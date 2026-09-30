Φουρέιρα: Ταξίδι στο Παρίσι & random φωτογραφίες από τον Σεπτέμβρη της

Οι mirror selfies και το κούρεμα του γιου της, Ερμή

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Eλένη Φουρέιρα: Tα instastories από το ταξίδι στο Παρίσι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Φουρέιρα ταξίδεψε στο Παρίσι και μοιράστηκε στιγμιότυπα στο Instagram.
  • Παραβρέθηκε σε δείπνο του οίκου Jean Paul Gaultier.
  • Δημοσίευσε φωτογραφίες από την καθημερινότητά της και την οικογένειά της τον Σεπτέμβριο.
  • Φόρεσε statement outfit με κόκκινο καπέλο και μαύρο cropped t-shirt.
  • Μοιράστηκε τρυφερές στιγμές με τον γιο της και mirror selfies από την γκαρνταρόμπα της.

Στο Παρίσι ταξίψεψε η Ελένη Φουρέιρα και μοιράστηκε μερικά στιγμιότυπα με τους followers της στο instagram. 

Φουρέιρα: Τoταξίδι της στο Παρίσι/ instagram

Φουρέιρα: Τo ταξίδι της στο Παρίσι/ instagram

Η δημοφιλής τραγουδίστρια πόζαρε με φόντο τον Πύργο του Άιφελ και αποκάλυψε ότι παραβρέθηκε σε δείπνο του οίκου Jean Paul Gaultier.

Φουρέιρα: Τo ταξίδι της στο Παρίσι/ instagram

Φουρέιρα: Τo ταξίδι της στο Παρίσι/ instagram

Φουρέιρα: Τo ταξίδι της στο Παρίσι/ instagram

Φουρέιρα: Τo ταξίδι της στο Παρίσι/ instagram

Μία μέρα νωρίτερα, δημοσίευσε ένα carousel φωτογραφιών με διάφορες στιγμές της από την καθημερινότητά της, την επαγγελματική της ζωή αλλά και την οικογένειά της, κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. 

Σε μια από αυτές,  ποζάρει με ένα statement outfit, φορώντας ένα κόκκινο καπέλο τύπου pillbox, μαύρο cropped t-shirt με γραφικά και μια ιδιαίτερη φούστα με φιόγκους και κόκκινη καρδιά.  

Φουρέιρα: Ταξίδι στο Παρίσι & random φωτογραφίες από τον Σεπτέμβρη της

Σε άλλη, ποζάρει σε μια mirror selfie, φορώντας ένα μαύρο κορσέ-μαγιό/bodysuit και μαύρο σορτσάκι, κρατώντας το κινητό της με μια έντονη πορτοκαλί θήκη.  

Φουρέιρα: Ταξίδι στο Παρίσι & random φωτογραφίες από τον Σεπτέμβρη της

Μια τρυφερή στιγμή με τον γιο της, να φορά μια παιδική κάπα κουρείου, τη στιγμή που επιμελούταν το κούρεμά του. 

Φουρέιρα: Ταξίδι στο Παρίσι & random φωτογραφίες από τον Σεπτέμβρη της

Μια ακόμη mirror selfie μέσα από την γκαρνταρόμπα της, φορώντας ένα ανοιχτό σιέλ εφαρμοστό σύνολο, αποτελούμενο από top και maxi φούστα.

Φουρέιρα: Ταξίδι στο Παρίσι & random φωτογραφίες από τον Σεπτέμβρη της

Τέλος, έχει δημοσιεύσει κι ένα ταξιδιωτικό έγγραφο, που μοιάζει με ανεπίσημη κάρτα επιβίβασης. με τη φωτογραφία της και το όνομά της.

Φουρέιρα: Ταξίδι στο Παρίσι & random φωτογραφίες από τον Σεπτέμβρη της

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