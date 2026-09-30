Στο Παρίσι ταξίψεψε η Ελένη Φουρέιρα και μοιράστηκε μερικά στιγμιότυπα με τους followers της στο instagram.

Φουρέιρα: Τo ταξίδι της στο Παρίσι/ instagram

Η δημοφιλής τραγουδίστρια πόζαρε με φόντο τον Πύργο του Άιφελ και αποκάλυψε ότι παραβρέθηκε σε δείπνο του οίκου Jean Paul Gaultier.

Φουρέιρα: Τo ταξίδι της στο Παρίσι/ instagram

Φουρέιρα: Τo ταξίδι της στο Παρίσι/ instagram

Μία μέρα νωρίτερα, δημοσίευσε ένα carousel φωτογραφιών με διάφορες στιγμές της από την καθημερινότητά της, την επαγγελματική της ζωή αλλά και την οικογένειά της, κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου.

Σε μια από αυτές, ποζάρει με ένα statement outfit, φορώντας ένα κόκκινο καπέλο τύπου pillbox, μαύρο cropped t-shirt με γραφικά και μια ιδιαίτερη φούστα με φιόγκους και κόκκινη καρδιά.

Σε άλλη, ποζάρει σε μια mirror selfie, φορώντας ένα μαύρο κορσέ-μαγιό/bodysuit και μαύρο σορτσάκι, κρατώντας το κινητό της με μια έντονη πορτοκαλί θήκη.

Μια τρυφερή στιγμή με τον γιο της, να φορά μια παιδική κάπα κουρείου, τη στιγμή που επιμελούταν το κούρεμά του.

Μια ακόμη mirror selfie μέσα από την γκαρνταρόμπα της, φορώντας ένα ανοιχτό σιέλ εφαρμοστό σύνολο, αποτελούμενο από top και maxi φούστα.

Τέλος, έχει δημοσιεύσει κι ένα ταξιδιωτικό έγγραφο, που μοιάζει με ανεπίσημη κάρτα επιβίβασης. με τη φωτογραφία της και το όνομά της.