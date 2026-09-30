Γκουίνεθ Πάλτροου: Οι ρομαντικές φωτογραφίες για την επέτειο γάμου της

H ηθοποιός και ο Μπραντ Φάλτσακ έκλεισαν οκτώ χρόνια γάμου

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Επιμέλεια STAR.GR
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Τι είχε πει η Γκουίνεθ Πάλτροου για τη διάλυση του αρραβώνα της με τον Brad Pitt. Το πρώην ζευγάρι ήταν μαζί το 1996.

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Ιδιαιτέρα μέρα ήταν η χθεσινή για την Γκουίνεθ Πάλτροου καθώς με τον σύζυγό της Μπραντ Φάλτσακ, έκλεισαν οκτώ χρόνια κοινής ζωής. Η ηθοποιός είπε να ευχηθεί και διαδικτυακά στον καλό της δημοσιεύοντας στα social media φωτογραφίες από την κοινή τους ζωή.

Γκουίνεθ Πάλτροου η ξενοδόχος - Νοικιάζει τον ξενώνα της βίλας της!

 

 

Η ίδια προτίμησε από το να γράψει λόγια να τον ταξιδέψει μέσα από αναμνήσεις της κοινής τους ζωής.

Γκουίνεθ Πάλτροου: Οι ρομαντικές φωτογραφίες για την επέτειο γάμου της

Στην πρώτη, το ζευγάρι περπατάει χέρι-χέρι σε ένα μονοπάτι και στη δεύτερη οι δυο τους προχωρούν σε έναν καταπράσινο κήπο δείχνοντας πολύ ευδιάθετη.

Γκουίνεθ Πάλτροου: Οι ρομαντικές φωτογραφίες για την επέτειο γάμου της

Η ηθοποιός θυμήθηκε και άλλη μία ρομαντική τους στιγμή. Τότε που έκαναν βόλτα στην παραλία αγκαλιασμένοι με τον σύζυγό της να της φιλάει τρυφερά το κεφάλι. 

Γκουίνεθ Πάλτροου: Οι ρομαντικές φωτογραφίες για την επέτειο γάμου της

H χολιγουντιανή ηθοποιός και ο Αμερικανός παραγωγός,  σεναριογράφος και συνδημιουργός σειρών όπως το Glee και το American Horror Story, γνωρίστηκαν το 2010, όταν η Πάλτροου έκανε μια guest εμφάνιση στη δημοφιλή σειρά Glee.

Τότε, ήταν και οι δύο παντρευμένοι. Ο Αμερικανός παραγωγός ήταν με την παραγωγό Σουζάν Μπουκίνικ και η Γκουίνεθ Πάλτροου με τον Κρις Μάρτιν με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο παιδιά,  την Απλ Μάρτιν που σήμερα είναι 22 ετών και τον Μόουζες Μάρτιν που είναι 20. 

Η σχέση του ζευγαριού τότε ήταν καθαρά επαγγελματική και έκαναν σχέση το 2014 αφού και οι δύο πήραν διαζύγια από τους γάμους τους.

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