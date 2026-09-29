GNTM: Τα ψέματα τελείωσαν! Ξεκινάει το bootcamp!

Το catwalk μπροστά στους παρουσιαστές του Star - Δείτε το trailer

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ξεκινά το bootcamp του GNTM με τους επιτυχόντες των auditions.
  • Η πρώτη φωτογράφιση περιλαμβάνει ρόλους εργατών ναυπηγείου, σύμφωνα με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί.
  • Η Σταυρούλα εκφράζει την απογοήτευσή της για την ημέρα, την χαρακτηρίζοντας καταστροφή.
  • Η επόμενη αποστολή θα κρίνει ποια μοντέλα θα μπουν στο σπίτι του GNTM, με πασαρέλα δύο Ελλήνων σχεδιαστών.
  • Οι παρουσιαστές του Star θα είναι οι καλεσμένοι στην πασαρέλα.

Τα ψέματα τελείωσαν! Ξεκινάει το bootcamp!

Οι επιτυχόντες των auditions μπαίνουν με το «καλημέρα» στα βαθιά: «Θα υποδυθείτε τους εργάτες ενός ναυπηγείου», ακούγεται να λέει στο trailer η Ζενεβιέβ Μαζαρί, αποκαλύπτοντας το concept της πρώτης φωτογράφισης.

GNTM: Η audition της Κιάρα - «Είσαι ολοκληρωμένο μοντέλο»

Για τη Σταυρούλα, η μέρα αυτή προβλέπεται εφιάλτης: «Ήταν μια καταστροφή η ημέρα», σχολιάζει απογοητευμένη.

GNTM 2026: Το concept της πρώτης φωτογράφισης

GNTM 2026: Το concept της πρώτης φωτογράφισης

GNTM: Το ύψος της ξεγέλασε τους κριτές - Η auditon της Καμίλα

Στη συνέχεια του βίντεο, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοινώνει την επόμενη αποστολή, από την οποία θα εξαρτηθεί ποια μοντέλα θα μπουν στο σπίτι, συνεχίζοντας την πορεία τους στον διαγωνισμό:

«Η επόμενη φάση του bootcamp έχει μια υπέροχη πασαρέλα δύο Ελλήνων σχεδιαστών, στην οποία θα έχετε την τιμή να περπατήσετε. Θέλω να θυμάστε ότι αυτή είναι και η δοκιμασία που θα κρίνει ποια από εσάς θα μπουν στο σπίτι του GNTM».

GNTM 2026: Πασαρέλα με εκλεκτές παρουσίες!

GNTM 2026: Πασαρέλα με εκλεκτές παρουσίες!

Ωστόσο, τις εντυπώσεις κλέβουν οι καλεσμένοι μπροστά από τους οποίους θα περπατήσουν τα επίδοξα μοντέλα. Αυτοί δεν είναι άλλοι από τους παρουσιαστές του Star! Στο απόσπασμα διακρίνονται ο Κώστας Στεφανής, η Ζήνα Κουτσελίνη, ο Πέτρος Πολυχρονίδης και η Δέσποινα Μοιραράκη.

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