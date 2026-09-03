Η MG Motor δίνει δυναμικό “παρών” στο Athens Flying Week 2026, συμμετέχοντας ως Επίσημος Αυτοκινητικός Χορηγός του μεγαλύτερου αεροπορικού θεάματος της Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας.Για ένα διήμερο γεμάτο αδρεναλίνη, τεχνολογία και κορυφαίες επιδόσεις, η MG φέρνει στο επίκεντρο της δράσης μια γκάμα μοντέλων που έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού και καλεί τους χιλιάδες επισκέπτες της διοργάνωσης να τη γνωρίσουν από κοντά.

Στον ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο της MG, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά μοντέλα που συνδυάζουν προηγμένη τεχνολογία, κορυφαίο εξοπλισμό και εξαιρετική σχέση αξίας:

· MG3 Hybrid+, το νέο υβριδικό μοντέλο που αλλάζει τα δεδομένα στην κατηγορία του

· MG ZS MAX Hybrid+, το σύγχρονο SUV που προσφέρει περισσότερα σε κάθε διαδρομή.

· MG HS Hybrid+, το εντυπωσιακό SUV που συνδυάζει άνεση, ποιότητα και premium αίσθηση.

· MG Cyberster, το αμιγώς ηλεκτρικό roadster που κλέβει τις εντυπώσεις με τις εμβληματικές πόρτες τύπου “scissor”, τον φουτουριστικό σχεδιασμό και τις εκρηκτικές επιδόσεις του

Ως μέρος της συνεργασίας, καικαι στελεχών της διοργάνωσης, ενώ μοντέλα της μάρκας θα χρησιμοποιηθούν και ως follow-me cars εντός της αεροπορικής βάσης, συμμετέχοντας ενεργά στην υποστήριξη ενός από τα σημαντικότερα αεροπορικά γεγονότα της Ευρώπης.