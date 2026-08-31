Πασχάλης & Αχιλλέας Τσαρούχας: Mπαμπάς και γιος στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου

Παρακολούθησαν την παράσταση Ίων του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Θ. Μοσχόπουλου

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Celebrities & Gossip Νεα
Πασχάλης Τσαρούχας: Απόσπασμα από τη συνέντευξή του στην εκπομπή Buongiorno

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πασχάλης Τσαρούχας και ο γιος του, Αχιλλέας, παρακολούθησαν την παράσταση «Ίων» στην Επίδαυρο.
  • Ο Αχιλλέας είναι γιος του Πασχάλη και της Θεοφανίας Παπαθωμά, γεννημένος τον Ιούνιο του 2006.
  • Οι γονείς του παντρεύτηκαν το 2006 και χώρισαν το 2013.
  • Ο Αχιλλέας έχει δύο αδελφές από τον γάμο της μητέρας του με τον Γρηγόρη Πετράκο.
  • Ο Πασχάλης Τσαρούχας θα πρωταγωνιστήσει φέτος στη σειρά «Μπλε Ώρες» στον ΣΚΑΪ.

Την κοινή έξοδο του Πασχάλη Τσαρούχα με τον 20χρονο γιο του, Αχιλλέα, κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός. Μπαμπάς και γιος βρέθηκαν στην Επίδαυρο και παρακολούθησαν την παράσταση «Ίων» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου. 

Ο Πασχάλης Τσαρούχας με τον γιο του, Αχιλλέα/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ο Πασχάλης Τσαρούχας με τον γιο του, Αχιλλέα/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ο Αχιλλέας είναι το παιδί που απέκτησε ο ηθοποιός με τη Θεοφανία Παπαθωμά. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί το 2006 και χώρισε το 2013. Ο γιος τους γεννήθηκε τον Ιούνιου του 2006.

Θεοφανία Παπαθωμά- Πασχάλης Τσαρούχας με τον γιο τους, Αχιλλέα, τον Δεκέμβριο του 2025/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Θεοφανία Παπαθωμά- Πασχάλης Τσαρούχας με τον γιο τους, Αχιλλέα, τον Δεκέμβριο του 2025/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Τον Δεκέμβριο του 2025, το πρώην ζευγάρι είχε συναντηθεί τυχαία σε θεατρική πρεμιέρα, όπου είχε φωτογραφηθεί μαζί με τον γιο του. 

Ο Αχιλλέας  έχει άλλες δύο αδελφές από τον γάμο της μητέρας του με τον Γρηγόρη Πετράκο.

Μετά τον ρόλο του στη «Γη της Ελιάς», ο Πασχάλης Τσαρούχας θα πρωταγωνιστεί φέτος στη σειρά «Μπλε Ώρες» στον ΣΚΑΪ.

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