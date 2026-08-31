Επιστροφή στην πόλη: 4 looks που θυμίζουν καλοκαίρι

Η επιστροφή στην πόλη μετά την περίοδο των διακοπών δεν είναι και τόσο ευχάριστη υπόθεση. Όπως δεν είναι εύκολη και η μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο σε ό, τι έχει να κάνει με το τι ρούχα θα επιλέξεις να φορέσεις στην καθημερινότητά σου.

Αν όμως θέλεις να διατηρήσεις τη «γεύση» της ξεγνοιασιάς και των διακοπών για περισσότερο καιρό, μπορείς να δημιουργήσεις looks τα οποία θυμίζουν πολύ την εποχή του καλοκαιριού, είναι πολύ σικ και θα σε βολέψουν όλες τις ώρες της ημέρας.

Εμείς σου προτείνουμε τρεις εκδοχές styling, όπως το είδαμε σε διάσημες γυναίκες του εξωτερικού και στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram.

Μακριά παντελόνα με κοντομάνικο top και λεπτή ζώνη στη μέση

Παντελόνι τύπου flared με πιέτες, γιλέκο και λεπτή ζώνη στη μέση

Co – ord set με έντονο μοτίβο και crop top

Πηγή άρθρου: allyou.gr