Πασχάλης Τσαρούχας: Απόσπασμα από τη συνέντευξή του στην εκπομπή Buongiorno

Την κοινή έξοδο του Πασχάλη Τσαρούχα με τον 20χρονο γιο του, Αχιλλέα, κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός. Μπαμπάς και γιος βρέθηκαν στην Επίδαυρο και παρακολούθησαν την παράσταση «Ίων» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου.

Ο Πασχάλης Τσαρούχας με τον γιο του, Αχιλλέα/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ο Αχιλλέας είναι το παιδί που απέκτησε ο ηθοποιός με τη Θεοφανία Παπαθωμά. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί το 2006 και χώρισε το 2013. Ο γιος τους γεννήθηκε τον Ιούνιου του 2006.

Θεοφανία Παπαθωμά- Πασχάλης Τσαρούχας με τον γιο τους, Αχιλλέα, τον Δεκέμβριο του 2025/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Τον Δεκέμβριο του 2025, το πρώην ζευγάρι είχε συναντηθεί τυχαία σε θεατρική πρεμιέρα, όπου είχε φωτογραφηθεί μαζί με τον γιο του.

Ο Αχιλλέας έχει άλλες δύο αδελφές από τον γάμο της μητέρας του με τον Γρηγόρη Πετράκο.

Μετά τον ρόλο του στη «Γη της Ελιάς», ο Πασχάλης Τσαρούχας θα πρωταγωνιστεί φέτος στη σειρά «Μπλε Ώρες» στον ΣΚΑΪ.