ότι αυτή τη φορά είδε τη γαλλική πρωτεύουσα με άλλα μάτια, με τα μάτια της μικρής Ξένιας.
«Ένα Παρίσι που νόμιζα πως ήξερα, μέχρι που το είδα μαζί της…», έγραψε κάτω από το άλμπουμ της.
Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζει το πιστοποιητικό της πρώτης πτήσης της μικρής Ξένιας, το οποίο προσέφερε γνωστή αεροπορική εταιρεία στην τρυφερή μανούλα για να το κρατήσει ως ενθύμιο.
Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει να φροντίζει την οικογένειά της και παράλληλα ανυπομονεί να ξεκινήσει η νέα τηλεοπτική σεζόν, προκειμένου να βρεθεί κοντά στο κοινό της.
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