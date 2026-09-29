GNTM: Sneak preview από τις auditions- «Είσαι ένας πάρα πολύ ωραίος άντρας»

Όσα θα δούμε απόψε, Τρίτη 29/9/26, στις 21.00 στο Star

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GNTM: Sneak Preview Από Το Επεισόδιο 29/9

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αποκλειστικό απόσπασμα από τις auditions του GNTM προβλήθηκε στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα».
  • Υποψήφιος 1, ύψους 1,92 μ., εντυπωσίασε τους κριτές με τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, παρομοιασμένα με γνωστά μοντέλα.
  • Υποψήφιος 2 έδειξε ικανότητες μπροστά στον φακό, με θετικά σχόλια για το σώμα και την παρουσία του.
  • Υποψήφια εντυπωσίασε με την εμφάνισή της και την επιλογή του μαγιό της, με θετικά σχόλια για την πόζα της.
  • Υποψήφιος αντιμετωπίζει δίλημμα μεταξύ σπουδών στο Πολυτεχνείο και καριέρας στο μόντελινγκ.

Ένα αποκλειστικό απόσπασμα από τις auditions του GNTM προβλήθηκε στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα», δίνοντας μια γεύση από τους υποψήφιους που διεκδικούν μια θέση στον διαγωνισμό μόδας του Star.

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GNTM: Sneak preview από τις auditions- «Είσαι ένας πάρα πολύ ωραίος άντρας»

Οι υποψήφιοι καλούνται να δείξουν μπροστά στην επιτροπή το σώμα, το πρόσωπο, την πόζα αλλά και τη σχέση τους με τον φακό.

Ένας από τους αυτούς εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή τους κριτές με το ύψος του, καθώς είναι 1,92 μ.. Η επιτροπή τού ζήτησε να δείξει το πρόσωπό του και στα δύο προφίλ, ενώ τα σχόλια ήταν ιδιαίτερα θετικά.

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GNTM: Sneak preview από τις auditions- «Είσαι ένας πάρα πολύ ωραίος άντρας»

«Πιστεύω ότι είσαι ένας πάρα πολύ ωραίος άντρας», του είπαν, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα χαρακτηριστικά του προσώπου του, τα οποία παρομοιάστηκαν με εκείνα γνωστών μοντέλων και fashion icons.

Στη συνέχεια, ένας ακόμα υποψήφιος κλήθηκε να δείξει τις δυνατότητές του μπροστά στον φακό. Η επιτροπή στάθηκε τόσο στο πρόσωπο όσο και το σώμα του, με τα σχόλια να δείχνουν πως υπήρχε ενδιαφέρον για την παρουσία του στο GNTM.

GNTM: Sneak preview από τις auditions- «Είσαι ένας πάρα πολύ ωραίος άντρας»

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και μία υποψήφια με την εμφάνισή της, καθώς η επιτροπή σχολίασε θετικά το σώμα και την επιλογή του μαγιό της. Μάλιστα, οι κριτές παρατήρησαν πως γνώριζε πώς να στέκεται στον φακό. GNTM: Sneak preview από τις auditions- «Είσαι ένας πάρα πολύ ωραίος άντρας»

«Έχεις αντίληψη και του κορμιού σου και της πόζας», ήταν ένα από τα σχόλια που ακούστηκαν.

Στο sneak preview παρουσιάστηκε και ένας υποψήφιος που φαίνεται να βρίσκεται μπροστά σε ένα σημαντικό δίλημμα. Από τη μία πλευρά το Πολυτεχνείο και από την άλλη το όνειρο της μόδας.

GNTM: Sneak preview από τις auditions- «Είσαι ένας πάρα πολύ ωραίος άντρας»

«Μου αρέσει και θα το κυνηγήσω όσο πάει», δήλωσε για το μόντελινγκ. 

GNTM: Sneak preview από τις auditions- «Είσαι ένας πάρα πολύ ωραίος άντρας»

Η απάντησή του ήταν πως σκοπός του είναι να ολοκληρώσει τις σπουδές του, κυρίως για να μη δυσαρεστήσει τη μητέρα του.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρωτος καφές με τη Ζήνα

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