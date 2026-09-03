Δείτε μία παλαιότερη συνέντευξη της ηθοποιού στο MEGA

Πώς όταν ήταν σε ηλικία 19 ετών έκανε μία συμβολική γαμήλια τελετή με τον τότε εφηβικό της έρωτα, τον Πάνο, αποκάλυψε η Μαρία Σολωμού μέσα από ένα φωτογραφικό άλμπουμ που δημοσίευσε στο Instagram της.

Όπως καταλαβαίνεται δεν πρόκειται για πραγματικό γάμο αλλά για δύο ερωτευμένους έφηβους που αντάλλαξαν όρκους, έβγαλαν φωτογραφίες και έκοψαν «γαμήλια τούρτα».

Το «μυστήριο» έγινε στη Σαντορίνη με τη Μαρία να επισημαίνει στις λεζάντες των φωτογραφιών πως για εκείνους ήταν κάτι αληθινό.

Ο Πάνος, συνεχίζει να βρίσκεται στη ζωή της όμως πλέον σαν φίλους καθώς όπως επεσήμανε η ηθοποιός «κάποιοι άνθρωποι αξίζει να μένουν στη ζωή μας».

H Mαρία Σολωμού δημοσίευσε και τωρινές φωτογραφίες της με τον Πάνο που πλέον παραμένουν δύο καλοί φίλοι.



