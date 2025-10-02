Ο πιλότος μιλά μέσα από τη φυλακή - Τι λέει για τους γονείς της Καρολάιν

Ο καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της συζύγου του, Καρολάιν, μίλησε μέσα από τις φυλακές του Μαλανδρίνου όπου βρίσκεται, για όσα ακούστηκαν για εκείνον τις τελευταίες ημέρες και την πρόθεσή του να «σπάσει» τα ισόβια.

Ο πιλότος θέλησε αρχικά, μέσα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» να τονίσει ότι συνεχίζει να εκτίει την ποινή του, χωρίς καμία ειδική μεταχείριση, και εργάζεται στην καντίνα, ενώ στη συνέχεια διέψευσε και το γεγονός ότι πρόκειται να ασκήσει έφεση.

Η δήλωση του πιλότου στον Γιάννη Μαλλιαρό

«Με αφορμή πρόσφατες ανυπόστατες δηλώσεις του πρώην πληρεξούσιου δικηγόρου μου κ. Αλέξανδρου Παπαϊωαννίδη, ο οποίος πλέον δε με εκπροσωπεί, οι οποίες δηλώσεις έλαβαν χώρα στα πλαίσια εκπομπής τηλεοπτικού σταθμού πανελλαδικής εμβέλειας και μετέπειτα αναπαράχθηκαν τόσο από τον ηλεκτρονικό όσο και από τον έντυπο τύπο, περί υποτιθέμενης πρόθεσης προσφυγής μου στον Άρειο Πάγο, αναγκάζομαι δια της παρούσης να ξεκαθαρίσω. Από τη στιγμή που εγώ ίδιος παραιτήθηκα από την περαιτέρω εκδίκαση της ασκηθείσας έφεσης, για λόγους ανωτέρας βίας οι οποίοι συνεχίζουν να υφίστανται, ήλπιζα πως πέραν των σαφών θέσεων που είχα εκφράσει περί αυτού, ήταν και αυτονόητη η παραίτησή μου από το ενδεχόμενο ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως. Παρ' όλα αυτά, με λύπη μου διαπιστώνω ότι η ως άνω σαφής θέση μου δεν έγινε σεβαστή. Επιπροσθέτως, δηλώνω ότι ουδέποτε θα εκφραζόμουν αρνητικά για την οικογένεια της εκλιπούσας συζύγου μου και συγκεκριμένα σε σχέση με τον τρόπο διαχείρισης οποιουδήποτε ζητήματος αφορά την κόρη μου. Κατά συνέπεια, διευκρινίζω ότι η όποια δημόσια τοποθέτηση του ως άνω δικηγόρου δεν έχει τύχει της εγκρίσεώς μου και ουδόλως απηχεί την βούλησή μου».

Ο νέος δικηγόρος που ανέλαβε τον καθ' ομολογίαν δολοφόνο

Όπως καθίσταται σαφές και από την παραπάνω δήλωση του πιλότου, ο κύριος Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης δεν είναι πιο ο συνήγορός του και η συνεργασία τους έχει ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο νέος δικηγόρος του πιλότου θα είναι ο κύριος Νίκος Αναγνωστόπουλος ο οποίος μόλις ανέλαβε την υπόθεση και αναμένεται σύντομα να τοποθετηθεί σχετικά.

