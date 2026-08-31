Επιστροφή στην πόλη: 4 looks που θυμίζουν καλοκαίρι

Επιστροφή στην πόλη: δείτε 3 looks που μας θυμίζουν το φετινό καλοκαίρι

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Πηγή: Φωτογραφίες pexels
Το καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του, αλλά τα καλοκαιρινά looks κυριαρχούν

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Η επιστροφή στην πόλη μετά την περίοδο των διακοπών δεν είναι και τόσο ευχάριστη υπόθεση. Όπως δεν είναι εύκολη και η μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο σε ό, τι έχει να κάνει με το τι ρούχα θα επιλέξεις να φορέσεις στην καθημερινότητά σου.

Επιστροφή στην πόλη: δείτε 3 looks που μας θυμίζουν το φετινό καλοκαίρι

Αν όμως θέλεις να διατηρήσεις τη «γεύση» της ξεγνοιασιάς και των διακοπών για περισσότερο καιρό, μπορείς να δημιουργήσεις looks τα οποία θυμίζουν πολύ την εποχή του καλοκαιριού, είναι πολύ σικ και θα σε βολέψουν όλες τις ώρες της ημέρας.

Back to black: η διαχρονική αξία του μαύρου στην καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα

Εμείς σου προτείνουμε τρεις εκδοχές styling, όπως το είδαμε σε διάσημες γυναίκες του εξωτερικού και στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram.

Μακριά παντελόνα με κοντομάνικο top και λεπτή ζώνη στη μέση

 

Παντελόνι τύπου flared με πιέτες, γιλέκο και λεπτή ζώνη στη μέση

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rosie HW (@rosiehw)

 

Co – ord set με έντονο μοτίβο και crop top

Πηγή άρθρου: allyou.gr

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