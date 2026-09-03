Κατερίνα Καινούργιου: ΄Για πρώτη φορά στο Παρίσι με την κόρη της!

Το ξεχωριστό ενθύμιο από την πρώτη πτήση της μικρής Ξένιας

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Δείτε διάφορες στιγμές της Κατερίνας Καινούργιου με τη μικρή Ξένια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου ταξίδεψε στο Παρίσι με την κόρη της, Ξένια, μετά από καλοκαιρινές διακοπές σε Πάρο, Μύκονο και Κρήτη.
  • Η επίσκεψη στο Παρίσι είχε ιδιαίτερη σημασία για την παρουσιάστρια, καθώς το είδε μέσα από τα μάτια της κόρης της.
  • Μοιράστηκε στιγμές από το ταξίδι, συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού της πρώτης πτήσης της Ξένιας.
  • Ανυπομονεί για την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν με την ανανεωμένη εκπομπή "Super Κατερίνα" στον Alpha.
  • Ο Μιχάλης Πλεμμένος αναλαμβάνει την αρχισυνταξία της εκπομπής.

Ύστερα από ένα καλοκαίρι σε Πάρο, Μύκονο και Κρήτη, η Κατερίνα Καινούργιου αποφάσισε να ταξιδέψει στο ρομαντικό Παρίσι.

Η γνωστή παρουσιάστρια έχει βρεθεί και στο παρελθόν την «Πόλη του Φωτός», ωστόσο η τωρινή της επίσκεψη είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς στο πλευρό της βρισκόταν η κόρη της. 

Κατερίνα Καινούργιου: Η αγωνία για το πρώτο ταξίδι στην Ευρώπη με την Ξένια

 

Το φωτογραφικό άλμπουμ της Κατερίνας Καινούργιου από το ταξίδι της στο Παρίσι

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στιγμές από την οικογενειακή της απόδραση, εξηγώντας στη λεζάντα ότι αυτή τη φορά είδε τη γαλλική πρωτεύουσα με άλλα μάτια, με τα μάτια της μικρής Ξένιας.

«Ένα Παρίσι που νόμιζα πως ήξερα, μέχρι που το είδα μαζί της…», έγραψε κάτω από το άλμπουμ της.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζει το πιστοποιητικό της πρώτης πτήσης της μικρής Ξένιας, το οποίο προσέφερε γνωστή αεροπορική εταιρεία στην τρυφερή μανούλα για να το κρατήσει ως ενθύμιο. 

 Το ενθύμιο από την πρώτη πτήση της μικρής Ξένιας

Το ενθύμιο από την πρώτη πτήση της μικρής Ξένιας

Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει να φροντίζει την οικογένειά της και παράλληλα ανυπομονεί να ξεκινήσει η νέα τηλεοπτική σεζόν, προκειμένου να βρεθεί κοντά στο κοινό της.

Έπιασε δουλειά η Κατερίνα Καινούργιου: Οι αλλαγές στη «Super Κατερίνα»

Η πρωινή εκπομπή «Super Κατερίνα» επιστρέφει ανανεωμένη μέσα από τη συχνότητα του Alpha, με την ίδια να αποκαλύπει μία από τις αλλαγές που θα δούμε φέτος. Αυτή αφορά την αρχισυνταξία, την οποία αναλαμβάνει ο Μιχάλης Πλεμμένος.

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