Μαρία Σολωμού: Ο «γάμος» στα 19 με τον Πάνο και η τούρτα

Η ηθοποιός θυμήθηκε τον εφηβικό της έρωτα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Σολωμού αποκάλυψε ότι στα 19 της έκανε συμβολική γαμήλια τελετή με τον έφηβο έρωτά της, Πάνο.
  • Η τελετή πραγματοποιήθηκε στη Σαντορίνη και περιλάμβανε όρκους και κοπή τούρτας.
  • Η ηθοποιός τόνισε ότι για εκείνους ήταν κάτι αληθινό, αν και δεν ήταν πραγματικός γάμος.
  • Ο Πάνος παραμένει στη ζωή της ως φίλος, με τη Σολωμού να δηλώνει ότι κάποιοι άνθρωποι αξίζει να μένουν κοντά μας.
  • Δημοσίευσε επίσης τωρινές φωτογραφίες τους, επιβεβαιώνοντας τη φιλία τους.

Πώς όταν ήταν σε ηλικία 19 ετών έκανε μία συμβολική γαμήλια τελετή με τον τότε εφηβικό της έρωτα, τον Πάνο, αποκάλυψε η Μαρία Σολωμού μέσα από ένα φωτογραφικό άλμπουμ που δημοσίευσε στο Instagram της.

Σολωμού: Διαβάζει ερωτικά ραβασάκια που της έστελνε ο Μάριος Αθανασίου

 

 

Όπως καταλαβαίνεται δεν πρόκειται για πραγματικό γάμο αλλά για δύο ερωτευμένους έφηβους που αντάλλαξαν όρκους, έβγαλαν φωτογραφίες και έκοψαν «γαμήλια τούρτα».

Μαρία Σολωμού: Ο «γάμος» στα 19 με τον Πάνο και η τούρτα

Το «μυστήριο» έγινε στη Σαντορίνη με τη Μαρία να επισημαίνει στις λεζάντες των φωτογραφιών πως για εκείνους ήταν κάτι αληθινό.

Μαρία Σολωμού: Ο «γάμος» στα 19 με τον Πάνο και η τούρτα

Ο Πάνος, συνεχίζει να βρίσκεται στη ζωή της όμως πλέον σαν φίλους καθώς όπως επεσήμανε η ηθοποιός «κάποιοι άνθρωποι αξίζει να μένουν στη ζωή μας».

H Mαρία Σολωμού δημοσίευσε και τωρινές φωτογραφίες της με τον Πάνο που πλέον παραμένουν δύο καλοί φίλοι. 

Μαρία Σολωμού: Ο «γάμος» στα 19 με τον Πάνο και η τούρτα
 

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