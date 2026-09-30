Τι είχε πει η Γκουίνεθ Πάλτροου για τη διάλυση του αρραβώνα της με τον Brad Pitt. Το πρώην ζευγάρι ήταν μαζί το 1996.

Ιδιαιτέρα μέρα ήταν η χθεσινή για την Γκουίνεθ Πάλτροου καθώς με τον σύζυγό της Μπραντ Φάλτσακ, έκλεισαν οκτώ χρόνια κοινής ζωής. Η ηθοποιός είπε να ευχηθεί και διαδικτυακά στον καλό της δημοσιεύοντας στα social media φωτογραφίες από την κοινή τους ζωή.

Η ίδια προτίμησε από το να γράψει λόγια να τον ταξιδέψει μέσα από αναμνήσεις της κοινής τους ζωής.

Στην πρώτη, το ζευγάρι περπατάει χέρι-χέρι σε ένα μονοπάτι και στη δεύτερη οι δυο τους προχωρούν σε έναν καταπράσινο κήπο δείχνοντας πολύ ευδιάθετη.

Η ηθοποιός θυμήθηκε και άλλη μία ρομαντική τους στιγμή. Τότε που έκαναν βόλτα στην παραλία αγκαλιασμένοι με τον σύζυγό της να της φιλάει τρυφερά το κεφάλι.

H χολιγουντιανή ηθοποιός και ο Αμερικανός παραγωγός, σεναριογράφος και συνδημιουργός σειρών όπως το Glee και το American Horror Story, γνωρίστηκαν το 2010, όταν η Πάλτροου έκανε μια guest εμφάνιση στη δημοφιλή σειρά Glee.

Τότε, ήταν και οι δύο παντρευμένοι. Ο Αμερικανός παραγωγός ήταν με την παραγωγό Σουζάν Μπουκίνικ και η Γκουίνεθ Πάλτροου με τον Κρις Μάρτιν με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο παιδιά, την Απλ Μάρτιν που σήμερα είναι 22 ετών και τον Μόουζες Μάρτιν που είναι 20.

Η σχέση του ζευγαριού τότε ήταν καθαρά επαγγελματική και έκαναν σχέση το 2014 αφού και οι δύο πήραν διαζύγια από τους γάμους τους.