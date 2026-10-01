Νέα στοιχεία και σημαντικές διευκρινίσεις για το πολυσυζητημένο live με τον Ανδρέα Θεοδωρόπουλο έδωσε η Κατερίνα Καληφώνη, μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος καφέ με τη Ζήνα». Η ίδια περιέγραψε λεπτό προς λεπτό τι συνέβη όταν τον έβγαλε ζωντανά στο live της, αλλά και όσα άκουσε από το ανοιχτό μικρόφωνό του. Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως όλα όσα ακούστηκαν δεν ήταν αποτέλεσμα AI.

Όπως εξήγησε, δεν περίμενε αυτό που θα ακολουθούσε, καθώς ο Θεοδωρόπουλος είχε ζητήσει να εμφανιστεί στο live. «Σε καμία περίπτωση δεν ήταν ΑΙ. Τον ανεβάζω, τον ανεβάζω στο παράθυρο να βγει στον αέρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν το έκανα. Είχε το μικρόφωνο του ανοιχτό εκείνη τη στιγμή». Η συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια, την αιφνιδίασε πλήρως: «Ξυλοκοπούσε έναν άνθρωπο. Όλοι καταλάβαμε. Χτυπούσε μάλλον και έβριζε έναν άνθρωπο». Η Καληφώνη ανέφερε ότι εκείνη τη στιγμή έπρεπε ταυτόχρονα να διαχειριστεί το chat, την κατάσταση στον αέρα αλλά και τον προσωπικό της πανικό. «Είχα να διαχειριστώ και το chat. Είχα να διαχειριστώ και έναν Θεοδωρόπουλο σε έξαλλη κατάσταση. Είχα να διαχειριστώ τον δικό μου πανικό εκείνη τη στιγμή, γιατί είχα μείνει ενεός και έλεγα τι γίνεται τώρα».

Αρχικά, όπως είπε, θεώρησε ότι ενδεχομένως επρόκειτο για ένα από τα γνωστά σκετς που κάνει ο Θεοδωρόπουλος στο TikTok. Ωστόσο, στη συνέχεια, όπως υποστήριξε, αντιλήφθηκε ότι η κατάσταση ήταν διαφορετική. «Από κάποιο σημείο και μετά όμως, όταν άκουσα έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη και να κάνει μμμμμμ, όχι και να μιλάει με κάποιο τρόπο. Δε θέλω να χρησιμοποιήσω άσχημες λέξεις. Δεν είμαστε περιορισμένων ευθυνών».

Η Κατερίνα Καληφώνη ξεκαθάρισε, επίσης, ότι το υλικό που κυκλοφόρησε στα social media ήταν αποσπασματικό και όχι ολόκληρη η ροή του live. «Αυτά που είδατε είναι αποσπασματικά πλάνα. Ε, λοιπόν δεν είναι όλη η ροή του κανονικού live, δεν είναι από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Είναι αποσπασματικά όλα».

Καληφώνη: Πραγματογνώμονας της ζήτησε ολόκληρο το live

Σε ερώτηση για το αν παρέδωσε το υλικό στις αρχές, διευκρίνισε: «Εγώ δεν έδωσα στην αστυνομία τίποτα. Εγώ δεν κλήθηκα από την αστυνομία να δώσω κάτι». Ανέφερε, ωστόσο, ότι την προσέγγισε πραγματογνώμονας σχετικά με το υλικό και έδωσε σε εκείνον ολόκληρο το live.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο πρόσωπο που ακουγόταν στο επίμαχο βίντεο. Η ίδια απέρριψε την εκδοχή ότι επρόκειτο για παιδί του Θεοδωρόπουλου, λέγοντας: «Είμαι 100% σίγουρη ότι δεν ήταν το παιδί του γιατί η φωνή που ακούγεται στο ηχητικό αν το ακούσετε την ώρα που ο κύριος Θεοδωρόπουλος επιτίθεται σε αυτόν τον άνθρωπο, δεν είναι παιδί 11χρονο. Είναι ενός ανθρώπου που χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρησης, είναι φωνή συνεργάτη του όπως άκουσα απ' τον κ. Κουσουλό και την κ. Καλύβα».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη δική της αντιπαράθεση με τον Θεοδωρόπουλο, υπογραμμίζοντας ότι έχουν υπάρξει σοβαρές δικαστικές διαφορές μεταξύ τους.

Τέλος, η Κατερίνα Καληφώνη εξήγησε και πώς ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος εμφανίστηκε τελικά με εικόνα στη ζωντανή μετάδοση. Όπως υποστήριξε, οι χρήστες που παρακολουθούσαν το live ζητούσαν επίμονα μέσα από τα σχόλια να ανοίξει την κάμερά του, με αποτέλεσμα τελικά να το κάνει.