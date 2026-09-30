Γιάννης Τσιμιτσέλης και Κατερίνα Γερονικολού ξανά μαζί στο θεάτρο

Οι δύο ηθοποιοί πρωταγωνιστούν στο «Παγόβουνο»

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Celebrities & Gossip Νεα
Γερονικολού: Η έκπληξη επί σκηνής του Γιάννη Τσιμιτσέλη για τα γενέθλιά της

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Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η Κατερίνα Γερονικολού συναντιούνται ξανά επί σκηνής και αυτή τη φορά το ταξίδι τους έχει άρωμα Νέας Υόρκης, Τιτανικού και... μπόλικης ανατροπής!

Κατερίνα Γερονικολού: Γιόρτασε τα γενέθλιά της εν πλω!

Οι δύο ηθοποιοί πρωταγωνιστούν στο «Παγόβουνο», τη δημοφιλή ισπανική κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο, η οποία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η παράσταση κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Embassy στις 10 Οκτωβρίου.

Στο θεατρικό αυτό ταξίδι μαζί τους βρίσκονται ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Θανάσης Πατριαρχέας, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νικορέστης Χανιωτάκης.

Δες την αφίσα της παράστασης:

τσιμιτσελης

Λίγα λόγια για την πλοκή της παράστασης:

Η ιστορία μας μεταφέρει στο τελευταίο βράδυ πριν ο Τιτανικός συναντήσει το περίφημο παγόβουνο. Ένα νιόπαντρο ζευγάρι και δύο μικροαπατεώνες βρίσκονται στο ίδιο πλοίο, με κοινό προορισμό τη Νέα Υόρκη και έναν ακόμη μεγαλύτερο στόχο: μια νέα ζωή γεμάτη χρήματα και... πολυτέλεια.

Μόνο που τα πράγματα δεν θα πάνε ακριβώς όπως τα έχουν σχεδιάσει. Κοσμήματα, πέρλες και χρυσαφικά αρχίζουν να κάνουν φτερά, τα ψέματα διαδέχονται το ένα το άλλο και οι παρεξηγήσεις δημιουργούν ένα γαϊτανάκι ανατροπών.

Και κάπου εκεί, πάνω στον περίφημο «αβύθιστο» Τιτανικό, τα πράγματα αρχίζουν να μπερδεύονται επικίνδυνα. Γιατί κανείς από τους τέσσερις ήρωες δεν είναι ακριβώς αυτός που παρουσιάζει και, φυσικά, τίποτα δεν είναι τόσο απλό όσο δείχνει.

Το «Παγόβουνο» είναι παραγωγή των Αθηναϊκών Θεάτρων/Stages Network, ενώ τη μετάφραση και τη διασκευή έχει αναλάβει η Μαρία Χατζηεμμανουήλ.

Τα σκηνικά είναι του Μανόλη Παντελιδάκη, τα κοστούμια της Ιωάννας Καλαβρού, ενώ ο Νικορέστης Χανιωτάκης υπογράφει και τους φωτισμούς.

Η παράσταση έχει διάρκεια 90 λεπτά και υπόσχεται μια κωμωδία γεμάτη ανατροπές, μυστικά, παρεξηγήσεις και... έναν Τιτανικό που μάλλον δεν θα μείνει τόσο «αβύθιστος» όσο θα ήθελαν οι ήρωές του!

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ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ
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