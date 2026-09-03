Δείτε διάφορες στιγμές της Κατερίνας Καινούργιου με τη μικρή Ξένια

Ύστερα από ένα καλοκαίρι σε Πάρο, Μύκονο και Κρήτη, η Κατερίνα Καινούργιου αποφάσισε να ταξιδέψει στο ρομαντικό Παρίσι.

Η γνωστή παρουσιάστρια έχει βρεθεί και στο παρελθόν την «Πόλη του Φωτός», ωστόσο η τωρινή της επίσκεψη είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς στο πλευρό της βρισκόταν η κόρη της.

Το φωτογραφικό άλμπουμ της Κατερίνας Καινούργιου από το ταξίδι της στο Παρίσι

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στιγμές από την οικογενειακή της απόδραση, εξηγώντας στη λεζάντα ότι αυτή τη φορά είδε τη γαλλική πρωτεύουσα με άλλα μάτια, με τα μάτια της μικρής Ξένιας.

«Ένα Παρίσι που νόμιζα πως ήξερα, μέχρι που το είδα μαζί της…», έγραψε κάτω από το άλμπουμ της.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζει το πιστοποιητικό της πρώτης πτήσης της μικρής Ξένιας, το οποίο προσέφερε γνωστή αεροπορική εταιρεία στην τρυφερή μανούλα για να το κρατήσει ως ενθύμιο.

Το ενθύμιο από την πρώτη πτήση της μικρής Ξένιας

Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει να φροντίζει την οικογένειά της και παράλληλα ανυπομονεί να ξεκινήσει η νέα τηλεοπτική σεζόν, προκειμένου να βρεθεί κοντά στο κοινό της.

Η πρωινή εκπομπή «Super Κατερίνα» επιστρέφει ανανεωμένη μέσα από τη συχνότητα του Alpha, με την ίδια να αποκαλύπει μία από τις αλλαγές που θα δούμε φέτος. Αυτή αφορά την αρχισυνταξία, την οποία αναλαμβάνει ο Μιχάλης Πλεμμένος.