Η Μαρία Γρατσία επιβεβαίωσε σε τηλεοπτική της εμφάνιση ότι στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη υπάρχει «εξοπλισμός βιοσυντονισμού» και «μηχάνημα βιοανάδρασης».

Η δικηγόρος και στενή συνεργάτιδα της προέδρου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» μίλησε στον ΑΝΤ1 για το θέμα που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις τις τελευταίες ημέρες. «Το μηχάνημα πληροί όλες τις προϋποθέσεις, η κυρία Καρυστιανού έχει εξοπλισμό βιοσυντονισμού που έχουν εκατοντάδες ιατρεία ανά την επικράτεια» είπε η κυρία Γρατσία. Επικαλούμενη, μάλιστα, «έρευνα που κάναμε και σε επίπεδο ΕΕ, είναι ένα μηχάνημα που μπορεί κάποιος να έχει και για ιδιωτική χρήση».

Παράλληλα, η Μαρία Γρατσία ανέφερε πως πρόκειται για στόχευση από τον Άδωνι Γεωργιάδη, που επικαλέστηκε στοιχεία του νέου εργαλείου Medwatch. «Θα ανέμενα από τα ΜΜΕ να αναζητήσουν τη λίστα όλων των κλινικών που έπιασε το medwatch, γιατί εδώ υπάρχει μια πολιτική στόχευση. Υπάρχουν και νομικές συνέπειες για αυτά, δεν είναι δυνατόν να απομονώνεις ένα ιατρείο», τόνισε και πρόσθεσε «Δε μας ενοχλεί ο έλεγχος, ίσα ίσα λέμε το αντίθετο ότι είναι καλοδεχούμενος γιατί θέση της κυρίας Καρυστιανού είναι ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι και να υπάρχουν διώξεις και απόδοση δικαιοσύνης για όλους. Το όλους περιλαμβάνει τους πάντες και τους πολιτικούς και την άρση του ακαταδίωκτου».

Γρατσία για Παγώνη: «Έκανε τοποθετήσεις που εκφεύγουν της αρμοδιότητας τη»

Παράλληλα, η Μαρία Γρατσία έδωσε την απάντησή της και στη Ματίνα Παγώνη. «Δε συντρέχει καμία παρανομία, δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος που να ξέρει ο οποιοσδήποτε αν υπάρχει μηχάνημα βιοανάδρασης. Η κυρία Παγώνη δεν έχει κανέναν έλεγχο. Έκανε τοποθετήσεις που εκφεύγουν της αρμοδιότητας της από τη τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτοψία».

«Η κυρία Καρυστιανού μετά από πάρα πολλά χρόνια έχει πελατεία απολύτως ικανοποιημένη γιατί έχω τύχει να ακούσω ακόμα και στον δρόμο ανθρώπους να εκφράζουν ευχαριστίες για την επάρκεια και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Όταν μια επαγγελματίας έχει δώσει διαπιστευτήρια, έχει ικανοποιημένο πελατολόγιο, δεν έχει απασχολήσει φορέα ή το πειθαρχικό. Το να απομονώνεται εξοπλισμός βιοσυντονισμού που οφείλουμε όλοι να ξέρουμε, πρώτα διασύρουμε και μετά κάνουμε ελέγχους» κατέληξε η Μαρία Γρατσία.