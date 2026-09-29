GNTM: Sneak Preview Από Το Επεισόδιο 29/9

Ένα αποκλειστικό απόσπασμα από τις auditions του GNTM προβλήθηκε στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα», δίνοντας μια γεύση από τους υποψήφιους που διεκδικούν μια θέση στον διαγωνισμό μόδας του Star.

Οι υποψήφιοι καλούνται να δείξουν μπροστά στην επιτροπή το σώμα, το πρόσωπο, την πόζα αλλά και τη σχέση τους με τον φακό.

Ένας από τους αυτούς εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή τους κριτές με το ύψος του, καθώς είναι 1,92 μ.. Η επιτροπή τού ζήτησε να δείξει το πρόσωπό του και στα δύο προφίλ, ενώ τα σχόλια ήταν ιδιαίτερα θετικά.

«Πιστεύω ότι είσαι ένας πάρα πολύ ωραίος άντρας», του είπαν, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα χαρακτηριστικά του προσώπου του, τα οποία παρομοιάστηκαν με εκείνα γνωστών μοντέλων και fashion icons.

Στη συνέχεια, ένας ακόμα υποψήφιος κλήθηκε να δείξει τις δυνατότητές του μπροστά στον φακό. Η επιτροπή στάθηκε τόσο στο πρόσωπο όσο και το σώμα του, με τα σχόλια να δείχνουν πως υπήρχε ενδιαφέρον για την παρουσία του στο GNTM.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και μία υποψήφια με την εμφάνισή της, καθώς η επιτροπή σχολίασε θετικά το σώμα και την επιλογή του μαγιό της. Μάλιστα, οι κριτές παρατήρησαν πως γνώριζε πώς να στέκεται στον φακό.

«Έχεις αντίληψη και του κορμιού σου και της πόζας», ήταν ένα από τα σχόλια που ακούστηκαν.

Στο sneak preview παρουσιάστηκε και ένας υποψήφιος που φαίνεται να βρίσκεται μπροστά σε ένα σημαντικό δίλημμα. Από τη μία πλευρά το Πολυτεχνείο και από την άλλη το όνειρο της μόδας.

«Μου αρέσει και θα το κυνηγήσω όσο πάει», δήλωσε για το μόντελινγκ.

Η απάντησή του ήταν πως σκοπός του είναι να ολοκληρώσει τις σπουδές του, κυρίως για να μη δυσαρεστήσει τη μητέρα του.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρωτος καφές με τη Ζήνα