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Η εξομολόγηση του πατέρα της Καρολάιν: «Τον μισώ από τα βάθη της ψυχής μου»
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς, ο πατέρας της εκφράζει την οργή του για τον δολοφόνο, χαρακτηρίζοντάς τον δειλό και ψυχοπαθή.
  • Η εγγονή του, Λυδία, ζει στις Φιλιππίνες με τη γιαγιά της και δεν γνωρίζει την αλήθεια για τη μητέρα της.
  • Ο πατέρας της Καρολάιν θυμάται την κόρη του ως το κέντρο του κόσμου του και τις ευτυχισμένες στιγμές που πέρασαν μαζί.
  • Το Amazon Prime ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τη δολοφονία, κάτι που ο πατέρας θεωρεί θετικό για τη μνήμη της Καρολάιν.
  • Δηλώνει ότι δεν έχει συναισθήματα για τη Σούζαν, τη μητέρα της Καρολάιν, μετά τον θάνατο της κόρης του.

Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά, ο πατέρας της εξακολουθεί να κουβαλά τον ίδιο πόνο και την ίδια οργή.

Ο πιλότος μιλά μέσα από τη φυλακή - Τι λέει για τους γονείς της Καρολάιν

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος Καφές Με Τη Ζήνα», ανοίγει την καρδιά του στη Λιλύ Πυρράκη και μιλά για όλα όσα έχουν μείνει πίσω από την τραγωδία∙ την 6χρονη σήμερα εγγονή του, Λυδία, που μεγαλώνει στις Φιλιππίνες, τις αναμνήσεις από την κόρη του, αλλά και για τα συναισθήματά του για τον δολοφόνο της κόρης του.

Ο πατέρας της Κάρολαιν μίλησε για την κόρη του στον «Πρώτο καφέ με τη Ζήνα»

Ο πατέρας της Κάρολαιν μίλησε για την κόρη του στον «Πρώτο καφέ με τη Ζήνα»

Δολοφονία Καρολάι: «Τον μισώ»

Μιλώντας για τον άνθρωπο που στέρησε τη ζωή από την Καρολάιν, ο πατέρας της δεν κρύβει την οργή του.

Γλυκά Νερά: Ο πιλότος θέλει να «σπάσει» τα ισόβια - Αλλάζει στάση

«Τον μισώ. Τον μισώ από τα βάθη της ψυχής μου, γιατί είναι δειλός», είπε, τονίζοντας ότι δεν τόλμησε να αντιμετωπίσει την Καρολάιν κατά πρόσωπο. 

Ο πατέρας της Καρολάιν δεν έκρυψε τα αισθήματα μίσους που έχει για τον δολοφόνο της κόρης του

Ο πατέρας της Καρολάιν δεν έκρυψε τα αισθήματα μίσους που έχει για τον δολοφόνο της κόρης του

«Είναι ένας μικρός άντρας. Δεν είναι πολύ μεγαλόσωμος, και δεν μπόρεσε καν να αντιμετωπίσει την Καρολάιν πρόσωπο με πρόσωπο. Έπρεπε να περιμένει μέχρι να κοιμηθεί πριν βάλει ένα μαξιλάρι πάνω στο κεφάλι της. Αυτή δεν είναι η συμπεριφορά ενός άντρα. Είναι μικρός, αδύναμος και νάρκισσος. Μισεί να του αποδεικνύουν ότι έχει άδικο», είπε ο Ντέιβιντ Κράουτς.

Θάνατος Καρολάιν: «Η εγγονή μου δεν ξέρει ότι τη μητέρα της την σκότωσε ένας ψυχοπαθής;»

Πλέον, στο επίκεντρο της ζωής του βρίσκεται μόνο η εγγονή του, η μικρή Λυδία.

Πατέρας Καρολάιν: «Δεν έχω ακούσει κάτι πιο γελοίο»

Το κοριτσάκι ζει στις Φιλιππίνες με τη γιαγιά της, η οποία προσπαθεί να της προσφέρει μια φυσιολογική ζωή, μακριά από τον εφιάλτη και τον πόνο που μπορεί να ζούσε στην Ελλάδα. 

Ο πατέρας της Καρολάιν είπε ότι η εγγονή του δεν γνωρίζει τίποτα για τη μητέρα της

Ο πατέρας της Καρολάιν είπε ότι η εγγονή του δεν γνωρίζει τίποτα για τη μητέρα της

«Ζει με τη γιαγιά της. Πηγαίνει στο σχολείο, όπως ένα φυσιολογικό παιδί. Ζει με τη γιαγιά της, μόνες τους, οι δυο τους. Είναι ένα αρκετά φυσιολογικό, όμορφο, μικρό κορίτσι 6 ετών», είπε ο κ. Κράουτς.

Όπως αποκάλυψε, το κοριτσάκι δεν γνωρίζει ακόμα την αλήθεια για τη μητέρα της. 

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«Όχι, δεν ξέρει για τη μητέρα της. Δεν ξέρει ότι δολοφονήθηκε από κάποιον Έλληνα ψυχοπαθή. Δεν ξέρω πότε θα είναι αρκετά μεγάλη για να το μάθει. Δε θα τη συναντήσει ποτέ», είπε.

Η κόρη της Καρολάιν ζει στις Φιλιππίνες μαζί με τη γιαγιά της

Η κόρη της Καρολάιν ζει στις Φιλιππίνες μαζί με τη γιαγιά της

Για τη μικρή Λυδία η Σούζαν είναι κάτι σαν μητρική φιγούρα, ενώ όπως είπε ο πατέρας της Καρολάιν, κάποια μέρα το κοριτσάκι θα θελήσει να μάθει για τη μητέρα της. 

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«Κάποια μέρα θα ρωτήσει πού είναι η μητέρα της, η πραγματική της μητέρα. Και τότε θα χρειαστεί να μάθει όσα συνέβησαν. Όταν μάθει πού είναι η μητέρα της, θα θελήσει να μάθει τι συνέβη στον πατέρα της, και θα μπορέσει να το διαχειριστεί αυτό. Δε νομίζω ότι θα ήθελε να τον γνωρίσει», είπε. 

«Δεν θα τη συναντήσει ποτέ. Δηλαδή, αυτός θα μείνει στη φυλακή για πολύ καιρό, και όταν βγει, εκείνη θα είναι έφηβη ή 20 χρονών ή κάπου εκεί. Τώρα είναι 6, οπότε μάλλον θα είναι γύρω στα 20 κάτι. Άρα δε θα τη συναντήσει ποτέ», πρόσθεσε ο πατέρας της Καρολάιν. 

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Ο πατέρας της Καρολάιν χαρακτήρισε τον δολοφόνο της κόρης του «δειλό»

Ο πατέρας της Καρολάιν χαρακτήρισε τον δολοφόνο της κόρης του «δειλό»

«Η Καρολάιν ήταν το κέντρο του κόσμου μου»

Πίσω από την οργή και την απώλεια υπάρχει η ανάμνηση μιας κόρης που για τον ίδιο ήταν το σημαντικότερο πρόσωπο στη ζωή του.

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«Για μένα, η Καρολάιν ήταν η τέλεια κόρη, ήταν το κέντρο του κόσμου μου», είπε.

Οι αναμνήσεις του δεν είναι μόνο από μεγάλες στιγμές. Είναι κυρίως από τις απλές ημέρες που περνούσαν μαζί.

Σύμφωνα με τον πατέρα της Καρολάιν η ργγονή του δε θα γνωρίσει ποτέ τον πατέρα της

Σύμφωνα με τον πατέρα της Καρολάιν η ργγονή του δε θα γνωρίσει ποτέ τον πατέρα της

«Περνούσαμε υπέροχα, μόνο οι δυο μας. Και εκείνες ήταν οι πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου», είπε.

Το Amazon Prime ετοιμάζει επίσης ένα ντοκιμαντέρ για τη δολοφονία της Καρολάιν. Ο πατέρας της εκτιμά ότι αυτό είναι μια πολύ καλή εξέλιξη. 

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«Νομίζω ότι είναι υπέροχο, για δύο λόγου. Ο πρώτος λόγος είναι ότι κρατάει το όνομα της Καρολάιν ζωντανό. Κανείς δεν την ξεχνά. Και ο δεύτερος είναι ότι κάνει πιο δύσκολο για τον δολοφόνο της να πάρει αποφυλάκιση υπό όρους», εξήγησε.

Ο πατέρας της Καρολάιν εξομολογήθηκε ότι η κόρη του ήταν όλος του ο κόσμος

Ο πατέρας της Καρολάιν εξομολογήθηκε ότι η κόρη του ήταν όλος του ο κόσμος

Δολοφονία Καρολάιν: «Στην αρχή τον είχα συμπαθήσει»

Όπως παραδέχθηκε όταν είχε πρωτογνωρίσει τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο τον είχε συμπαθήσει. 

Γλυκά Νερά: Το κίνητρο της δολοφονίας και η δημοσιογράφος που θα καταθέσει

«Όταν τον γνώρισα, νόμιζα ότι ήταν εντάξει. Ήταν ήσυχος, ξέρετε, ντροπαλός. Στην πραγματικότητα, μου ήταν αρκετά συμπαθής. Ήταν αρκετά ευχάριστος τύπος», είπε. Τότε δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα του στερούσε το πολυτιμότερο πλάσμα στη ζωή του, την κόρη του. 

Θάνατος Καρολάιν: «Η Σούζαν δεν ήταν σύζυγός μου»

Τέλος αναφερόμενος στη σχέση του με τη μητέρα της Καρολάιν ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν σύζυγό του. 

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Η δολοφονία της Καρολάιν θα γίνει ντοκιμαντέρ

Η δολοφονία της Καρολάιν θα γίνει ντοκιμαντέρ

«Δεν έχω σύζυγο. Η Σούζαν δεν ήταν σύζυγός μου, και όχι, δεν μου λείπει καθόλου. Η Καρολάιν ήταν το κέντρο της ζωής μου. Όταν σκοτώθηκε η Καρολάιν, έχασα όλα μου τα αισθήματα για τη Σούζαν εκείνη τη στιγμή», είπε.

Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία, ο χρόνος δεν έχει αλλάξει αυτό που αισθάνεται ο πατέρας της Καρολάιν και δεν έχει απαλύνει τον πόνο από τον άδικο και βίαιο χαμό της.

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