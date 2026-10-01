Μεταναστευτικό: Η Ελλάδα επιδιώκει ουσιαστική ισχύ για το εργαλείο της ΕΕ

Οι δηλώσεις του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη

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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: eurokinissi

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ συζητούν το νέο "Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης" για μαζικές αφίξεις μεταναστών.
  • Η Ελλάδα ζητά την προσωρινή αναστολή διαδικασιών ασύλου σε έκτακτες καταστάσεις, όπως στη Θέουτα.
  • Ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης τονίζει την ανάγκη για έκτακτα μέτρα και αυξημένη επιτήρηση συνόρων.
  • Στοιχεία Eurostat δείχνουν μείωση εντολών αναχώρησης πολιτών εκτός ΕΕ και αύξηση επιστροφών.
  • Η Ελλάδα έχει 3.905 εντολές αναχώρησης, με πτωτική τάση τα τελευταία χρόνια.

Οι υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σήμερα στο Λουξεμβούργο για να συζητήσουν τις θέσεις τους σχετικά με το «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης» που πρότεινε η Επιτροπή.

Πρόκειται για ένα νέο εργαλείο, το οποίο παρουσιάστηκε τον περασμένο μήνα με στόχο να βοηθήσει τα κράτη να αντιμετωπίσουν τις αιφνίδιες μαζικές αφίξεις μεταναστών.

Μεταναστευτικό: Το σχέδιο της Ελλάδας για return hubs εκτός Ευρώπης

Η συζήτηση διεξάγεται τη στιγμή που οι υπουργοί καλούνται να διαχειριστούν την κατάσταση στη Θέουτα, καθώς και την ευρύτερη πίεση που ασκείται στον χώρο Σένγκεν.

Αναμένεται, επίσης, ότι η Ισπανία θα προβεί σε ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση στον ισπανικό θύλακα. Την περασμένη εβδομάδα, οι ισπανικές αρχές εκτιμούσαν ότι 3.000 έως 3.500 μετανάστες παρέμεναν στους δρόμους της Θέουτα.

«Το σύμφωνο μετανάστευσης και ο κανονισμός των επιστροφών δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα. Οι ροές στην Ευρώπη μειώνονται και αυξάνονται οι επιστροφές», δήλωσε ο Θάνος Πλεύρης για τη μετανάστευση / Φωτογραφία: Eurokinissi

«Το σύμφωνο μετανάστευσης και ο κανονισμός των επιστροφών δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα. Οι ροές στην Ευρώπη μειώνονται και αυξάνονται οι επιστροφές», δήλωσε ο Θάνος Πλεύρης για τη μετανάστευση / Φωτογραφία: Eurokinissi

Η Ελλάδα επιθυμεί η πρόταση να είναι πιο δραστική. Η Αθήνα πιέζει ώστε το νέο εργαλείο έκτακτης ανάγκης της ΕΕ να επιτρέπει την προσωρινή αναστολή των διαδικασιών ασύλου σε καταστάσεις όπως αυτή της Θέουτα, καθώς και ως απάντηση σε υβριδικές απειλές. Οι ηγέτες θα συζητήσουν το μεταναστευτικό ζήτημα στη Σύνοδο Κορυφής εντός του τρέχοντος μηνός.

Οι δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη

Σε δηλώσεις του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, τόνισε ότι: «Το σύμφωνο μετανάστευσης και ο κανονισμός των επιστροφών δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα. Οι ροές στην Ευρώπη μειώνονται και αυξάνονται οι επιστροφές. Σε έκτακτες, όμως, συνθήκες, όπως έζησε η Ελλάδα στον Έβρο και ζει η Ισπανία στη Θέουτα, δεν αρκούν αυτά τα μέσα. Χρειάζονται έκτακτα μέσα. Σήμερα, θα παρουσιάσω την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που έγινε και αποδεχτή από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για τον έκτακτο μηχανισμό στήριξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να έχουμε αυξημένη επιτήρηση των συνόρων και αναστολή ασύλου. Η Ευρώπη πρέπει να προστατευτεί».

Eurostat: Το 87% των Ελλήνων δυσκολεύεται να βγάλει τον μήνα

Στοιχεία Eurostat 

Το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι χώρες της ΕΕ εξέδωσαν εντολές αναχώρησης σε 110.335 πολίτες εκτός ΕΕ και 36.825 άτομα επέστρεψαν σε τρίτες χώρες κατόπιν εντολής. 

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ο αριθμός των πολιτών εκτός ΕΕ που διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα μειώθηκε κατά 12,0%, ενώ ο αριθμός των ατόμων που επέστρεψαν σε τρίτες χώρες αυξήθηκε κατά 9,7%.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ο αριθμός των πολιτών εκτός ΕΕ που έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα μειώθηκε κατά 3,9%, ενώ ο αριθμός των ατόμων που επέστρεψαν σε τρίτες χώρες αυξήθηκε κατά 5,9%.

Μεταναστευτικό: Η Ελλάδα επιδιώκει ουσιαστική ισχύ για το εργαλείο της ΕΕ

Μεταξύ των πολιτών εκτός ΕΕ που διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν χώρα της ΕΕ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι περισσότεροι ήταν πολίτες της Αλγερίας (10.390), του Μαρόκου (6.200) και της Συρίας (5.180). Όσον αφορά όσους επέστρεψαν σε τρίτες χώρες, οι περισσότεροι ήταν πολίτες της Τουρκίας (3.765), της Συρίας (2.770) και της Γεωργίας (2.140). 

Ο μεγαλύτερος αριθμός πολιτών εκτός ΕΕ στους οποίους δόθηκε εντολή να εγκαταλείψουν την ΕΕ καταγράφηκε στη Γαλλία (32.420), την Πορτογαλία (11.190) και τη Γερμανία (8.160). Η Γερμανία (8.400), η Γαλλία (3.825) και η Πολωνία (3.005) κατέγραψαν τον υψηλότερο αριθμό ατόμων που επέστρεψαν σε τρίτες χώρες.

Η Ελλάδα είχε 3.905 εντολές αναχώρησης, με φθίνουσα πορεία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Μεταναστευτικό: Η Ελλάδα επιδιώκει ουσιαστική ισχύ για το εργαλείο της ΕΕ

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ΘΑΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
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