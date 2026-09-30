Άνω Λιόσια: «Θόλωσα και τη χτύπησα», παραδέχεται ο πατέρας της μαθήτριας

Η διευθύντρια νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη - Σε εξέλιξη έρευνα

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O πατέρας της 4χρονης μαθήτριας στα Άνω Λιόσια παραδέχθηκε ότι χτύπησε τη διευθυντρια του νηπιαγωγείου - Βίντεο Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πατέρας της 4χρονης μαθήτριας παραδέχθηκε ότι χτύπησε τη διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων λόγω έντονης αντιπαράθεσης.
  • Η διευθύντρια νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά την επίθεση, ενώ έχει καταγγείλει σωματική βία από συγγενείς μαθητών.
  • Δύο έρευνες διεξάγονται: μία για την επίθεση στη διευθύντρια και μία Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού.
  • Δημοσιοποιήθηκε βίντεο που καταγράφει την επίθεση και προηγούμενες φωνές της διευθύντριας προς τα παιδιά.
  • Η μητέρα της 4χρονης έχει συλληφθεί και μήνυση έχει κατατεθεί κατά του πατέρα για σωματική βλάβη.

Τον ξυλοδαρμό της διευθύντριας του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων παραδέχθηκε ο πατέρας 4χρονης μαθήτριας, μετά από την ένταση που δημιουργήθηκε στο σχολείο, από τις φωνές της εκπαιδευτικού στα παιδιά. 

Άνω Λιόσια: Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις & κάταγμα στη μύτη η διευθύντρια

Μιλώντας στο MEGA, ο πατέρας ανέφερε ότι μπήκε στον χώρο του νηπιαγωγείου και χτύπησε την εκπαιδευτικό, υποστηρίζοντας ότι είχε προηγηθεί έντονη αντιπαράθεση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο, όπως ισχυρίζεται, η διευθύντρια απευθυνόταν στα παιδιά.

«Είχα θολώσει τόσο πολύ με τη δασκάλα που μπήκα μέσα και ναι, την χτύπησα, έριξα δύο χαστούκια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι η 4χρονη κόρη του μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα χωρίς να είναι παρούσα η μητέρα της και ότι έδωσε κατάθεση.

«Οι αστυνομικοί πήραν το δικό μου κορίτσι 4 χρονών στο τμήμα χωρίς να είναι η μάνα παρούσα. Της πήραν κατάθεση χωρίς να είναι μπροστά κανένας», είπε.

Άνω Λιόσια: Το βίντεο από την επίθεση στη διευθύντρια

Την ίδια ώρα, σοκ έχει προκαλέσει βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και καταγράφει στιγμές από την επίθεση στη διευθύντρια του νηπιαγωγείου.

Άνω Λιόσια: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό της νηπιαγωγού

Η επίθεση φέρεται να έχει καταγραφεί από το κινητό της ίδιας της εκπαιδευτικού.

Σε αυτό, η διευθύντρια εμφανίζεται στο έδαφος, να προσπαθεί να προστατευθεί, ενώ ένας άνδρας με λευκή μπλούζα φαίνεται να τη χτυπά στο κεφάλι.

Η εκπαιδευτικός ακούγεται να ζητά βοήθεια, ενώ σε άλλο σημείο απαντά στον άνδρα: «Ναι, εσείς χτυπάτε».

Η ίδια έχει καταγγείλει ότι δέχθηκε σωματική επίθεση από συγγενείς μαθητών μέσα στον χώρο του σχολείου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς είχε τραυματιστεί στο πρόσωπο και στο κεφάλι. 

Άνω Λιόσια: Συνελήφθη η μητέρα της μαθήτριας μετά από μήνυση της νηπιαγωγού

Ο αναπληρωτής διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι η κατάσταση της υγείας της είναι σοβαρή.

«Η διευθύντρια νοσηλεύεται όχι με αμυχές αλλά σε σοβαρή κατάσταση και είναι μητέρα ανήλικου που ήταν παρών στον τραυματισμό της κι αυτό δίνει επιπλέον διάσταση», ανέφερε.

Άνω Λιόσια: Το επεισόδιο με τις φωνές της εκπαιδευτικού

Πριν από την επίθεση είχε δημοσιοποιηθεί άλλο βίντεο από το 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, στο οποίο η διευθύντρια ακούγεται να απευθύνεται με ιδιαίτερα έντονο τρόπο σε παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών.

Άνω Λιόσια: Αλλάζει νηπιαγωγείο η διευθύντρια που φώναζε έξαλλη στα παιδιά

Η ένταση ξεκίνησε με αφορμή ζημιές που είχαν σημειωθεί σε αντικείμενο στον χώρο του σχολείου. Στο βίντεο ακούγεται η εκπαιδευτικός να λέει, μεταξύ άλλων, «θα σας κόψω τα χέρια», ενώ σε άλλο σημείο φωνάζει στα παιδιά να μην καταστρέψουν την τραμπάλα που βρίσκεται στο προαύλιο του σχολείου.

Περαστικοί και γονείς εμφανίζονται να παρεμβαίνουν, διαμαρτυρόμενοι για τον τρόπο με τον οποίο η εκπαιδευτικός μιλούσε στα παιδιά. Στο ίδιο βίντεο ακούγεται η διευθύντρια να λέει «θα φωνάζω όσο θέλω».

Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις, ενώ γονείς μαθητών συγκεντρώθηκαν στο σχολείο και διαμαρτυρήθηκαν για τη συμπεριφορά της διευθύντριας.

Άνω Λιόσια: «Σας έφαγα τα χέρια!» -Σάλος με νηπιαγωγό να φωνάζει σε παιδιά

Παράλληλα, σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, υπήρξαν αναφορές για ρατσιστική αντιμετώπιση παιδιών Ρομά.

Άνω Λιόσια: Δύο παράλληλες έρευνες για την υπόθεση

Για την υπόθεση έχουν κινηθεί δύο διαφορετικές διαδικασίες.

Από τη μία πλευρά, διερευνάται η επίθεση σε βάρος της διευθύντριας. Η εκπαιδευτικός υπέβαλε μήνυση, ενώ έχει συλληφθεί η μητέρα της 4χρονης. Μήνυση έχει κατατεθεί και σε βάρος του πατέρα για σωματική βλάβη.

Από την άλλη, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού στο νηπιαγωγείο και η συμπεριφορά της διευθύντριας απέναντι στα παιδιά.

«Έχει δοθεί ήδη οδηγία για Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να δούμε το πριν και το μετά. Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, είναι ενήμερος ο εισαγγελέας Ανηλίκων και φυσικά οι αστυνομικές Αρχές. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της ΕΔΕ και της προκαταρκτικής για να αποφανθούμε», δήλωσε ο Διονύσης Αναστασόπουλος.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ένα αποσπασματικό βίντεο δεν αρκεί από μόνο του για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων και ότι ο καταλογισμός ευθυνών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Παράλληλα, έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες για την κάλυψη του διοικητικού κενού που δημιουργήθηκε στο νηπιαγωγείο, ενώ προβλέπεται η παροχή υποστήριξης στη σχολική κοινότητα από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό.

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