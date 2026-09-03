MG Motor: Τα μοντέλα που παρουσιάζει στο Athens Flying Week 2026

Οχήματα της MG θα αναλάβουν τις μετακινήσεις και αεροπορικών πληρωμάτων

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Αυτοκινητο
MG Motor: Τα μοντέλα που παρουσιάζει στο Athens Flying Week 2026
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Η MG Motor δίνει δυναμικό “παρών” στο Athens Flying Week 2026, συμμετέχοντας ως Επίσημος Αυτοκινητικός Χορηγός του μεγαλύτερου αεροπορικού θεάματος της Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας.Για ένα διήμερο γεμάτο αδρεναλίνη, τεχνολογία και κορυφαίες επιδόσεις, η MG φέρνει στο επίκεντρο της δράσης μια γκάμα μοντέλων που έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού και καλεί τους χιλιάδες επισκέπτες της διοργάνωσης να τη γνωρίσουν από κοντά.

MG Motor: Τα μοντέλα που παρουσιάζει στο Athens Flying Week 2026

Στον ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο της MG, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά μοντέλα που συνδυάζουν προηγμένη τεχνολογία, κορυφαίο εξοπλισμό και εξαιρετική σχέση αξίας:

MG Motor: Τα μοντέλα που παρουσιάζει στο Athens Flying Week 2026

· MG3 Hybrid+, το νέο υβριδικό μοντέλο που αλλάζει τα δεδομένα στην κατηγορία του

MG Motor: Τα μοντέλα που παρουσιάζει στο Athens Flying Week 2026

· MG ZS MAX Hybrid+, το σύγχρονο SUV που προσφέρει περισσότερα σε κάθε διαδρομή.

MG Motor: Τα μοντέλα που παρουσιάζει στο Athens Flying Week 2026

· MG HS Hybrid+, το εντυπωσιακό SUV που συνδυάζει άνεση, ποιότητα και premium αίσθηση.

MG Motor: Τα μοντέλα που παρουσιάζει στο Athens Flying Week 2026

· MG Cyberster, το αμιγώς ηλεκτρικό roadster που κλέβει τις εντυπώσεις με τις εμβληματικές πόρτες τύπου “scissor”, τον φουτουριστικό σχεδιασμό και τις εκρηκτικές επιδόσεις του

Ως μέρος της συνεργασίας, καικαι στελεχών της διοργάνωσης, ενώ μοντέλα της μάρκας θα χρησιμοποιηθούν και ως follow-me cars εντός της αεροπορικής βάσης, συμμετέχοντας ενεργά στην υποστήριξη ενός από τα σημαντικότερα αεροπορικά γεγονότα της Ευρώπης.

 

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ATHENS FLYING WEEK 2026
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