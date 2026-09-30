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Ο καλλιτέχνης Γρηγόρης Αρναούτογλου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μοιράστηκε μια φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια στα social media.
  • Η φωτογραφία έχει αισθητική των '80s και δείχνει τον μικρό Γρηγόρη να απολαμβάνει το φαγητό του.
  • Ο παρουσιαστής ξεκίνησε ένα '80s challenge για τους διαδικτυακούς του φίλους.
  • Ρώτησε τους φίλους του τι πιστεύουν ότι τρώει ο μικρός Γρηγόρης.
  • Θα αποκαλύψει την απάντηση στις 1 Οκτωβρίου.

Ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μέσα από μια ιδιαίτερη φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια.

Γρηγόρης Αρναούτογλου

Ο γνωστός παρουσιαστής μοιράστηκε στα social media ένα στιγμιότυπο που μοιάζει να έχει βγει από άλλη εποχή. Σε αυτό βλέπουμε τον μικρό Γρηγόρη, με τα χαρακτηριστικά σγουρά μαλλιά του, να κάθεται στο τραπέζι και να απολαμβάνει το φαγητό του.

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Η εικόνα έχει έντονη αισθητική των ’80s, θυμίζοντας μια εποχή διαφορετική από τη σημερινή, όταν οι παιδικές αναμνήσεις ήταν συνδεδεμένες με απλές καθημερινές στιγμές, οικογενειακά τραπέζια και… φαγητά που σήμερα μπορεί να προκαλούν έκπληξη.

Ο ίδιος, μάλιστα, αποφάσισε να κάνει τη φωτογραφία ένα μικρό «80s challenge» για τους διαδικτυακούς του φίλους.

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«Το αληθινό 80s Challenge! Τι λέτε ότι τρώει ο μικρός Γρηγόρης; Θα τα μάθετε όλα την 1η Οκτωβρίου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Το μυστήριο, λοιπόν, παραμένει μέχρι την 1η Οκτωβρίου, όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναμένεται να αποκαλύψει τι ακριβώς βρίσκεται στο πιάτο του μικρού αγοριού της φωτογραφίας.

 


 

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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
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