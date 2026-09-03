Διάβημα της Αθήνας για τα «εθνικά» θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας

Τι απαντά στις τουρκικές ανακοινώσεις

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα / Bίντεο Ερτ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα διαμαρτύρεται επίσημα στην Τουρκία για την ανακήρυξη δύο «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων.
  • Η ελληνική κυβέρνηση απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως ανυπόστατους και χωρίς νομική βάση.
  • Η κυριαρχία στο Αιγαίο έχει καθοριστεί από διεθνή συμβατικά κείμενα.
  • Η Ελλάδα θεωρεί άκυρη την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων που εκτείνονται σε ελληνική υφαλοκρηπίδα.
  • Η Ελλάδα θα συνεχίσει να προβάλλει τις μονομερείς τουρκικές ενέργειες στους διεθνείς εταίρους της.

Κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών, η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, όσο και για τις Προεδρικές Αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων.

Το «παραμύθι» της Τουρκίας για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών

Κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, τουρκικό ΥΠΕΞ ενεχείρισε Ρηματικές Διακοινώσεις, στις οποίες επαναλαμβάνονται οι ήδη δημοσίως διατυπωμένοι ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί.

Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα.

Η Ελλάδα απορρίπτει, επίσης, ως άκυρη και στερούμενη έννομη ισχύος την ανακήρυξη «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται σε περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναδεικνύει ενώπιον των ευρωπαίων και διεθνών εταίρων της κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και θίγει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

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